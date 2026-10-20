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গেমস রেকর্ড গড়ে প্যারা-এশিয়াডে সোনা ধরে রাখলেন তেলেঙ্গানার দীপ্তি

হ্যাংঝৌ এশিয়াডে 400 মিটার T20 ক্য়াটেগরিতে সোনা জিতলেও নজির হয়নি ৷ এবারে সোনা জয়ের পাশাপাশি টাইমিংয়ে উন্নতি ঘটিয়ে গেমস রেকর্ড গড়ে ফেললেন দীপ্তি ৷

DEEPTHI JEEVANJI WINS GOLD
প্যারা-এশিয়াডে সোনা ধরে রাখলেন দীপ্তি (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 20, 2026 at 11:58 AM IST

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আইচি-নাগোয়া (জাপান), 20 অক্টোবর: ইতিহাস গড়লেন দীপ্তি জীবানজি ৷ গেমস রেকর্ড গড়ে মঙ্গলবার প্যারা-এশিয়াডে সোনা জিতলেন তিনি ৷ প্যারা দৌড়বিদ হিসেবে তেলেঙ্গানার দীপ্তি পরিচিত নাম ৷ চারবছর আগে হ্যাংঝৌ এশিয়াডে 400 মিটার T20 ক্য়াটেগরিতে সোনা জিতলেও সেবার গেমস রেকর্ড হয়নি ৷ এবারে দীপ্তি সোনা তো রাখলেনই, একইসঙ্গে টাইমিংয়ে আরও উন্নতি ঘটিয়ে গেমস রেকর্ড গড়ে ফেললেন ৷

চলতি প্যারা-এশিয়াডের দ্বিতীয়দিন ভারতকে প্রথম সোনা এনে দেওয়ার পথে তেলেঙ্গানার দীপ্তি দৌড় শেষ করলেন 56.36 সেকেন্ডে ৷ গতবছর চিনের মাটিতে একই ইভেন্টে সোনাজয়ের পথে বছর তেইশের অ্য়াথলিট সময় নিয়েছিলেন 56.69 সেকেন্ড ৷ অর্থাৎ, টাইমিংয়ে 0.23 সেকেন্ডের উন্নতি ঘটিয়ে স্বর্ণপদক ধরে রাখলেন অর্জুন জয়ী দৌড়বিদ ৷

একই ইভেন্টে যথাক্রমে রুপো ও ব্রোঞ্জ জিতে নিয়েছেন জাপানের দুই অ্যাথলিট নিনা কানো (58.92 সেকেন্ড) এবং আকানে কাতো (1:00.26) ৷ সে যাইহোক, দীপ্তির সাফল্যের দিকে যদি চোখ ফেরানো যায় তাহলে দেখা যাবে আন্তর্জাতিক মঞ্চে তাঁর প্রথম বড় সাফল্য 2019 এশিয়ান যুব চ্যাম্পিয়নশিপে ৷ সেখানে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন তিনি ৷ এরপর ওই একই বছরে খেলো ইন্ডিয়া ইয়ুথ গেমসে 100 মিটার ও 200 মিটারে জোড়া সোনা এসেছিল দীপ্তির ঝুলিতে ৷

কেরিয়ারে এখনও পর্যন্ত সাফল্যের শীর্ষে তেলেঙ্গানার এই অ্যাথলিট নিজেকে তুলে নিয়ে গিয়েছেন দু'বছর আগে ৷ 2024 সালে প্যারিস প্যারালিম্পিক্সে রুপো জিতেছিলেন দীপ্তি জীবানজি ৷ এরপর গতবছর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে বিশ্বরেকর্ড গড়ে সোনা জিতেছিলেন তেলেঙ্গানার অ্যাথলিট ৷

সোমবার অর্থাৎ, গেমসের প্রথমদিন চারটি সোনা-সহ 11টি পদক জিতে শেষ করেছিল ভারত ৷ দ্বিতীয়দিন জীবানজির সোনা-সহ দশটি পদক চলে এসেছে ভারতের ঝুলিতে ৷ পাঁচটি সোনা, সাতটি রুপো এবং ন'টি ব্রোঞ্জ জিতে আপাতত চতুর্থস্থানে রয়েছে তারা ৷

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DEEPTHI JEEVANJI WINS GOLD

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