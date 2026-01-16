টি-20 সেঞ্চুরিতে কোহলিকে টপকালেন ওয়ার্নার, স্মিথের পাল্টায় ডার্বি জয় সিক্সার্সের

টি-20 সেঞ্চুরিতে কোহলিকে টপকালেন ওয়ার্নার, স্মিথের পাল্টায় ডার্বি জয় সিক্সার্সের
অপরাজিত সেঞ্চুরি হাঁকিয়েও দলকে জেতাতে ব্যর্থ 'ডেভ' ৷
Published : January 16, 2026 at 8:10 PM IST
সিডনি, 16 জানুয়ারি: একদল ছিটকে গিয়েছে দৌড় থেকে ৷ আরেকটি চতুর্থ দল হিসেবে টুর্নামেন্টের প্লে-অফের দৌড়ে রয়েছে ভীষণভাবে ৷ এমতাবস্থায় শুক্রবার বিগ ব্যাশ লিগের সিডনি ডার্বিতে মুখোমুখি হয়েছিল থান্ডার বনাম সিক্সার্স ৷ অজি ক্রিকেটের দুই মহারথী ডেভিড ওয়ার্নার ও স্টিভ স্মিথের ঝোড়ো সেঞ্চুরিতে উপভোগ্য হয়ে উঠল সেই ম্য়াচ ৷ তবে ওয়ার্নারের পাল্টা সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে সিডনি সিক্সার্সকে পাঁচ উইকেটে কাঙ্খিত জয় এনে দিলেন স্মিথ ৷
অস্ট্রেলিয়াকে সদ্য অ্যাশেজ জেতানো স্টপগ্য়াপ অধিনায়ক স্মিথ এদিন সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে খেললেন 42 বলে বিস্ফোরক 100 রানের ইনিংস ৷ এসসিজি'তে এদিন অবশ্য প্রথম ব্য়াট করে থান্ডার ৷ প্রাক্তন অজি অধিনায়ক ওয়ার্নারের ব্য়াটে 20 ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে 189 রান তোলে তাঁরা ৷ যার মধ্যে মাত্র 65 বলে 110 রানে অপরাজিত থেকে যান বিধ্বংসী অজি ওপেনার ৷
61 বলে এদিন বিগ ব্যাশ কেরিয়ারের তৃতীয় সেঞ্চুরি পূর্ণ করে বিরাট কোহলিকে ছাপিয়ে যান ডেভিড ওয়ার্নার ৷ কেরিয়ারে সর্বাধিক টি-20 সেঞ্চুরির নিরিখে দিল্লি ব্য়াটারকে টপকে গেলেন অজি ব্য়াটার ৷ বিরাটের ন'টি শতরানের নজির ছাপিয়ে এদিন দশম টি-20 শতরান এল ওয়ার্নারের ব্য়াটে ৷ কুড়ি-বিশের ক্রিকেটে সর্বাধিক শতরানের নিরিখে তাঁর সামনে এখন কেবল বাবর আজম (11) ও ক্রিস গেইল (12) ৷ এদিন ওয়ার্নারের 110 রানের ইনিংসে ছিল 11টি চার ও চারটি ছক্কা ৷
Witnessing history… another David Warner century 🫡 pic.twitter.com/zMkspES5UL— Sydney Thunder (@ThunderBBL) January 16, 2026
জবাবে বাবর আজমের সঙ্গে স্মিথের 141 রানের ওপেনিং জুটি জয় কার্যত নিশ্চিত করে দেয় সিক্সার্সের ৷ 39 বলে 47 রানে আউট হন বাবর ৷ তবে সেঞ্চুরির লক্ষ্যে অবিচল থাকেন স্মিথ ৷ মাত্র 41 বলে এদিন সিডনিতে তিন অঙ্কের রানে পৌঁছন তারকা ব্য়াটার ৷ যা বিগ ব্য়াশের ইতিহাসে দ্বিতীয় দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড ৷ তবে স্মিথ ছাড়াও গ্লেন ম্য়াক্সওয়েল ও জোশ ব্রাউনের ঝুলিতে 41 বলে বিবিএল সেঞ্চুরির নজির রয়েছে ৷
🚨 100 in just 41 balls for the Steve Smith— Tejash (@Tejashyyyyy) January 16, 2026
Smith hammered century against Sydney Thunder in just 41 balls with 5 fours and 9 sixes.
He even smocked 4 sixes in a row against Hadley and scored 32 runs in an over. He is still the beast of T20 cricket 🔥🙇pic.twitter.com/Hsja2sziLd
পাঁচটি চার ও ন'টি ছক্কায় সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে পরের বলেই অবশ্য ডাগআউটে ফেরেন স্মিথ ৷ দ্রুত পাঁচ উইকেট হারায় সিক্সার্সও ৷ তবে ওপেনিং জুটির তৈরি করে দেওয়া ভিতে জয় পেতে অসুবিধা হয়নি সিক্সার্সের ৷ 17.2 ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে 191 রান তুলে নেয় তাঁরা ৷ আগামী রবিবার লিগের শেষ ম্য়াচে ব্রিসবেন হিটের মুখোমুখি তাঁরা ৷ সেই ম্য়াচের বিজয়ীরা জায়গা করে নেবে প্লে-অফে ৷