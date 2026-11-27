গুকেশ-সিন্দারভ তৃতীয় গেমও অমীমাংসিত, তবে লড়াইয়ের আঁচ পেল ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ
বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের তিনটি গেম হয়ে গেলেও আলাদা করা গেল না গুকেশ ও সিন্দারভকে ৷ তৃতীয় গেমে অবশ্য চ্যালেঞ্জারকে চাপে ফেললেন গুকেশ ৷
Published : November 27, 2026 at 10:17 AM IST
জেনেভা, 27 নভেম্বর: প্রথম দু'টি গেমে ঝুঁকির রাস্তায় সেভাবে হাঁটতে দেখা যায়নি দু'জনের কাউকে ৷ ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ডোম্মারাজু গুকেশ এবং চ্যালেঞ্জার জাভোখির সিন্দারভকে আলাদাও করা যায়নি জোড়া গেমের পর ৷ ঝুলিতে 1.0 করে পয়েন্ট নিয়ে বৃহস্পতিবার বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপের তৃতীয় গেমে মুখোমুখি হয়েছিলেন গুকেশ ও সিন্দারভ ৷ ড্র হল সেটিও ৷ তবে প্রথমবার খেতাবি লড়াইয়ের আঁচটা টের পেল জেনেভার ফন্ডেশান মার্টিন বডমার গ্রন্থাগার ৷
বুধবার বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের দ্বিতীয় গেম মাত্র 20 চালে শেষ হলেও তৃতীয় গেম গড়াল 60 চাল ৷ তারপরেও সমমেরুতে দুই প্রতিযোগী ৷ কালো ঘুঁটিতে খেলা সত্ত্বেও এদিন গেমের অধিকাংশ সময় নিয়ন্ত্রণ করে গেলেন গুকেশ ৷ তবে উজবেক গ্র্যান্ডমাস্টার সিন্দারভ যে পিছিয়ে ছিলেন সেটা বলা যাবে না ৷ সবমিলিয়ে তাগিদটা দেখা গেল দু'তরফেই ৷ যা প্রাণের সঞ্চার করল বিশ্বচ্য়াম্পিয়নশিপে ৷
প্রথম গেমের মতই বৃহস্পতিবার তৃতীয় গেমে বার্লিন ডিফেন্সের শরণাপন্ন হয়েছিলেন ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন গুকেশ ৷ যদিও তাতে বৈচিত্র্য এনে প্রথম 15 চালের পর বেশ কোণঠাসা করে দিয়েছিলেন প্রতিদ্বন্দ্বীকে ৷ মাত্র দু'মিনিটের মধ্যেই প্রথম 15 চাল সম্পন্ন করেন তিনি ৷ যা বেশ চাপে ফেলে দিয়েছিল গুকেশের চ্যালেঞ্জারকে ৷ তবে মাঝপথে খেলা ঘোরান সিন্দারভ ৷ প্রতি-আক্রমণে গুকেশের উপর পাল্টা চাপ ছুড়ে দেন তিনি ৷ পরিস্থিতি এমন ছিল যে সঠিক রক্ষণাত্মক স্ট্র্যাটেজি সেইসময় প্রয়োগ না-করলে বিপদ ঘটতে পারত ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টারের ৷ কিন্তু ভুলচুকের রাস্তায় হাঁটেননি ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ৷
এদিন বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের তৃতীয় গেম যে কতটা উপভোগ্য হয়েছে সেটা টাইমিংয়েই পরিষ্কার ৷ কারণ ম্য়াচে এদিন বহুবার সময়ের চ্যালেঞ্জ সামলাতে হয়েছে উজবেক গ্র্যান্ডমাস্টারকে ৷ 40 চালের শেষ চারটির জন্য সিন্দারভের হাতে এদিন সময় ছিল মাত্র দু'মিনিট ৷ যাইহোক, অতিরিক্ত 30 মিনিটে প্রবেশ করার আগে সময়কে হারিয়ে 40 চাল সম্পন্ন করেন তিনি ৷ এরপর 60 চাল শেষে করমর্দন সেরে নেন দুই প্রতিযোগী ৷
A complex and long battle between Gukesh and Sindarov ends in a draw, and the score is 1.5-1.5 after 3 games at the Salesforce FIDE World Championship 2026! https://t.co/bbyb9sy5NX— ChessBase India (@ChessbaseIndia) November 26, 2026
শেষে এসে এটুকুই বলার যে তৃতীয় গেমে এসে প্রথমবার চ্যালেঞ্জার সিন্দারভকে প্রচ্ছন্ন হুমকি ছুড়ে দিলেন গুকেশ ৷ তৃতীয় গেমে কালো ঘুঁটিতে খেলা চেন্নাই গ্র্যান্ডমাস্টার যে সঠিক প্রস্তুতি নিয়ে বোর্ডে বসেছিলেন, সেটা স্পষ্ট ৷ ম্য়াচ শেষ সিন্দারভও স্বীকার করে নেন সে কথা ৷ গুকেশের চ্যালেঞ্জার বলেন, "আজ আমার প্রতিদ্বন্দ্বী দারুণ প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিলেন ৷ যা আমাকে বেশ অবাক করেছে ৷ আমার মনে হয়েছিল খুব ভালো অবস্থায় রয়েছি ৷ কিন্তু আমার প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রস্তুতির তারিফ না-করে পারছি না ৷" শুক্রবার বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে বিরতি ৷ ঝুলিতে 1.5 পয়েন্ট নিয়ে শনিবার চতুর্থ গেমে মুখোমুখি হবেন গুকেশ ও সিন্দারভ ৷ যেখানে সাদা ঘুঁটিতে খেলবেন প্রথমজন ৷