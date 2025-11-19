ব়্য়াংকিংয়ে শীর্ষস্থান হাতছাড়া রোহিতের, 'হিটম্যন'কে সরিয়ে ইতিহাসে মিচেল

ব়্য়াংকিংয়ে শীর্ষস্থান হাতছাড়া রোহিতের, 'হিটম্যন'কে সরিয়ে ইতিহাসে মিচেল
সাড়ে চার দশকেরও বেশি সময় পর পয়লা নম্বর ওয়ান-ডে ব্য়াটার হলেন কোনও কিউয়ি ক্রিকেটার ৷
Published : November 19, 2025 at 7:13 PM IST
হায়দরাবাদ, 19 নভেম্বর: প্রথমবার ওডিআই ব়্য়াংকিংয়ে শীর্ষস্থানটা দীর্ঘমেয়াদি হল না রোহিত গুরুনাথ শর্মার জন্য ৷ দল হারলেও গত মাসের শেষদিকে অস্ট্রেলিয়া সিরিজে ব্যাট হাতে ব্যক্তিগত সাফল্য প্রাক্তন অধিনায়ককে ব্য়াটারদের ক্রমতালিকায় শীর্ষে তুলে এনেছিল ৷ দিন কুড়ি পর বুধবার মগডাল থেকে রোহিতকে নামিয়ে আনলেন নিউজিল্যান্ড ব্য়াটার ডারিল মিচেল ৷ কেরিয়ারে প্রথমবার ওডিআই ব়্য়াংকিংয়ে শীর্ষে পৌঁছে ইতিহাসও গড়ে ফেললেন ডানহাতি এই কিউয়ি ক্রিকেটার ৷
কী সেই ইতিহাস ? 1979 সালে নিউজিল্যান্ডের প্রথম ব্য়াটার হিসেবে ওডিআই ব়্য়াংকিংয়ে শীর্ষে পৌঁছেছিলেন গ্লেন টার্নার ৷ তারপর কেটে গিয়েছে 46 বছর ৷ কিন্তু সে দেশের আর কোনও ব্য়াটার ওডিআই ব়্য়াংকিংয়ের শীর্ষে পৌঁছতে পারেননি ৷ সাড়ে চার দশকের আগল ভেঙে দ্বিতীয় নিউজিল্যান্ড ব্যাটার হিসেবে ওডিআই ব়্য়াংকিংয়ের মসনদে বসলেন ডারিল মিচেল ৷ মার্টিন ক্রো, কেন উইলিয়ামসন, রস টেলরদের মতো বাঘা-বাঘা কিউয়ি ব্য়াটাররা ব়্যাংকিংয়ে প্রথম পাঁচে ঘোরাফেরা করলেও কখনও শীর্ষে পৌঁছতে পারেননি ৷ সেদিক থেকে মিচেলের কীর্তি ঐতিহাসিকই বটে ৷
চোট পেয়ে সিরিজের বাকি অংশ থেকে ছিটকে যাওয়ার আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সম্প্রতি প্রথম ওয়ান-ডে ম্য়াচে সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন মিচেল ৷ তাঁর সেঞ্চুরিতে ভর করে সেই ম্য়াচে রুদ্ধশ্বাস জয় তুলে নেয় কিউয়িরা ৷ ওয়ান-ডে ক্রিকেটে সপ্তম সেঞ্চুরি ইনিংসের পরই ব়্য়াংকিংয়ে শীর্ষে বসলেন মিচেল ৷ ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে প্রথম ওডিআই ম্যাচে 118 বলে 119 রানে ঝকঝকে ইনিংস খেলেছিলেন কিউয়িদের চার নম্বর ব্যাটার ৷
🔝 of the tree 👌— ICC (@ICC) November 19, 2025
Daryl Mitchell reigns supreme for the first time in ICC Men's ODI Batter Rankings 👏
More 👉 https://t.co/ZP1vtB20zq pic.twitter.com/Gwi0CQRFPP
বুধবার প্রকাশিত ব়্য়াংকিংয়ে টেস্ট ব্য়াটারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উত্থান হয়েছে তেম্বা বাভুমার ৷ ইডেনে ম্য়াচ জেতানো অপরাজিত 55 রানের ইনিংস প্রথম পাঁচে তুলে এনেছে দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ককে ৷ পক্ষান্তরে কাঁধের চোটে প্রথম টেস্ট থেকে ছিটকে যেতে হলেও ব়্য়াংকিংয়ে দু'ধাপ উন্নতি হল শুভমন গিলের ৷ 737 রেটিং পয়েন্ট নিয়ে একাদশ স্থানে তিনি ৷ অ্য়াশেজ শুরুর আগে টেস্টে ব্য়াটারদের ব়্য়াংকিংয়ে প্রথম দু'টি স্থানে দুই ইংরেজ ব্য়াটার জো রুট এবং হ্যারি ব্রুক ৷ ইডেনে ব্যর্থ হওয়ার পর দু'ধাপ নেমেও একমাত্র ভারতীয় ব্য়াটার হিসেবে প্রথম দশে যশস্বী জয়সওয়াল ৷ সাত নম্বরে রয়েছেন তিনি ৷
ওয়ান-ডে ব্যাটারদের ব়্য়াংকিংয়ে রোহিত দু'য়ে নামলেও প্রথম দশে অবশ্য ভারতীয়দেরই আধিক্য ৷ 'হিটম্যান' ছাড়াও প্রথম দশে রয়েছেন শুভমন গিল (4), বিরাট কোহলি (5) এবং শ্রেয়স আইয়ার (8) ৷ টেস্টে বোলারদের মধ্যে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন জসপ্রীত বুমরা ৷ ওয়ান-ডে ব়্যাংকিংয়ে পাক লেগস্পিনার আব্রার আহমেদ অবস্থানের উন্নতি করে প্রথম দশে প্রবেশ করেছেন ৷ ন'য়ে রয়েছেন তিনি ৷ শীর্ষে রয়ে গিয়েছেন আফগান স্পিনার রশিদ খান ৷