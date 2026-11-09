স্য়ান্ডপেপার-গেট নিয়ে খোয়াজার দাবি সম্পূর্ণ সত্যি, ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তদন্তকে 'ত্রুটিপূর্ণ' বললেন ওয়ার্নার

স্য়ান্ডপেপার-গেট নিয়ে খোয়াজার দাবি সম্পূর্ণ সত্যি, ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তদন্তকে 'ত্রুটিপূর্ণ' বললেন ওয়ার্নার
নেপাল প্রিমিয়র লিগে অংশগ্রহণের মাঝেই সোশাল মিডিয়ায় ভিডিয়োবার্তা দিলেন প্রাক্তন অজি ওপেনার ৷
Published : November 9, 2026 at 4:24 PM IST
হায়দরাবাদ, 9 নভেম্বর: আটবছর আগে ঘটে যাওয়া এক কলঙ্কজনক অধ্য়ায় ঘিরে ফের শোরগোল শুরু হয়েছে ক্রিকেটবিশ্বে ৷ 2018 সালের স্যান্ডপেপার-গেট নিয়ে আত্মজীবনীতে বিস্ফোরক সব দাবি করেছেন প্রাক্তন অজি ওপেনার উসমান খোয়াজা ৷ তিনি জানিয়েছেন, শাস্তি পাওয়ার তিন ক্রিকেটারের মধ্যে কেবল বিষয়টি সীমাবদ্ধ ছিল না ৷ বরং অস্ট্রেলিয়ার পুরো ড্রেসিংরুম বিষয়টি জানত বলে আত্মজীবনীতে লিখেছেন খোয়াজা ৷ এবার প্রাক্তন সতীর্থের দাবির সমর্থনে সুর চড়ালেন ডেভিড ওয়ার্নার ৷ প্রাক্তন বিধ্বংসী ওপেনার জানিয়েছেন, তাঁর সতীর্থ আত্মজীবনীতে যা লিখেছেন সবটা সত্যি ৷
2018 সালে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের তৃতীয় টেস্টে বল বিকৃতির ঘটনায় ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তদন্তকে 'ত্রুটিপূর্ণ'ও আখ্যা দিয়েছেন ওয়ার্নার ৷ গোটা ঘটনায় স্বচ্ছতা আনার দাবি তুলে খোয়াজার আত্মজীবনী প্রকাশের ঠিক আগে গর্জে উঠলেন তিনি ৷ উল্লেখ্য, স্টিভ স্মিথ ও ক্যামেরন ব্যানক্রফটের পাশাপাশি স্যান্ডপেপার গেট-কাণ্ডে কঠোর শাস্তি পেয়েছিলেন ওয়ার্নারও ৷ একবছর ক্রিকেট থেকে নির্বাসিত ছিলেন তিনি ৷ আপাতত নেপাল প্রিমিয়র লিগে অংশগ্রহণ করছেন আইপিএলের চতুর্থ সর্বাধিক রানস্কোরার ৷ সেখান থেকেই সোমবার সোশাল মিডিয়ায় বার্তা এল অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তনীর ৷
ওয়ার্নার বলেন, "আট বছর আগে শেষবার আমি এই বিষয়ে কথা বলেছিলাম ৷ আর উজি (উসমান খোয়াজা) আজ এই বিষয়ে তোমার মন্তব্য়ের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ছুড়ে দিলাম ৷ তুমি যা করেছ সেজন্য ধন্যবাদ ৷ তোমার কথা 100 ভাগ সত্য ৷" আত্মজীবনীতে খোয়াজার বিষয়টি তুলে ধরা প্রসঙ্গে ওয়ার্নারের সংযোজন, "এবার মানুষ সত্যটা জানবে ৷ মানুষ যেটা জানতে চেয়েছিল সেটাই তুমি জানিয়েছ ৷ হয়তো মানুষ বলবে কেন আট বছর বাদে ? এটা কি বই বিক্রির কৌশল ৷ কিন্তু না, এটা উসমানের গল্প ৷ সেদিন থেকে ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনা উজি লিখেছে ৷ উজিকে তাই ধন্যবাদ ৷"
একইসঙ্গে ভিডিয়োবার্তায় ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তদন্ত প্রক্রিয়াকে ত্রুটিপূর্ণ আখ্যা দিয়েছেন ওয়ার্নার ৷ জিজ্ঞাসাবাদ পর্বে উসমান খোয়াজা দোষী সাব্যস্ত ক্যামেরন ব্যানক্রফটের পাশে বসলেও তাঁকে কেন কোনও প্রশ্ন করা হয়নি ? অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন প্রাক্তন বাঁ-হাতি ওপেনার ৷ আগামিকাল অর্থাৎ, মঙ্গলবার প্রকাশিত হচ্ছে উসমান খোয়াজার আত্মজীবনী 'সাবর' ৷ আর আত্মজীবনী প্রকাশের আগে সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার জনপ্রিয় একটি দৈনিকের মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি ৷ সেখানেই আত্মজীবনী থেকে কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করে স্যান্ডপেপার-গেট নিয়ে বিস্ফোরক সব দাবি করেন খোয়াজা ৷ অস্ট্রেলিয়ার হয়ে 88টি টেস্ট খেলা ক্রিকেটার জানিয়েছেন, 2018 সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট অর্থাৎ পো্র্ট এলিজাবেথ (বর্তমান গেবেরহা) থেকেই বল বিকৃতি শুরু হয়ে গিয়েছিল ৷ খোয়াজার কথায়, "আলাদা করে ব্য়াটার, বোলার কিংবা কোচিং স্টাফেরা নন ৷ বিষয়টি সম্পর্কে ড্রেসিংরুমে আমরা সকলে অবগত ছিলাম ৷"
প্রাক্তন তারকা ওপেনারের সংযোজন, "আদর্শে অটুট থাকলে এমন কাজ করার কথা নয় ৷ সকলের থেকে নিজেকে আলাদা করে সত্য সামনে আনার অভিপ্রায়ও আমার নেই ৷ তবে আট বছর বাদে এসে আমার মনে হয়েছে সত্য়িটা সকলের জানা দরকার ৷" খোয়াজা জানান, ঘটনার পর ড্রেসিংরুমে ফিরে তিনি সতীর্থদের দায়ভার ভাগ করে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন ৷ কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি ৷
যদিও খোয়াজার বিস্ফোরক দাবির পর নিজেদের তদন্তের নিরপেক্ষতা নিয়ে অনড় থেকেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ৷ এ প্রসঙ্গে এক বিবৃতি জারি করেছে তারা লিখেছে, "প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়াকে প্রদান করা হয়েছিল এবং সেগুলির যথোপযুক্ত বিবেচনা হয়েছিল ৷ সবমিলিয়ে সততার সঙ্গে করা তদন্তের শেষে যে সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছিলাম তাতে আমরা অনড় রয়েছি ৷"