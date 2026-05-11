টানা চতুর্থ হার পঞ্জাবের, অক্ষর-মিলারের ব্যাটে প্লে-অফের স্বপ্ন বেঁচে দিল্লির
ধরমশালায় মরশুমের প্রথম ম্যাচে পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে 211 রান তাড়া করে তিন উইকেটে জিতল দিল্লি ৷
Published : May 11, 2026 at 11:59 PM IST
ধরমশালা, 11 মে: হারলে তৃতীয় দল হিসেবে সম্ভাবনা শেষ হয়ে যেত সোমবারই ৷ কিন্তু পঞ্জাবকে হারিয়ে চলতি আইপিএলে প্লে-অফের দৌড়ে ভেসে রইল দিল্লি ক্যাপিটালস ৷ ধরমশালায় মরশুমের প্রথম ম্যাচে পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে 211 রান তাড়া করে তিন উইকেটে জিতল তারা ৷ যে জয়ে নেতৃত্ব দিলেন অধিনায়ক অক্ষর প্যাটেল ও ডেভিড মিলার ৷ অন্যদিকে টানা চতুর্থ ম্যাচ হেরে শীর্ষ যাওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করল পঞ্জাব কিংস ৷
বিস্তারিত আসছে ...