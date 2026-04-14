আত্মপ্রকাশে ইতিহাস গড়লেন প্রফুল হিঙ্গে, সানরাইজার্সের কাছে গো-হারা রয়্যালস

আত্মপ্রকাশে ইতিহাস গড়লেন প্রফুল হিঙ্গে, সানরাইজার্সের কাছে গো-হারা রয়্যালস
অধিনায়ক ঈশানের 91 রানে ভর করে স্কোরবোর্ডে 216 তোলে হায়দরাবাদ ৷ জবাবে 159 রানে শেষ রাজস্থান ৷
Published : April 14, 2026 at 12:54 AM IST
হায়দরাবাদ, 14 এপ্রিল: দিনকয়েক আগে মুকুল চৌধুরি নামে এক নতুন তারার উত্থান দেখেছিল আইপিএল ৷ বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে ইডেনে নাইট রাইডার্সের মুখের গ্রাস কেড়েছিলেন লখনউ সুপার জায়ান্টস ব্যাটার ৷ সোমবারের হায়দরাবাদ সাক্ষী রইল আইপিএলে আরও এক তারকা উত্থানের ৷ অরেঞ্জ জার্সিতে আইপিএল আত্মপ্রকাশে ইতিহাস গড়লেন প্রফুল হিঙ্গে ৷ তাঁকে যোগ্য সঙ্গত দিলেন আরেক অভিষেককারী সাকিব হুসেন ৷ দুই পেসারের দাপটে 217 তাড়া করতে নেমে 159 রানে শেষ রাজস্থান রয়্যালস ৷
ঘরের মাঠে এদিন 57 রানে চলতি আইপিএলের দ্বিতীয় জয়টি কুড়িয়ে নিল সানরাইজার্স ৷ আইপিএলের ইতিহাসে যা কখনও ঘটেনি. এদিন অভিষেকে সেটাই করে দেখালেন প্রফুল ৷ ইনিংসের প্রথম ওভারে তিন রাজস্থান ব্যাটারকে ডাগআউটে ফেরালেন তিনি ৷ তাঁর গতিতে একে একে ঘায়েল বৈভব সূর্যবংশী, ধ্রুব জুরেল, লুয়ান প্রিটোরিয়াস ৷ তিনজনেই ফেরেন শূন্য রানে ৷ ইনিংসের তৃতীয় ওভারে প্রফুলের চতুর্থ তথা শেষ শিকার রাজস্থান অধিনায়ক রিয়ান পরাগ (4) ৷
তার আগে দ্বিতীয় ওভারে আরেক ওপেনার যশস্বী জয়সওয়ালকে এক রানে ফেরান সাকিব ৷ বিশাল টার্গেট তাড়া করতে নেমে মাত্র ন'রানে পাঁচ উইকেট হরিয়ে ম্যাচ ওখানেই হেরে বসেছিল রাজস্থান ৷ তারপরেও ষষ্ঠ উইকেটে অবশ্য প্রতিরোধ গড়েছিলেন রবীন্দ্র জাদেজা ও ডোনোভান ফেরেইরা ৷ দু'জনে যোগ করেন 118 রান ৷ কিন্তু তা জয়ের ধারেকাছেও পৌঁছে দিতে পারেনি রাজস্থানকে ৷ জাদেজা করেন 32 বলে 45 ৷ ফেরেইরা খেলেন 44 বলে 69 রানর ইনিংস ৷ মারেন সাতটি চার ও তিনটি ছয় ৷
তারকাখচিত ব্যাটিং লাইন-আপের চূড়ান্ত ব্যর্থতায় শেষ পর্যন্ত 19 ওভারে 159 রানে গুটিয়ে যায় রাজস্থান ৷ 57 রানে জয় তুলে নেয় অরেঞ্জ ব্রিগেড ৷ 34 রান দিয়ে টপ-অর্ডারের চার ব্যাটারকে ফিরিয়ে আত্মপ্রকাশে ম্যাচের সেরা প্রফুল হিঙ্গে ৷ 24 রানে চার উইকেট ইমপ্যাক্ট-সাব সাকিব হুসেনের ৷ বাকি দুই উইকেট নেন ঈশান মালিঙ্গা ৷
টস হেরে প্রথম ব্যাট করে এদিন অধিনায়ক ঈশান কিষাণের ব্যাটে ভর করে মূলত বড় স্কোর খাড়া করে হায়দরাবাদ ৷ আটটি চার ও ছ'টি ছক্কায় 44 বলে 91 করেন ঈশান ৷ 26 বলে 40 রান আসে হেনরিক ক্লাসেনের ব্যাটে ৷ 13 বলে 28 রান করেন নীতীশ রেড্ডি ৷ সবমিলিয়ে ছয় উইকেট হারিয়ে 20 ওভারে 216 রান তোল হায়দরাবাদ ৷ জয়ের ফলে পাঁচ ম্যাচে চার পয়েন্ট নিয়ে চারে উঠে এল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ৷ ম্যাচ হেরেও আট পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষেই রাজস্থান রয়্যালস ৷