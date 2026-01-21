সিংহাসনচ্যুত কোহলি, ফের ওডিআই'য়ে পয়লা নম্বর মিচেল

সিংহাসনচ্যুত কোহলি, ফের ওডিআই'য়ে পয়লা নম্বর মিচেল
সাড়ে চার বছর বাদে গত সপ্তাহে ব়্য়াংকিংয়ে শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধার করেছিলেন বিরাট কোহলি ৷
Published : January 21, 2026 at 5:01 PM IST
হায়দরাবাদ, 21 জানুয়ারি: নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দল সিরিজ (2-1 ব্যবধানে) হারলেও ব্য়াট হাতে স্বপ্নের ফর্ম জারি ছিল তাঁর ৷ প্রথম ম্য়াচে 93 রানের পর তৃতীয় ম্য়াচে কেরিয়ারের 54তম সেঞ্চুরিটি আসে তাঁর ব্য়াটে ৷ কিন্তু তারপরেও ব়্য়াংকিংয়ে শীর্ষস্থান হাতছাড়া করলেন বিরাট কোহলি ৷ ভারতের ব্য়াটিং মায়েস্ত্রোকে সরিয়ে আবারও ওডিআই ব্য়াটিং ব়্যাংকিংয়ে পয়লা নম্বর স্থানটা ফিরে পেলেন ডারিল মিচেল ৷ কয়েক সপ্তাহ আগে রোহিত শর্মাকে সরিয়ে শীর্ষে পৌঁছেছিলেন এই কিউয়ি ব্যাটার ৷
কোহলির মতোই ভারতের মাটিতে সদ্য শেষ হওয়া ওডিআই সিরিজে তুখোড় ফর্মে ছিলেন মিচেল ৷ ধারাবাহিকতায় কোহলিকেও পিছনে ফেলেছেন তিনি ৷ ভদোদরায় প্রথম ম্য়াচে হাফসেঞ্চুরির পর রাজকোট এবং ইন্দোরে সেঞ্চুরি আসে মিচেলের ব্য়াটে ৷ দ্বিতীয় ম্য়াচে 131 রানে অপরাজিত থেকে দলকে সমতায় ফিরিয়েছিলেন মিডল-অর্ডারের এই বিশ্বস্ত নাম ৷ শেষ ম্য়াচে মিচেলের ব্য়াট থেকে আসে অনবদ্য 137 রান ৷
সবমিলিয়ে 352 রান করে সিরিজ সেরা হন নিউজিল্যান্ড ব্য়াটার ৷ গত সপ্তাহে প্রকাশিত আইসিসি ব়্য়াংকিংয়ে দ্বিতীয়স্থানে থাকলেও বিরাট কোহলির তুলনায় মাত্র এক রেটিং পয়েন্ট পিছনে ছিলেন মিচেল ৷ ফলে শীর্ষস্থান দখলে রাখার ব্যাপারে কিউয়ি কাউন্টারপার্টের সঙ্গে সিরিজে ঠান্ডা লড়াইটা জারি ছিল কোহলির ৷ সেই লড়াইয়ে শেষমেশ জিতে গেলেন কিউয়ি ব্য়াটার ৷ উল্লেখ্য, সাড়ে চার বছর বাদে গত সপ্তাহে ব়্য়াংকিংয়ে শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধার করেছিলেন বিরাট কোহলি ৷ যা এক সপ্তাহের বেশি স্থায়ী হল না ৷
Virat Kohli's reign as the No.1 ODI batter is over as an in-form New Zealander rises to the top 😲— ICC (@ICC) January 21, 2026
Details 👇https://t.co/G5NUvco7AM
বুধবার প্রকাশিত ব়্য়াংকিংয়ে দু'য়ে নেমেছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি ৷ তাঁর সংগ্রহে 795 রেটিং পয়েন্ট ৷ আর 845 রেটিং পয়েন্ট নিয়ে কোহলিকে অনেকটাই পিছনে ফেলে শীর্ষে উঠে এসেছেন মিচেল ৷ সদ্য শেষ হওয়া সিরিজে একটি নজিরেও নাম লিখিয়েছেন কিউয়ি ক্রিকেটার ৷ ভারতের মাটিতে টানা পাঁচটি ওয়ান-ডে ম্য়াচে 50 বা তাঁর বেশি রানের নজির এসেছে তাঁর ঝুলিতে ৷
এছাড়া নয়া ওডিআই ব্যাটিং ব়্য়াংকিংয়ে এক ধাপ নেমেছেন রোহিত শর্মাও ৷ নিউজিল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজে সেভাবে ছন্দে পাওয়া যায়নি 'হিটম্যান'কে ৷ তাই ব়্য়াংকিংয়ে অবনতিটা কার্যত নিশ্চিত ছিল রোহিতের ৷ 'ব্ল্যাকক্য়াপস'-এর বিরুদ্ধে জোড়া হাফসেঞ্চুরিতে অবশ্য পাঁচে জায়গা ধরে রেখেছেন অধিনায়ক শুভমন গিল ৷ এছাড়া প্রথম দশে রয়েছেন কেএল রাহুল ৷ একধাপ উন্নতি করে দশে উঠে এসেছেন দক্ষিণী ব্যাটার ৷