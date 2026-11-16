দমন থেকে চৌবের মনোনয়ন প্রত্যাহার, ফেডারেশনের অন্দরে কোণঠাসা বিদায়ী প্রেসিডেন্ট

দমন থেকে চৌবের মনোনয়ন প্রত্যাহার, ফেডারেশনের অন্দরে কোণঠাসা বিদায়ী প্রেসিডেন্ট
সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবের আসন্ন 20 ডিসেম্বরের সাধারণ সভায় ভোটদান তো দূর অস্ত, প্রতিনিধিত্বের অধিকারও থাকছে না।
Published : November 16, 2026 at 5:20 PM IST
কলকাতা, 16 নভেম্বর: পিটি ঊষা পেরেছেন, কল্যাণ চৌবে কি পারবেন ? দেশের প্রাক্তন কিংবদন্তি অ্যাথলিট, আট-নয়ের দশকের সোনার মেয়ে পিটি ঊষা এতদিন ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সর্বোচ্চ পদে থাকলেও সম্প্রতি অনাস্থার ধাক্কায় কুর্সি গিয়েছে তাঁর ৷ তবে কোনওরকমে ভোটাধিকার রক্ষা করতে পেরেছেন। কিন্তু সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবের আসন্ন 20 ডিসেম্বরের সাধারণ সভায় ভোটদান তো দূর অস্ত, প্রতিনিধিত্বের অধিকারও থাকছে না। অন্তত ঘটনাপ্রবাহ সেই দিকে গড়াচ্ছে ৷
ফেডারেশনের আসন্ন নির্বাচন ঘিরে প্রতিদিন প্রেক্ষাপট বদলাচ্ছে ৷ তাতে ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনে কল্যাণ চৌবের দিন শেষ হওয়ার অপেক্ষা। ভোটাধিকার পেতে কোনও রাজ্য সংস্থাকে পাশে পাননি কল্যাণ। সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পর দমন-দিউ থেকে তাঁর নাম পাঠানো হয়েছিল গত শনিবার ৷ কিন্তু নাম জমা দেওয়ার 48 ঘণ্টার মধ্যে কল্যাণ চৌবের নাম প্রত্যাহার করে নিল তারা ৷ যা কল্যাণের ক্ষেত্রে বিরাট ধাক্কা ৷ জম্মু ও কাশ্মীর তাদের রাজ্য নিয়ামক সংস্থার নির্বাচন করে ভোটাধিকারের জন্য দু'জনের নাম পাঠাবে। সেখান থেকে প্রতিনিধিত্ব করার তদ্বির করছেন তিনি ৷ কিন্তু জম্মু ও কাশ্মীরের প্রতিনিধি হিসেবে কল্যাণের নাম পাঠানোর সম্ভাবনা কার্যত নেই বললেই চলে ৷
এআইএফএফ নির্বাচনে লড়তে হলে যে কোনও রাজ্য থেকে প্রতিনিধি হিসেবে নাম নথিভুক্ত হওয়াটা বাধ্যতামূলক ৷ কল্যাণের সেই ভোটাধিকারই এখনও পর্যন্ত নেই ৷ তিনি ফেডারেশনের সভাপতি হিসেবে একটি মেয়াদ শেষ করেছেন কল্য়াণ ৷ পুরনো সংবিধান লাগু থাকলে নির্বাচনে লড়াই করার সুযোগ পেতেন কল্যাণ ৷ কিন্তু নয়া ক্রীড়া আইনের আওতায় একটি মেয়াদও শেষ করার সুযোগ পাবেন না কল্যাণ।
বড় ক্রীড়াবিদ মানেই দক্ষ প্রশাসক একথার কোনও মানে নেই ৷ উদাহরণ হিসেবে পিটি ঊষার নাম জ্বলজ্বল করছেন ৷ একইভাবে সম্ভবত যোগ হতে চলেছে কল্যাণ চৌবের নাম ৷ ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্য়াসোসিয়েশনে সম্প্রতি মহিলা SOM নির্বাচন হয়ে গেল। সেই নির্বাচনে সরকার ঊষার প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করেই ক্ষান্ত থাকেনি, প্রত্যক্ষ মদতে অঞ্জু ববি জর্জ, দোলা বন্দ্যোপাধ্যায়, রানি রামপাল এবং সাইনা নেহওয়ালদের নির্বাচিত হতে মদত দিয়েছে ৷ প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো পুরুষদের SOM নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন চারজন। যাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন তাঁরা নাম প্রত্যাহার করে নেন অদৃশ্য অঙ্গুলিহেলনে ৷ তবে মহিলাদের নির্বাচনে উলটপুরান ৷
শোনা যাচ্ছে ঊষাকে নিয়ে মোহভঙ্গ হয়েছিল আগেই ৷ আইওএ-র সঙ্গে ঊষার আভ্যন্তরীন সম্পর্ক তলানিতে ৷ ফলত ঊষাকালেই শেষ প্রশাসক পিটি উষার জীবন ৷ দিলীপ তিরকে দেশের কিংবদন্তি হকি খেলোয়াড় ৷ কিন্তু চার বছর পর সেই ঊষার মত দিলীপও এখন চোখের বালি ৷ ফলে বদলের হাওয়া হকিতেও ৷ এবার একই ছবি ফুটবলেও ঘটতে চলেছে ৷ 2022 সালে কল্যাণ চৌবেকে ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি পদে বসানো হয়েছিল ৷ সূত্রের খবর, একসময়ের শুভানুধ্যায়ীরা এখন না-পারছেন তাঁকে গিলতে, না পাচ্ছেন ছাড়তে ৷ ভারতীয় ফুটবলে এখন আর্থিক দৈন্যতা প্রকট ৷ প্রফুল প্যাটেল প্রত্যাবর্তন করতে চাইছেন ৷ এই অবস্থায় কল্যাণ চৌবের কার্যত ছিটকে যাওয়া যেন পিটি উষা, দিলীপ তিরকেদের ঘটনার অনুসারী ৷