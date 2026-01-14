'দিল্লির দূষণে টুর্নামেন্ট অসম্ভব', ইন্ডিয়া ওপেন না-খেলার কারণ দর্শালেন বিশ্বের দু'নম্বর

'দিল্লির দূষণে টুর্নামেন্ট অসম্ভব', ইন্ডিয়া ওপেন না-খেলার কারণ দর্শালেন বিশ্বের দু'নম্বর
এই নিয়ে টানা তৃতীয় বছর ইন্ডিয়া ওপেন থেকে সরে দাঁড়ালেন অ্যান্ডার্স অ্যান্টনসেন ৷
হায়দরাবাদ, 14 জানুয়ারি: দ্বিতীয় রাউন্ডে পৌঁছে মঙ্গলবার ইন্ডিয়া ওপেনের 'অস্বাস্থ্যকর' পরিবেশ নিয়ে সরব হয়েছিলেন মিয়া ব্লিচফেল্ডট ৷ পরদিনই রাজধানীর দূষিত আবহাওয়াকে কাঠগড়ায় তুলে ইন্ডিয়া ওপেন থেকে নাম প্রত্যাহারের কারণ জানালেন ব্লিচফেল্ডটের স্বদেশি অ্যান্ডার্স অ্যান্টনসেন ৷ সোশাল মিডিয়ায় বিশ্বের দু'নম্বর ড্যানিশ শাটলার সাফ জানালেন, নয়াদিল্লি টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্য উপযুক্ত নয় ৷
গত কয়েকবছর কেডি যাদব ইন্ডোর স্টেডিয়ামে হলেও আগামী অগস্টে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের কথা মাথায় রেখে এবারে ইন্ডিয়া ওপেন অনুষ্ঠিত হচ্ছে ইন্দিরা গান্ধি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ৷ তবে আখেরে যে কিছুই লাভ হয়নি, সেটা গতকাল জানিয়েছিলেন ডেনমার্কের মহিলা শাটলার ব্লিচফেল্ডট ৷ চিনা-তাইপেই প্রতিদ্বন্দ্বীকে 21-19, 21-11 ব্যবধানে হারিয়ে উঠে সংবাদসংস্থা পিটিআই'কে তিনি বলেন, "বদল হলেও প্লেয়ারদের জন্য প্রচণ্ড অস্বাস্থ্যকর এই ভেন্যু ৷ প্রত্যেককে দু'টো করে লেয়ারের জামাকাপড় পরে অনুশীলন করতে হচ্ছে ৷ কোর্টে নামার আগে যেটা মোটেই কাম্য নয় ৷"
আর বুধবার ইনস্টা স্টোরিতে 28 বছরের অ্যান্টনসেন লেখায় ব্লিচফেল্ডটের মন্তব্যেরই প্রতিধ্বনি ৷ বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে একটি রুপো এবং তিনবারের ব্রোঞ্জজয়ী লেখেন, "অনেকেই জানতে উৎসুক কেন টানা তৃতীয়বারের জন্য আমি ইন্ডিয়া ওপেন থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিলাম ৷ যে হারে দূষণ সেখানে আমার মনে হয় না নয়াদিল্লি কোনওরকম ব্য়াডমিন্টন টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্য উপযুক্ত ৷"
পরবর্তী ইনস্টা স্টোরিতে একটি স্ক্রিনশট শেয়ার করে নিয়েছেন বিশ্বের দু'নম্বর, যেখানে দেখা যাচ্ছে দিল্লির বাতাসে দূষণ সূচক 348 ৷ অর্থাৎ, দিল্লির বাতাস স্বাস্থ্যের কারণে বিপজ্জনক ৷ তবে অগস্টের গরমে দিল্লির বাতাসে বিষ খানিক কমবে এবং তা টুর্নামেন্ট খেলার উপযুক্ত হবে বলে আশাপ্রকাশ করেছেন ডেনমার্ক শাটলার ৷ প্রতিযোগিতা থেকে নাম তুলে নেওয়ায় বিশ্ব ব্যাডমিন্টন সংস্থা (BWF) যে তাঁকে জরিমানা করেছে সেকথাও জানিয়েছেন অ্যান্টনসেন ৷ ড্যানিশ শাটলার লেখেন, "আশায় রয়েছি আগামী গ্রীষ্মে নয়াদিল্লিতে যখন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হবে তখন আবহাওয়া খানিকটা ভালো থাকবে ৷"
মিয়া ব্লিচফেল্ডটের অভিযোগ নিয়ে অবশ্য জাতীয় ব্যাডমিন্টন সংস্থার (BAI) জেনারেল সেক্রেটারি জানিয়েছেন, ড্যানিশ শাটলারের অভিযোগ কেবল প্রস্তুতির জায়গা নিয়ে ৷ ম্য়াচগুলি যেখানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেখানকার পরিবেশ যথাযথ রয়েছে বলেই দাবি তাঁর ৷