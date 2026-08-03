পাখির চোখ অলিম্পিক্স, কমনওয়েলথের সাফল্যকে সঙ্গী করে প্রয়াত বাবার স্বপ্নপূরণে অস্মিতা

পাখির চোখ অলিম্পিক্স, কমনওয়েলথের সাফল্যকে সঙ্গী করে প্রয়াত বাবার স্বপ্নপূরণে অস্মিতা
প্রয়াত বাবার স্বপ্নগুলোকেই তিলে তিলে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করছেন ত্রিপুরার জুডোকা ৷ কমনওয়েলথে সাফল্যের অনুভূতি ভাগ করে নিলেন সঞ্জয় অধিকারীর সঙ্গে ৷
Published : August 3, 2026 at 3:26 PM IST
কলকাতা, 3 অগস্ট: বিশ্বমঞ্চে মাল্টি-স্পোর্টস ইভেন্টে সাফল্যের চেয়ে দেশের খেলাধুলোয় বড় পাওনা আর কিছু হয় না ৷ আর সেই সাফল্যের অংশ হিসেবে যদি বাঙালির কীর্তি জুড়ে যায়, তখন সেই আনন্দ একটু বেড়ে যায় বৈকি ৷ গ্লাসগো'র মাটিতে সদ্য শেষ হওয়া কমনওয়েলথ গেমসে 13টি সোনা-সহ মোট 39টি পদক জিতে চারে শেষ করেছে ভারতীয় দল ৷ দেশের 13টি সোনার মধ্যে জুডোয় ঐতিহাসিক সোনা এসেছে এক বাঙালি জুডোকা'র হাত ধরে ৷ তিনি অস্মিতা দে ৷ মেয়েদের 48 কেজি বিভাগে সোনাজয়ী ত্রিপুরার বাঙালি রবিবার অনেকটা রাতে গ্লাসগো থেকে একান্ত সাক্ষাৎকার দিলেন ইটিভি ভারত'কে ৷
বাঙালি হলেও বাংলায় স্বচ্ছন্দ নন উত্তরপ্রদেশ পুলিশে কর্মরতা অস্মিতার সঙ্গে হিন্দিতেই চলল কথোপকপন ৷ সোনা জয়ের প্রতিক্রিয়া, আগামীর অভিজ্ঞতা নিয়ে ইটিভি ভারতে অকপট অস্মিতা ৷ ইতিহাস গড়ার অনুভূতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "দেশের হয়ে সোনাজয়ের অনুভূতি-ই আলাদা ৷ এর আগে কমনওয়েলথ গেমস জুডোতে কোনও ভারতীয় সোনা জেতেনি ৷ ফলে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার একটা ভালোলাগা তো কাজ করছেই ৷ আর দেশের হয়ে সফল হওয়ার তৃপ্তি তো একটা আলাদা অনুভূতি ৷"
ত্রিপুরার প্রত্যন্ত গ্রামের এক সাধারণ পরিবারের মেয়ে অস্মিতা ৷ সাধ এবং সাধ্যের মধ্যে ফারাক থাকলেও মেয়ের ইচ্ছেপূরণে অস্মিতার বাবা-মা কখনও বাধা দেননি ৷ বিশেষ করে বাবা ছিলেন অস্মিতার সবচেয়ে বড় সমর্থক ৷ সবসময় উৎসাহ জুগিয়ে গিয়েছেন জুডোকা মেয়েকে ৷ কিন্তু গতবছর সেই বাবার মৃত্যুতে অস্মিতার পৃথিবীতে শূন্যতা নেমে এসেছিল ৷ এ বিষয়ে সোনাজয়ী জুডোকা বলেন, "আমি ভেঙে পড়েছিলাম ৷ সব কিছু ছেড়ে দিয়েছিলাম ৷ মনে হয়েছিল জুডো খেলে আর কী লাভ। বাবা-ই যখন নেই তখন এসবের মূল্য নেই ৷ শোকে পাথর হয়ে গিয়েছিলাম ৷ তখন মা আমায় সামলেছে ৷ বাবার স্বপ্নপূরণের জন্য সফল হতে হবে বলে বারবার অনুপ্রাণিত করেছে ৷ তাই সোনা জয়ের মুহূর্তে আর নিজেকে সামলাতে পারিনি ৷ কান্নায় ভেঙে পড়েছিলাম ৷ খুব মনে পড়ছিল বাবার কথা ৷"
আবেগতাড়িত অস্মিতা আরও বলেন, "বাড়িতে প্রচুর লোক ভিড় করছে ৷ সাংবাদিকরাও ভিড় করেছেন মায়ের প্রতিক্রিয়া নিতে ৷ মা বলছিল সে নাকি আমার জন্য বিখ্যাত হয়ে গিয়েছে ৷ সকলেই অভিনন্দন জানাতে এসেছেন, আসছেন ৷ ভিড় লেগেই আছে ৷"
ত্রিপুরার প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে গ্লাসগোর পোডিয়ামে পৌঁছনোর শুরুটা অস্মিতার হয়েছিল আচমকাই ৷ জ্যেঠুর হাত ধরে স্কুল গেমসে গিয়েছিলেন তিনি ৷ সেখানে একাধিক সাফল্য পাওয়ার পর এক শিক্ষিকার পরামর্শে অস্মিতা জুডোকে বেছে নিয়েছিলেন ৷ উত্তরপ্রদেশ পুলিশে কর্মরতা অস্মিতা জানান, কাজের জন্য তাঁর জুডো চর্চায় কখনও কোনও অসুবিধা হয় না ৷ কারণ অফিসের তরফে সেই ছাড়টুকু পেয়েছেন তিনি ৷ তবে সাফল্যের মধ্যেও হতাশা রয়েছে ৷ বিশ্বের দ্বিতীয় জনপ্রিয় খেলা হলেও ভারতে জুডো সেভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি বলে আক্ষেপ তাঁর ৷ আর্ন্তজাতিক মঞ্চে জাপান, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তানের মতো সাফল্য না-থাকাতেই ভারতে এর জনপ্রিয়তা নেই বলে মত তাঁর ৷
এই খেলায় সাফল্য পেতে শারীরিকভাবে শক্তপোক্ত হওয়া জরুরি বলে মনে করেন অস্মিতা ৷ সোনার মেয়ে বলছেন, "কুস্তিতে দিনে একটা করে লড়াই হয় ৷ দু'টি লড়াইয়ের মধ্যে একদিনের ব্যবধান থাকে ৷ জুডোতে চার মিনিটের ম্যাচ ৷ শুরু থেকে শেষ একইদিনে ৷ ফলত শারীরিকভাবে শক্তপোক্ত না-হলে সফল হওয়া কঠিন ৷" কমনওয়েলথের সোনা তাঁকে ঘিরে প্রত্যাশা বাড়াবে ৷ নিজের লক্ষ্যকে তাই উঁচু তারে বেঁধে নিয়েছেন অস্মিতা ৷ কথোপকথন শেষ করার আগে বললেন, "সামনে এশিয়ান গেমস ৷ ওখানে সফল হতে হবে ৷ এরপর আরও কয়েকটি টুর্নামেন্ট রয়েছে ৷ তারপর অলিম্পিক্সের প্রস্তুতি শুরু করব ৷"