কোর্টে সাতবার ব়্যাকেট আছড়ে সাত হাজার ডলার জরিমানা মেদভেদেভের
এই নিয়ে তৃতীয়বার কোর্টে ব়্যাকেট আছাড় মেরে আর্থিক জরিমানার সম্মুখীন হলেন মেদভেদেভ ৷
Published : April 14, 2026 at 1:25 PM IST
মোনাকো, 14 এপ্রিল: কোর্টে তাঁর অখেলোয়াড়োচিত আচরণ এই প্রথম নয় ৷ এর আগে একাধিকবার কোর্টে ব়্যাকেট আছড়ে বিড়ম্বনা তৈরি করেছেন ৷ সম্প্রতি মন্টে কার্লো মাস্টার্সে একইভাবে রেকর্ড আছড়ে 7000 মার্কিন ডলার জরিমানার মুখে পড়তে হল দানিল মেদভেদেভকে ৷ যা ভারতীয় মুদ্রায় সাড়ে 6 লক্ষ টাকার মতো ৷
দিনকয়েক আগে মন্টে কার্লো মাস্টার্সের রাউন্ড অব 32-এ মাত্তেও বেরেত্তিনির মুখোমুখি হয়েছিলেন প্রাক্তন বিশ্বের পয়লা নম্বর মেদভেদেভ ৷ সেই ম্য়াচে ইতালির প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে 0-6, 0-6 ব্যবধানে হারতে হয় রুশ তারকাকে ৷ মাত্র 49 মিনিটে মেদভেদভকে হারিয়ে পরের রাউন্ড নিশ্চিত করেন বেরেত্তিনি ৷ সেই ম্য়াচেই ব়্যাকেট ভেঙে শাস্তির মুখে পড়তে হল বর্তমান বিশ্বের দশ নম্বরকে ৷
বেরেত্তিনির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় সেটে 0-2 ব্যবধানে পিছিয়ে পড়তেই কোর্টে ক্ষোভ উগরে দেন মেদভেদেভ ৷ নাগাড়ে সাতবার কোর্টের মধ্যে ব়্য়াকেট আছাড় মারেন 2021-এর যুক্তরাষ্ট্র ওপেন জয়ী তারকা ৷ ঘটনায় চেয়ার আম্পায়ারের দেওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী মেদভেদেভকে সাত হাজার ডলার জরিমানা করা হয় এটিপি ট্যুরের তরফে ৷ অখেলোয়াড়োচিত আচরণে মেদভেদেভ বিধি লঙ্ঘন করেছেন বলে জানানো হয়েছে এটিপি ট্যুরের তরফে ৷
উল্লেখ্য, প্রথম রাউন্ডে বাই পেয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে পৌঁছনোয় পুরস্কার হিসেবে 50 হাজার ডলার আর্থিক পুরস্কার পেয়েছিলেন মেদভেদেভ ৷ যার মধ্যে জরিমানায় তাঁর বেরিয়ে গেল সাত হাজার ডলার ৷ চূর্ণ না-হওয়া পর্যন্ত সেদিন হাতের ব়্যাকেটটি আছাড় মারতে থাকেন রুশ প্লেয়ার ৷ এটিপি ব়্যাংকিং চালু হওয়ার পর বেরেত্তিনি হলেন পঞ্চম প্লেয়ার, যিনি প্রথম দশে থাকা কোনও প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে ডাবল-বাগল (কোন গেম না-খুইয়ে জয়) জয় ছিনিয়ে নিলেন ৷
তবে এই প্রথম নয় ৷ গতবছর অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ও যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের মাঝেও একইরকম অখেলোয়াড়োচিত আচরণের নমুনা পেশ করেছিলেন মেদভেদেভ ৷ কোর্টের মধ্যে ক্ষোভ উগরে যথাক্রমে 76,000 মার্কিন ডলার ও 42,500 মার্কিন ডলার জরিমানা হয়েছিল তাঁর ৷ উল্লেখ্য, কার্লোস আলকারাজকে হারিয়ে মন্টে কার্লো মাস্টার্সে খেতাব জিতে নিয়েছেন জ্যানিক সিনার ৷ ফাইনালে স্প্যানিয়ার্ডকে স্ট্রেট সেটে হারিয়ে ব়্যাংকিংয়ে ফের পয়লা নম্বর স্থানে ফিরেছেন ইতালিয়ান ৷