মিচেল-ফিলিপ্সের জোড়া সেঞ্চুরিতে রানের পাহাড়ে কিউয়িরা, সিরিজ জিততে ভারতের চাই 338

মিচেল-ফিলিপ্সের জোড়া সেঞ্চুরিতে রানের পাহাড়ে কিউয়িরা, সিরিজ জিততে ভারতের চাই 338
চলতি সিরিজে টানা দ্বিতীয় ম্য়াচে সেঞ্চুরি হাঁকালেন ডারিল মিচেল ৷
Published : January 18, 2026 at 5:43 PM IST
ইন্দোর, 18 জানুয়ারি: গত ম্য়াচে যেখানে শেষ করেছিলেন ইন্দোরে সেখান থেকেই শুরু করলেন ডারিল মিচেল ৷ রাজকোটে 131 রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে সিরিজে সমতা ফেরাতে সাহায্য করেছিলেন ৷ আর রবিবার সিরিজের নির্ণায়ক ম্য়াচে আবারও সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে দলকে রানের পাহাড়ে পৌঁছে দিলেন বিশ্বের দু'নম্বর ব্যাটার ৷ মিচেলের পাশাপাশি গ্লেন ফিলিপ্সের শতরানে ইন্দোরে প্রথম ব্য়াট করে আট উইকেট হারিয়ে 337 রান তুলল নিউজিল্যান্ড ৷
ভারতকে দেখে এমনিতেই জ্বলে ওঠে মিচেলের ব্যাট ৷ প্রথম ম্য়াচে অল্পের জন্য সেঞ্চুরি হাতছাড়া হলেও দ্বিতীয় ম্য়াচে তিন অঙ্কের রানে দলকে জিতিয়েছিলেন তিনি ৷ আর ইন্দোরে কেরিয়ারের নবম সেঞ্চুরিটি হাঁকিয়ে উপরোক্ত কথাটির স্বপক্ষে প্রমাণ রাখলেন তিনি ৷ উল্লেখযোগ্য মিচেলের ওডিআই কেরিয়ারের প্রথম চারটি সর্বাধিক রানের ইনিংস এল ভারতেরই বিরুদ্ধে ৷ যার মধ্যে এদিনের 137 রান তো তাঁর কেরিয়ারে এ যাবৎ সর্বাধিক রানের ইনিংস ৷ যা ব়্য়াংকিংয়ে ফের তাঁর শীর্ষে ওঠার বিষয়টি কার্যত নিশ্চিত করে দিল ৷
58 রানে তিন উইকেট হারানো নিউজিল্য়ান্ড এদিন বড় রানের ভিত গড়ল চতুর্থ উইকেটে মিচেল ও ফিলিপ্সের ব্যাটে ৷ ভারতীয় বোলারদের কার্যত নিষ্ক্রিয় করে দু'জনের জুটিতে উঠল 219 রান ৷ মিচেলের পাশাপাশি কেরিয়ারের দ্বিতীয় সেঞ্চুরিটি এল ফিলিপ্সের ব্য়াটে ৷ তবে সেঞ্চুরি পূর্ণ করার পর লম্বা হয়নি তাঁর ইনিংস ৷ ন'টি চার ও তিনটি ছ'য়ে 88 বলে 106 রানে আউট হন ফিলিপ্স ৷
Another special knock from Daryl Mitchell 🤯#INDvNZ | 📸 BCCI pic.twitter.com/AT4jL5Okg1— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) January 18, 2026
অন্যদিকে দেড়শো হাতছাড়া করে আউট হন মিচেল ৷ তাঁর 131 বলে 137 রানের ইনিংস সাজানো ছিল 15টি চার ও তিনটি ছক্কায় ৷ এদিন বিশ্বের প্রথম ব্য়াটার হিসেবে ভারতের মাটিতে একটি নজিরও গড়েন কিউয়িদের চার নম্বর ব্যাটার ৷ ভারতের মাটিতে তাঁদের বিরুদ্ধে টানা পাঁচটি ইনিংসে পঞ্চাশ বা পঞ্চাশোর্ধ্ব রানের ইনিংস খেলার নজির গড়লেন মিচেল ৷ শেষদিকে 18 বলে অপরাজিত 28 রানের ক্য়ামিয়ো আসে অধিনায়ক মাইকেল ব্রেসওয়েলের ব্য়াটে ৷ যা 337 রানে পৌঁছে দেয় 'ব্ল্যাকক্যাপস'কে ৷
Centuries for Glenn Phillips and Daryl Mitchell take the team to 337/8 at the innings break 💪— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) January 18, 2026
Watch all the action live in NZ on Sky Sport.#INDvNZ | 📸 BCCI pic.twitter.com/98GLVRXpdu
তিন উইকেট নিলেও যথেচ্ছ রান খরচ করলেন আর্শদীপ সিং ৷ প্রসিদ্ধ কৃষ্ণার পরিবর্তে একাদশে এসে 10 ওভারে 63 রান দিলেন বাঁ-হাতি পেসার ৷ সমসংখ্যক উইকেট পেলেও হর্ষিত রানা খরচ করলেন 84 রান ৷ উইকেট একটি পেলেও 10 ওভারে মাত্র 43 রান দিয়ে খানিকটা মান রাখলেন মহম্মদ সিরাজ ৷ দুই স্পিনার রবীন্দ্র জাদেজা ও কুলদীপ যাদবকে ছ'ওভারের বেশি ব্যবহারই করতে পারলেন না শুভমন গিল ৷ দু'জনে দিলেন যথাক্রমে 41 রান ও 48 রান ৷ সবমিলিয়ে সিরিজ জিততে ওয়ান-ডে'তে চতুর্থ সর্বাধিক রান তাড়া করতে হবে রোহিত-বিরাটদের ৷