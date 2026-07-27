কমনওয়েলথে আশাভঙ্গ, হিটে দ্বিতীয় হয়েও সেমিতে পৌঁছতে ব্যর্থ দেশের দ্রুততম মানব

কমনওয়েলথে আশাভঙ্গ, হিটে দ্বিতীয় হয়েও সেমিতে পৌঁছতে ব্যর্থ দেশের দ্রুততম মানব
গুরিন্দরবীর সিং এদিন সময় নিলেন 10.39 সেকেন্ড ৷ হিটে 28তম স্থানে শেষ করলেন ভারতীয় স্প্রিন্টার ৷
Published : July 27, 2026 at 6:11 PM IST
গ্লাসগো, 27 জুলাই: মাসদু'য়েক আগের কথা ৷ ফেডারেশন কাপ অ্য়াথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে 100 মিটারে নয়া জাতীয় রেকর্ড গড়েছেন তিনি ৷ স্বাভাবিকভাবেই কমনওয়েলথ গেমসে গুরিন্দরবীর সিং'কে তৈরি হয়েছিল প্রত্য়াশা ৷ কিন্তু নিরাশ করলেন দেশের দ্রুততম মানব ৷ সোমবার কমনওয়েলথ গেমসে 100 মিটার হিটে দ্বিতীয়স্থান শেষ করলেও সেমিফাইনালের যোগ্য়তা অর্জনে ব্যর্থ গুরিন্দরবীর ৷
গত মে মাসে নয়া জাতীয় রেকর্ড গড়ার পথে 10.09 সেকেন্ড সময় নিয়েছিলেন গুরিন্দরবীর ৷ কিন্তু এদিন হিটে দেশের দ্রুততম মানব সময় নিলেন 10.39 সেকেন্ড ৷ যা তাঁর ব্যক্তিগত সেরা পারফরম্যান্সের অনেক দূরে এবং শেষ পর্যন্ত তা নৌ-সেনা কর্মীকে পরবর্তী পর্বে নিয়ে যেতে ব্যর্থ ৷
- কেন দ্বিতীয় হয়েও পরবর্তী রাউন্ডে যেতে ব্যর্থ গুরিন্দরবীর: 76 জন অ্য়াথলিটকে ভাগ করা হয়েছিল 11টি হিটে ৷ সেমিফাইনালের যোগ্যতা অর্জন করলেন তাঁদের মধ্যে 17 জন ৷ অর্থাৎ, 11টি হিটের প্রথম স্থানাধিকারীর পাশাপাশি সময়ের নিরিখে দ্বিতীয়স্থানে শেষ করা প্রথম ছ'জন প্রতিযোগী পৌঁছলেন সেমিফাইনালে ৷ কিন্তু 10.39 সেকেন্ডে দৌড় সম্পূর্ণ করে সেই তালিকায় প্রবেশ করতে ব্যর্থ ভারতের বছর পঁচিশের স্প্রিন্টার ৷ সময়ের নিরিখে সার্বিকভাবে হিটে এদিন 28তম স্থানে শেষ করেন ভারতীয় অ্যাথলিট ৷ তবে এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো গতানুগতিক নিয়মের বাইরে গিয়ে গ্লাসগো গেমসে এবছর নতুন বাছাই পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে ৷
Competing in the Men's 100m Round 1, TOPS Development Athlete Gurindervir Singh clocked 10.39 seconds to finish 2nd in Heat 4 and 28th overall across the 11 heats.— SAI Media (@Media_SAI) July 27, 2026
While he missed out on a place in the semi-finals, his performance reflects determination and commitment on the… pic.twitter.com/P8dyqW3egm
- শুরুটা দারুণ করেও ব্যর্থ: পুরুষদের 100 মিটারের চতুর্থ হিটে এদিন পঞ্চম লেনে দৌড় শুরু করেছিলেন গুরিন্দরবীর ৷ শুরুটা দারুণ করে প্রথমস্থানে শেষ করা জামাইকার রোহান ওয়াটসন'কে পিছনে ফেলে সবার আগে ছিলেন দেশের দ্রুততম মানব ৷ কিন্তু শেষ 30-35 মিটারে তাঁকে টেক্কা দেন জামাইকান ৷ 10.13 সেকেন্ডে দৌড় শেষ করে সার্বিকভাবে নবম হয়ে হিট থেকে সেমিফাইনালে পৌঁছন ওয়াটসন ৷ উল্লেখ্য, সাতজন স্প্রিন্টার বাই পেয়ে আগে থেকেই সেমিফাইনালে পৌঁছে গিয়েছেন ৷ অর্থাৎ, সবমিলিয়ে 24 জন প্রতিযোগীকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে সেমিফাইনাল ৷ সবমিলিয়ে হিটে দ্বিতীয় হলেও তা পরের রাউন্ডে যাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত হল না গুরিন্দরবীরের পক্ষে ৷ টাইমিং'য়ের বিচারে শেষ প্রতিযোগী হিসেবে যিনি সেমিতে পা রেখেছেন, সেই বার্বাডোজের কুরন গ্রিফিত নিয়েছেন 10.24 সেকেন্ড ৷
Gurindervir Singh clocks 10.39s to finish second in his Men's 100m heat. 👏— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 27, 2026
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- প্রতিকূল আবহাওয়া: ব্যক্তিগত সেরা পারফরম্য়ান্সের থেকে এতটা পিছনে কেন শেষ করলেন গুরিন্দরবীর ? যেখানে অনুরাগীরা প্রত্যাশা করছিলেন 10 সেকেন্ডের বেড়া ভাঙবেন তিনি ৷ উত্তরটা হতে পারে আবহাওয়া ৷ কারণ মাসদু'য়েক আগে রাঁচির আবহাওয়া অনুকূল ছিল গুরিন্দরবীরের জাতীয় রেকর্ড গড়ার জন্য ৷ কিন্তু গ্লাসগোর ঠান্ডা এবং একইসঙ্গে বৃষ্টি খানিকটা প্রতিূলতার সৃষ্টি করে গুরিন্দরবীরের সেরা পারফরম্য়ান্স বের করে আনার ক্ষেত্রে ৷
ঘানার বেঞ্জামিন আজামতি এবং আব্দুল রশিদ সামিনু হিটে প্রথম দু'টি স্থানে শেষ করেছেন ৷ আজামতি এবং সামিনু সময় নিয়েছেন যথাক্রমে 10.00 সেকেন্ড ও 10.01 সেকেন্ড ৷