অনিশ্চিত আলবার্তো, চোট সরিয়ে পাহাড়-জয়ে চোখ আপুইয়াহীন বাগানের

অনিশ্চিত আলবার্তো, চোট সরিয়ে পাহাড়-জয়ে চোখ আপুইয়াহীন বাগানের
শর্তসাপেক্ষে শীর্ষে ওঠার হাতছানি ৷ পাহাড়েও জয়ের ধারা জারি রাখার লক্ষ্যে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৷
Published : April 18, 2026 at 3:10 PM IST
কলকাতা, 18 এপ্রিল: এফসি গোয়াকে শনিবার তাদের ঘরের মাঠে যদি মুম্বই সিটি এফসি হারাতে না-পারে তাহলে ফের শীর্ষস্থানে ওঠার হাতছানি মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের সামনে ৷ তবে শনিবারের ফলাফল যাইহোক না কেন, খেতাবি লড়াইয়ে টিকে থাকতে পাহাড়ে জয়ের খোঁজে ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়নরা ৷ রবিবার অ্যাওয়ে ম্য়াচে বাগানের সামনে নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেড ৷ ডুরান্ড জিতলেও চলতি আইএসএলে যারা মোটেই ধারাবাহিক নয় ৷ তবু প্রতিপক্ষের জন্য কড়া প্রশ্নপত্র তৈরি করে রাখে 'হাইল্যান্ডার্স' ৷ ফলত আাগামিকাল সবুজ-মেরুন ব্রিগেডের জন্য যে কঠিন ম্যাচ অপেক্ষা করছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না ৷
পিছিয়ে পড়ে পঞ্জাব এফসি'র বিরুদ্ধে জয় সবুজ-মেরুন ব্রিগেডকে বাড়তি অক্সিজেন দিয়েছে ৷ চোট সমস্যায় আপুইয়ার না-থাকা কিংবা আলবার্তো রড্রিগেজকে ঘিরে ধোঁয়াশা থাকলেও বাগান সাজঘরের আবহ গুমোট নয় ৷ শনিবার গুয়াহাটির উড়ে গেল মোহনবাগান ৷ তার আগে সাহাল আব্দুল সামাদকে পাশে নিয়ে মেরিনার্স কোচ সার্জিয়ো লোবেরা জানালেন, খেতাবের চাপই তাঁদের কাছে সবচেয়ে বড় প্রেরণা ৷
স্প্যানিশ কোচের কথায়, "খেতাবের চাপ আমাদের জন্য সবসময় মোটিভেশন ৷ বাকি পাঁচ ম্যাচে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত ৷ দলের সকলেই উজ্জীবিত ৷" ধারাবাহিক না-হলেও প্রতিপক্ষ নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেডকে হালকাভাবে নিতে নারাজ লোবেরা ৷ বাগান কোচ বলেন, "নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেড হয়তো ধারাবাহিক সাফল্য পাচ্ছে না, কিন্তু যদি আমরা ভাবি ম্যাচটা সহজ হবে সেটা মস্ত ভুল হবে ৷"
চোট নিয়ে অস্বস্তি রয়েছে সবুজ-মেরুনে ৷ চোটে এই ম্য়াচেও খেলতে পারবেন নাম আপুইয়া ৷ অন্যদিকে আলবার্তোর অবস্থা নিয়েও রয়েছে ধোঁয়াশা ৷ লোবেরার কথায়, "একজন কোচ হিসেবে আপনি সবসময় পুরো দল চাইবেন, যাতে সব বিকল্প হাতে থাকে ৷" দলের মাঝমাঠের ফুটবলার আব্দুল সামাদের প্রশংসাও শোনা গেল কোচের মুখে ৷ পঞ্জাবের বিরুদ্ধে দুরন্ত গোলে মোড় ঘুরিয়েছিলেন ৷ অথচ সামাদ প্রথম একাদশে জায়গা পান না ৷ পরিবর্ত হিসেবে নেমে নিজেকে প্রমাণের চেষ্টা করেন ৷ দলের অন্যতম সেরা ভারতীয় মিডফিল্ডারকে নিয়ে যারপরনাই উচ্ছ্বসিত সবুজ-মেরুন হেডস্যর ৷
লোবেরার কথায়, "আমি সবসময় সাহালের কোচ হতে চেয়েছি ৷ ওর খেলা, স্কিল- সবকিছুই আমার খুব পছন্দের ৷ হয়তো ও সবসময় সুযোগ পাচ্ছে না ৷ কিন্তু আমি নিয়মিত ওর সঙ্গে কথা বলি ৷" অন্যদিকে সাহাল নিজেও প্রথম একাদশে জায়গা পাওয়ার ইচ্ছা লুকোলেন না ৷ কেরল ফুটবলার বলেন, "আমার স্বপ্ন প্রথম একাদশে খেলা ৷ তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কোচই নেবেন ৷"
রবিবার নর্থ-ইস্টের বিরুদ্ধে নামার আগে আট ম্য়াচে 17 পয়েন্ট নিয়ে দু'য়ে মোহনবাগান ৷ সমসংখ্যক ম্য়াচে 18 ও 15 পয়েন্ট নিয়ে যথাক্রমে একে ও তিনে মুম্বই সিটি এফসি ও ইস্টবেঙ্গল ৷