'নরেন্দ্র নামে ঘৃণা জন্মেছে', মোদিকে পাক বক্সারের প্রতিক্রিয়া শোনালেন কমনওয়েলথে রুপোজয়ী

'নরেন্দ্র নামে ঘৃণা জন্মেছে', মোদিকে পাক বক্সারের প্রতিক্রিয়া শোনালেন কমনওয়েলথে রুপোজয়ী
রাজধানীতে রবিবার কমনওয়েলথ গেমসে পদকজয়ী দেশের অ্যাথ লিটদের সঙ্গে বিশেষ সাক্ষাত করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷
Published : August 10, 2026 at 3:15 PM IST
নয়াদিল্লি, 10 অগস্ট: ভারতীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে হেরে এক পাকিস্তানি বক্সারের অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার গল্প শিরোনামে জায়গা করে নিল ৷ রবিবার নয়াদিল্লির বাসভবনে 2026 কমনওয়েলথ গেমসে ভারতীয় পদকজয়ীদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাত পর্ব সারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সেখানে কমনওয়েলথে রুপোজয়ী ভারতীয় বক্সার নরেন্দ্র বেরওয়ালের ভাগ করে নেওয়া পাক বক্সারের এক প্রতিক্রিয়ায় হাসির রোল উঠল ৷
90 কেজি+ বিভাগে 2026 গ্লাসগো গেমসে রুপো জিতেছেন নরেন্দ্র ৷ তবে তাঁর ভাগ করে নেওয়া যে ঘটনায় হাসির রোল ওঠে সেটি 11 বছর আগের ৷ 2015 ওয়ার্ল্ড মিলিটারি গেমসের প্রথম রাউন্ডে এক পাক বক্সারের মুখোমুখি হয়েছিলেন ৷ সেই ম্য়াচে পাক বক্সারকে 4-1 ব্যবধানে হারালেও সংঘর্ষের জেরে বাউট শেষের পর হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল ভারত এবং পাকিস্তানের দুই বক্সারকেই ৷ এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো ওই গেমসে ভারতীয় দলের কোচেরও নাম ছিল নরেন্দ্র ৷
হারের প্রতিক্রিয়া হিসেবে হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে পাক বক্সার নরেন্দ্র ভারতের বেরওয়াল'কে বলেছিলেন, "আপনার নাম নরেন্দ্র ৷ আপনার কোচের নামও নরেন্দ্র ৷ আবার আপনাদের প্রধানমন্ত্রীও নরেন্দ্র ৷ আমার এই নরেন্দ্র নামের উপর ঘৃণা জন্মে গিয়েছে ৷" ভারতীয় বক্সারের উদ্দেশে পাক বক্সারের সেই প্রতিক্রিয়ার কথা এদিন মনোযোগ দিয়ে শোনার পর হাসি ধরে রাখতে পারেননি স্বয়ং নরেন্দ্র মোদিও ৷
#WATCH | "Pakistani boxer said to me 'Aapka naam Narender hai, aapke coach ka naam Narender hai, aapke Pradhan Mantri ka naam Narendra hai. Mujhe Narendra naam se nafrat ho gayi hai'..." says Heavyweight boxer and silver medallist Narender Berwal narrating his conversation with a… pic.twitter.com/qvmwO5D2sz— ANI (@ANI) August 10, 2026
উল্লেখ্য, গ্লাসগো'য় ঐতিহাসিক কীর্তি গড়ে দেশে ফিরেছেন ভারতীয় বক্সাররা ৷ সাতটি সোনা-সহ 10টি পদক জিতে কমনওয়েলথ গেমসে সর্বকালের সেরা পারফরম্য়ান্স করে ভারতে ফিরেছেন দেশের মুষ্টিযোদ্ধারা ৷ তবে রবিবার রাজধানীতে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে কেবল বক্সাররা নন, হাজির ছিলেন কমনওয়েলথে পদকজয়ী সকল অ্যাথলিট ৷ 13টি সোনা, 17টি রুপো ও ন'টি ব্রোঞ্জ-সহ মোট 39টি পদক জিতে গেমসে চতুর্থস্থানে থেমেছে ভারতীয় দল ৷
এদিন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাত-পর্বে কার্গিল বিজয় দিবসে পাক বক্সার'কে হারানোর অনুভূতি শেয়ার করে নেন ভারতীয় সেনায় কর্মরত জাদুমনি সিং ৷ 55 কেজি বিভাগে রুপোজয়ী বক্সার নরেন্দ্র মোদি'কে বলেন, "কার্গিল বিজয় দিবসে পাকিস্তানের বক্সারের বিরুদ্ধে আমার লড়াই ছিল ৷ পাক প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারানোর ব্য়াপারে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম ৷ শেষ পর্যন্ত 5-0 ব্যবধানে আমি তাঁকে হারিয়েছিলাম এবং সেই জয় ভারতীয় সেনায় কর্মরত নায়কদের উৎসর্গ করেছিলাম ৷"