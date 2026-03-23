পিএসএল ছেড়ে আইপিএলে আরও এক, রয়্য়ালসের পথে শানাকা

পিএসএল ছেড়ে আইপিএলে আরও এক, রয়্য়ালসের পথে শানাকা
তৃতীয় ক্রিকেটার হিসেবে পিএসএল ছেড়ে আইপিএলে আসছেন শানাকা ৷ এর আগে পিএসএলের চুক্তি ভেঙে ভারতে খেলতে এসেছেন করবিন বস্ক ও ব্লেসিং মুজারবানি ৷
Published : March 23, 2026 at 9:53 AM IST
হায়দরাবাদ, 23 মার্চ: ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগে (IPL) চোট-আঘাতের তালিকা যত দীর্ঘ হচ্ছে তত বাড়ছে পাকিস্তান সুপার লিগ (PSL) থেকে ক্রিকেটারদের নাম প্রত্যাহারের ধুম ৷ মুস্তাফিজুর রহমানের বদলি হিসেবে ব্লেসিং মুজারবানি পিএসএলের চুক্তি ভেঙে কলকাতা নাইট রাইডার্সে যোগ দিয়েছেন আগেই ৷ এবার পাকিস্তানের লিগের চুক্তি ভেঙে আইপিএলে যোগদানের পথে দাসুন শানাকা ৷ ইংরেজ অলরাউন্ডার স্যাম কারেনের পরিবর্ত হিসেবে রাজস্থান রয়্য়ালসে যোগ দিচ্ছেন শ্রীলঙ্কার টি-20 অধিনায়ক ৷ এখানেই শেষ নয়, যা খবর তাতে পিএসএল ছেড়ে আইপিএলের পথে আরও দুই ক্রিকেটার ৷
- লাহোর কালান্ডার্স ছাড়লেন শানাকা: কুঁচকির চোট আসন্ন আইপিএল থেকে ছিটকে দিয়েছে রয়্যালসের ইউটিলিটি অলরাউন্ডার স্যাম কারেনকে ৷ যাকে 2026 নিলামের আগে ট্রেড উইন্ডোয় চেন্নাই সুপার কিংস থেকে নিজেদের দলে টেনেছিল আইপিএলের প্রথম চ্য়াম্পিয়নরা ৷ অন্যদিকে আইপিএলের মিনি নিলামে অবিক্রিত রয়ে গিয়েছিলেন দ্বীপরাষ্ট্রের টি-20 অধিনায়ক দাসুন শানাকা ৷ পরবর্তীতে পিএসএলে লাহোর কালান্ডার্স ফ্র্যাঞ্চাইজিতে যোগ দিয়েছিলেন তিনি ৷ কমবেশি 25 লক্ষ টাকায় (ভারতীয় মুদ্রায়) তাঁকে দলে নিয়েছিল পিএসএলের সংশ্লিষ্ট ফ্র্যাঞ্চাইজি ৷
পরিবর্তে রয়্য়ালসে যোগদান করে পারিশ্রমিক হিসেবে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটার কত পাচ্ছেন সেটা এখনও স্পষ্ট নয় ৷ তবে তিনি যে আইপিএলে অনেক বেশি লোভনীয় প্রস্তাব পেয়েছেন, সেটা একপ্রকার নিশ্চিত ৷ উল্লেখ্য, 2 কোটি 40 লক্ষ টাকায় কারেনকে ট্রেড উইন্ডোয় দলে নিয়েছিল রয়্যালস ৷ শানাকার ফ্র্যাঞ্চাইজিতে যোগদানের খবর অবশ্য এখনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়নি রাজস্থান রয়্যালসের তরফে ৷ তবে খুব শীঘ্রই সেটা চলে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷
- পিএসএল ছেড়ে আইপিএলের পথে আরও দুই: মুজারবানির কেকেআরে আসার পর শানাকার রয়্যালসে যোগদানেই তালিকাটা সম্ভবত থেমে থাকছে না ৷ পাকিস্তান সুপার লিগ থেকে ভারতের কোটিপতি লিগের পথে পা বাড়িয়ে আরও দুই ক্রিকেটার ৷ এ ব্যাপারে নিশ্চিত কিছু জানা না-গেলেও ইন্ডিয়া ট্যুডে'র রিপোর্ট অনুযায়ী ক্য়ারিবিয়ান স্পিনার গুডাকেশ মোতি যোগ দিচ্ছেন লখনউ সুপার জায়ান্টসে ৷ ইতিমধ্যে তিনিও লাহোর কালান্ডার্সের সঙ্গে চুক্তি ছিন্ন করেছেন বলে খবর ৷
Dasun Shanaka signed by Rajasthan Royals as replacement for injured Sam Curran ahead of #IPL2026.
এছাড়া চেন্নাই সুপার কিংসে যোগ দিচ্ছেন অজি পেসার স্পেন্সার জনসন ৷ কোয়েট্টা গ্ল্যাডিয়েটর্স ছাড়ছেন তিনি ৷ আরেক অজি পেসার ন্য়াথন এলিস পায়ের চোটে ছিটকে যাওয়ায় পরিবর্ত হিসেবে পিএসএল ছেড়ে আইপিএলে আসছেন স্পেন্সার ৷ যদিও তাঁর আইপিএল খেলার অতীত অভিজ্ঞতা রয়েছে ৷ গুজরাত টাইটান্স ও কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে আইপি এলে ন'টি ম্য়াচ খেলেছেন তিনি ৷
- শাস্তি পেয়েছিলেন বস্ক: গতবছর অর্থাৎ, 2025 থেকে পিএসএলের উইন্ডো পিছিয়ে দেওয়া হয় ৷ বর্তমানে আইপিএলের সঙ্গে কার্যত সমান্তরালভাবে চলে পাকিস্তানের লিগ ৷ যাতে সমস্য়ার সম্মুখীন হচ্ছে পাকিস্তানের লিগ-ই ৷ এবছর পিএসএল শুরু হচ্ছে আগামী 26 মার্চ ৷ গত মরশুমে প্রথম পিএসএলের চুক্তি ভেঙে আইপিএলে এসেছিলেন দঃ আফ্রিকা অলরাউন্ডার করবিন বস্ক ৷ পরবর্তীতে তাঁকে একবছরের জন্য নির্বাসিত করা হয়েছিল পিএসএলের তরফে ৷ ইতিমধ্যে মুজারবানিদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণের হুঁশিয়ারি দিয়েছে পিসিবি ৷