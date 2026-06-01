রাজ্য সাঁতার সংস্থার সভাপতিত্ব ছাড়লেন দেবাশিষ কুমার
দায়িত্বে এসে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজ্য সাঁতার সংস্থাকে নয়া দিশা দেখিয়েছিলেন দেবাশিস কুমার ৷
Published : June 1, 2026 at 2:42 PM IST
কলকাতা, 1 জুন: "আমি থাকি বা না থাকি ৷ রাজ্য সাঁতারের যেন ভালো কিছু হয় ৷" রাজ্য সাঁতার সংস্থার সভাপতির পদ ছেড়ে ইটিভি ভারত'কে এমনটাই প্রতিক্রিয়া দিলেন দেবাশিস কুমার ৷ কলকাতার পুরসভার মেয়র পারিষদ দীর্ঘদিনের চেষ্টায় রাজ্য সাঁতার সংস্থায় পালাবদলের পর সভাপতির চেয়ারে বসেছিলেন ৷ মাসচারেক কাজ করার সুযোগ পেয়ে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছিলেন যা ছিল রাজ্য সাঁতারের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের পরিচয় ৷
সেই দেবাশিস কুমার প্রতিক্রিয়ায় এদিন আরও বলেন, "আমি নির্বাচনে পরাজয়ের পর সংস্থার সচিব কঙ্কণ পানিগ্রাহীর কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছিলাম ৷ তারপর সেই পদত্যাগপত্র জমা পড়েছে কি না, তা জানা নেই ৷ এখন তো এসএফআই কমিটি ভেঙে দিয়ে অ্যাড-হক কমিটি গড়ে দিয়েছে ৷ তাহলে কমিটি যেখানে নেই।, পদই যেখানে নেই সেখানে পদত্যাগের প্রশ্নও নেই ৷ আমি এই পরিবর্তনের সময় ওদিকে আগ্রহী নই ৷"
দেবাশিস কুমার দায়িত্বে এসে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিয়ে নতুন পথের দিশা দেখিয়েছিলেন ৷ কিন্তু নতুন কমিটি গঠনের সময় বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের পরিদর্শক অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে নিয়মগত ত্রুটির কারণেই রাজ্য সাঁতার সংস্থায় শুরু হওয়া দৌড় থমকে গেল ৷ অথচ এই পদ্ধতিগত ত্রুটি যে জাতীয় সাঁতার সংস্থা মেনে নেবে না, তা রাজ্য সংস্থাকে আগেই অবহিত করা হয়েছিল ৷ পরবর্তী সময়ে এই ত্রুটি শুধরানোর জন্য দেবাশিস কুমার উদ্যোগ নেওয়ার কথা অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভেঙে দেওয়া কমিটির সচিব কঙ্কণ পানিগ্রাহীকে বলেছিলেন। কিন্তু সামলে নেওয়ার আশ্বাস দিয়ে শেষরক্ষায় ব্যর্থ হন দু'জনে ৷ ফলস্বরূপ ফের জট রাজ্য সাঁতারে ৷ যে দুই জেলাকে রাজ্য সাঁতারের বৈঠকে অংশ নিতে দেওয়ায় যাবতীয় নিয়মগত ভুল সেই পূর্ব মেদিনীপুর এবং কোচবিহার কার প্রশ্রয়ে অংশ নিয়েছিল, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা ৷
কারণ এই জটের ঘটনাটি ঘটেছিল রামানুজ মুখোপাধ্যায় কমিটির বিদায়বেলায় ৷ কেন এই দুই জেলার বার্ষিক টাকা নির্ধারিত সময়ে নেওয়া হয়নি সেটাও ধাঁধা ৷ একইভাবে সত্যিই ওই দুই জেলা নির্ধারিত দিনের মধ্যে বার্ষিক টাকা রাজ্য দফতরে পাঠিয়েছিল কি না, সেই চিত্রটাও পরিষ্কার নয় ৷ যদিও দুই জেলা সংস্থা আগেই জানিয়েছিল নির্ধারিত টাকা নির্ধারিত সময়ে তারা দিলেও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে গ্রহণ করা হয়নি ৷ ফলে এই দুই জেলার অনুমোদন নিলম্বিত দেখানো হয়েছিল ৷ সবমিলিয়ে রাজ্য সাঁতার সংস্থার আভ্যন্তরীন গণ্ডগোলে অ্যাড-হক কমিটি বসিয়ে দিল জাতীয় সাঁতার সংস্থা ৷
দু'মাসের মধ্যে নির্বাচন করে নতুন কমিটি গঠন করে দেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অ্যাড-হক কমিটির তরফে ৷ পাশাপাশি রাজ্যের সাঁতারুদের স্বার্থরক্ষার জন্য নতুন সপ্তাহের শেষ দু'দিনে রাজ্য সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ৷