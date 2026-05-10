রুদ্ধশ্বাস ফাইনালে চিন 'বধ', তিরন্দাজি বিশ্বকাপে সোনা জিতল দেশের মেয়েরা

রুদ্ধশ্বাস ফাইনালে চিন 'বধ', তিরন্দাজি বিশ্বকাপে সোনা জিতল দেশের মেয়েরা
দীপিকা কুমারীর নেতৃত্বে মেয়েদের রিকার্ভ টিম ইভেন্টে পোডিয়াম শীর্ষে ফিনিশ করল ভারতীয় দল ৷ পাঁচ বছর বাদে সোনা এল ঘরে ৷
Published : May 10, 2026 at 1:51 PM IST
সাংহাই, 10 মে: রুদ্ধশ্বাস ফাইনালে চিনকে তাদেরই মাটিতে হারিয়ে তিরন্দাজি বিশ্বকাপে (স্টেজ-2) সোনা জিতল ভারতের রিকার্ভ মহিলা দল ৷ পিছিয়ে পড়ে দুরন্ত প্রত্যাঘাত ছুড়ে পোডিয়াম শীর্ষে ফিনিশ করলেন দীপিকা কুমারীরা ৷ সাংহাই'য়ে এদিন শুট-অফে নিষ্পত্তি হল ফাইনালের ৷ ব়্য়াংকিংয়ে এগিয়ে থাকা প্রতিপক্ষকে 5-4 ব্যবধানে হারিয়ে তেরঙা উড়ল চিনের মাটিতে ৷
ব়্য়াংকিংয়ে পিছিয়ে থাকলেও সেমিফাইনালের ফলাফলে ভারতীয় দলকে নিয়ে ব্য়াপক প্রত্য়াশা তৈরি হয়েছিল ৷ শেষ চারের লড়াইয়ে 10 বারের অলিম্পিক্স চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়ে ফাইনালের টিকিট জোগাড় করেছিলেন দীপিকা কুমারী, অঙ্কিতা ভকত ও কুমকুম মোহদ ৷ এদিন সেই প্রত্যাশাতেই সিলমোহর দিলেন তিন মহিলা তিরন্দাজ ৷ 4-4 ব্য়বধানে ম্য়াচ শেষ হলে শুট-অফে 28-26 ফলাফলে বাজিমাত করে ভারতীয় দল ৷
2021 সালের পর এই প্রথম তিরন্দাজি বিশ্বকাপে সোনা জিতল মহিলাদের রিকার্ভ দল ৷ 2023 সালে সোনা না-জিতলেও অবশ্য পোডিয়াম ফিনিশ করেছিল মহিলা দল ৷ 2021 সালে গুয়াতেমালা সিটি এবং প্য়ারিস, দু'টি ক্ষেত্রে বিশ্বকাপে সোনা এসেছিল রিকার্ভ মহিলা টিমের ঝুলিতে ৷ দু'টি দলেরই শরিক ছিলেন দীপিকা কুমারী ৷ এদিনও ফাইনাল জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিলেন ঝাড়খণ্ডের কিংবদন্তি তিরন্দাজ ৷ তাঁর মুকুটে নয়া পালক জুড়ল বলা যায় ৷
🚨 INDIAN WOMEN'S TEAM WIN THE RECURVE GOLD AT SHANGHAI ARCHERY WORLD CUP!
- The trio of Ankita Bhakat, Deepika Kumari & Kumkum Mohod defeated home favourite 🇨🇳 5-4 via shootout in final to win the World Cup! 🏆
এই নিয়ে বিশ্বকাপের দলগত ইভেন্টে সপ্তম সোনা জিতে নিলেন দীপিকা ৷ শুক্রবার পুরুষদের সিঙ্গল রিকার্ভ ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জিতে ভারতকে চলতি বিশ্বকাপের প্রথম পদক দিয়েছিলেন সাহিল যাদব ৷ শনিবার মেয়েদের সোনার সাফল্যের পর আরও একটি পদক জয়ের দিকে এগোচ্ছে ভারত ৷ মেয়েদের সিঙ্গল রিকার্ভ ইভেন্টে ইতিমধ্যেই শেষ চারে পৌঁছেছেন সিমরনজিৎ কৌর ৷
🥇GOLD ALERT 🥇
🏹Indian women's Recurve Team beat Olympics 🥈 China in SO (28-26) 4-4 in Final at Shanghai WC to win India's 1st World Cup Recurve 🥇 this season!!
ভারতীয় মহিলা দলে এই মুহূর্তে পূর্ণ সময়ের কোনও কোচ নেই ৷ ফলত সাংহাই'য়ের মাটিতে দীপিকার অভিজ্ঞতা সম্পদ ছিল ভারতের জন্য ৷ ফাইনালে এদিন শুরুর দিকে অঙ্কিতা এবং কুমকুমের মধ্যে ধারাবাহিকতার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিল ৷ সে সময় জোড়া 10 স্কোর করে প্রথম সেটে ভারতকে 54-53 ব্যবধানে জয় এনে দেন চারবারের অলিম্পিয়ান দীপিকা ৷
দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সেট জিতে ম্য়াচে 4-2 ব্যবধানে এগিয়ে যায় চিন ৷ চতুর্থ সেটে নিশানায় অব্যর্থ দীপিকা ফের জোড়া 10 স্কোর করেন ৷ 54-53 স্কোরে ওই সেট ভারত জিতে নেওয়ায় ফাইনাল গড়ায় শুট-অফে ৷ সেখানে অঙ্কিতা 9 এবং কুমকুম 10 স্কোর করার পর জিততে হলে দীপিকাকে 8 স্কোর করতে হত ৷ কিন্তু 9 স্কোর করে ভারতকে সোনা এনে দেন দীপিকা ৷