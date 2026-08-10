ETV Bharat / sports

'নরেন্দ্র নামে ঘৃণা জন্মেছে', মোদিকে পাক বক্সারের প্রতিক্রিয়া শোনালেন কমনওয়েলথে রুপোজয়ী

রাজধানীতে রবিবার কমনওয়েলথ গেমসে পদকজয়ী দেশের অ্যাথ লিটদের সঙ্গে বিশেষ সাক্ষাত করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷

PM MODI MEETS CWG MEDALLISTS
কমনওয়েলথে পদকজয়ীদের সঙ্গে সাক্ষাতে প্রধানমন্ত্রী (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 10, 2026 at 3:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 10 অগস্ট: ভারতীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে হেরে এক পাকিস্তানি বক্সারের অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার গল্প শিরোনামে জায়গা করে নিল ৷ রবিবার নয়াদিল্লির বাসভবনে 2026 কমনওয়েলথ গেমসে ভারতীয় পদকজয়ীদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাত পর্ব সারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সেখানে কমনওয়েলথে রুপোজয়ী ভারতীয় বক্সার নরেন্দ্র বেরওয়ালের ভাগ করে নেওয়া পাক বক্সারের এক প্রতিক্রিয়ায় হাসির রোল উঠল ৷

90 কেজি+ বিভাগে 2026 গ্লাসগো গেমসে রুপো জিতেছেন নরেন্দ্র ৷ তবে তাঁর ভাগ করে নেওয়া যে ঘটনায় হাসির রোল ওঠে সেটি 11 বছর আগের ৷ 2015 ওয়ার্ল্ড মিলিটারি গেমসের প্রথম রাউন্ডে এক পাক বক্সারের মুখোমুখি হয়েছিলেন ৷ সেই ম্য়াচে পাক বক্সারকে 4-1 ব্যবধানে হারালেও সংঘর্ষের জেরে বাউট শেষের পর হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল ভারত এবং পাকিস্তানের দুই বক্সারকেই ৷ এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো ওই গেমসে ভারতীয় দলের কোচেরও নাম ছিল নরেন্দ্র ৷

হারের প্রতিক্রিয়া হিসেবে হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে পাক বক্সার নরেন্দ্র ভারতের বেরওয়াল'কে বলেছিলেন, "আপনার নাম নরেন্দ্র ৷ আপনার কোচের নামও নরেন্দ্র ৷ আবার আপনাদের প্রধানমন্ত্রীও নরেন্দ্র ৷ আমার এই নরেন্দ্র নামের উপর ঘৃণা জন্মে গিয়েছে ৷" ভারতীয় বক্সারের উদ্দেশে পাক বক্সারের সেই প্রতিক্রিয়ার কথা এদিন মনোযোগ দিয়ে শোনার পর হাসি ধরে রাখতে পারেননি স্বয়ং নরেন্দ্র মোদিও ৷

উল্লেখ্য, গ্লাসগো'য় ঐতিহাসিক কীর্তি গড়ে দেশে ফিরেছেন ভারতীয় বক্সাররা ৷ সাতটি সোনা-সহ 10টি পদক জিতে কমনওয়েলথ গেমসে সর্বকালের সেরা পারফরম্য়ান্স করে ভারতে ফিরেছেন দেশের মুষ্টিযোদ্ধারা ৷ তবে রবিবার রাজধানীতে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে কেবল বক্সাররা নন, হাজির ছিলেন কমনওয়েলথে পদকজয়ী সকল অ্যাথলিট ৷ 13টি সোনা, 17টি রুপো ও ন'টি ব্রোঞ্জ-সহ মোট 39টি পদক জিতে গেমসে চতুর্থস্থানে থেমেছে ভারতীয় দল ৷

এদিন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাত-পর্বে কার্গিল বিজয় দিবসে পাক বক্সার'কে হারানোর অনুভূতি শেয়ার করে নেন ভারতীয় সেনায় কর্মরত জাদুমনি সিং ৷ 55 কেজি বিভাগে রুপোজয়ী বক্সার নরেন্দ্র মোদি'কে বলেন, "কার্গিল বিজয় দিবসে পাকিস্তানের বক্সারের বিরুদ্ধে আমার লড়াই ছিল ৷ পাক প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারানোর ব্য়াপারে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম ৷ শেষ পর্যন্ত 5-0 ব্যবধানে আমি তাঁকে হারিয়েছিলাম এবং সেই জয় ভারতীয় সেনায় কর্মরত নায়কদের উৎসর্গ করেছিলাম ৷"

আরও পড়ুন:

TAGGED:

CWG MEDALLIST NARENDER BERWAL
PM MODI MEETS CWG MEDALLISTS
CWG 2026
PM MODI
NARENDER BERWAL MEETS PM MODI

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.