কেকেআরের নির্দেশ মোতাবেক নয়, ইডেনে স্পোর্টিং উইকেট বানাচ্ছেন সুজন

কেকেআরের নির্দেশ মোতাবেক নয়, ইডেনে স্পোর্টিং উইকেট বানাচ্ছেন সুজন
বিশ্বকাপের মতোই আইপিএলে থাকবে স্পোর্টিং উইকেট ৷ আইপিএল শুরুর আগে ইডেনের পিচ নিয়ে আশ্বাস কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায় ৷
Published : March 30, 2026 at 8:50 PM IST
কলকাতা, 30 মার্চ: প্রথম ম্যাচে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ করেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স ৷ আগামী 2 এপ্রিল ঘরের মাঠে চলতি আইপিএলের দ্বিতীয় ম্যাচে নামছে আজিঙ্কা রাহানে অ্যান্ড কোম্পানি ৷ প্রতিপক্ষ সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ৷ ফলত ইডেনে আপাতত প্রস্তুতির ঘনঘটা ৷ সিএবি'র প্রশাসনিক তৎপরতার পাশাপাশি ইডেনে বাইশ গজ তৈরির কাজও চলছে জোরকদমে ৷ ইডেনে খেলা মানেই পিচের চরিত্র নিয়ে জল্পনা দানা বাঁধতে থাকে ৷ তবে আইপিএলের প্রথম ম্য়াচের আগে পিচ কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্য়ায় আশ্বাস দিলেন স্পোর্টিং উইকেটই তৈরি হবে ৷
সাম্প্রতিক অতীতে পছন্দসই উইকেট না-পেয়ে বারবার অভিযোগ করেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স ৷ গতবছর টার্নিং পিচ না-পেয়ে কেকেআর তাদের উষ্মা আড়াল করেনি ৷ যা নিয়ে বিতর্কও কম হয়নি ৷ খবরের শিরোনামে এসেছিলেন সুজন মুখোপাধ্য়ায় স্বয়ং ৷ গতবারের থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার আইপিএলে ইডেন কি নাইটদের পছন্দের উইকেট বানাচ্ছে ? আরও ভালো করে বলতে গেলে কোনও সুপারিশ কি কিউরেটরের কাছে এসেছে ? সুজন মুখোপাধ্য়ায় অবশ্য নেতিবাচক উত্তরই দিলেন ৷ সুপারিশ এসেছে কি না সেই বিষয়টি স্পষ্ট না-করলেও তিনি যে স্পোর্টিং উইকেট বানাচ্ছেন, সেটা স্পষ্ট করলেন সুজন বাবু ৷ এমনকী কেকেআর কী চাইল সেটা ফ্যাক্টর নয় বলেও অবস্থান স্পষ্ট করলেন তিনি ৷
রবিবার ওয়াংখেড়েতে ম্যাচ খেলে সোমবার বিকেলেই নাইটরা কলকাতায় পৌঁছল ৷ মঙ্গলবার তারা ইডেনে প্রথম অনুশীলন করবে ৷ অনুশীলন সারবে সানরাইজার্স হায়দরাবাদও ৷ সুজন মুখোপাধ্য়ায় বলছেন, "কেকেআর কী চাইল সেটা এখানে ফ্যাক্টর নয় ৷ বোর্ডের পরিষ্কার নির্দেশ রয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজি উইকেট নিয়ে কিছু বলতে পারবে না ৷ যেটা কিউরেটর ও সংশ্লিষ্ট রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা মনে করবে সেটাই হবে ৷ আর আইপিএলের জন্য বোর্ড সবসময় ভালো উইকেট চায় ৷ ইডেনে তাই ভালো উইকেটই তৈরি হবে ৷"
বিশ্বকাপ-সহ সাম্প্রতিক সময়ে ইডেনের উইকেটে ব্যাটার-বোলার উভয়েই সুবিধা পেয়েছে ৷ এবারের আইপিএলের উইকেটেও একই মশলা ব্যাটার-বোলারের জন্য থাকবে বলে নিশ্চিত করেছেন সুজন মুখোপাধ্য়ায় ৷ ওয়াংখেড়েতে রবিবার 220 রান তুলেছিল কেকেআর ৷ তবুও হারতে হয়েছে তাদের ৷ ইডেনেও দু'শো প্লাস রান সম্ভব বলে মনে করছেন পিচ কিউরেটর ৷ তাঁর কথায়, "আমি আগেও বলেছি ইডেনে একশো আশি প্লাস রান সম্ভব ৷ এখন দু'শো প্লাস রানও অসম্ভব নয় ৷ টি-20 বিশ্বকাপে সেটা দেখা গিয়েছে ৷ আইপিএলেও দেখা যাবে।"
সুজন মুখোপাধ্য়ায় জানালেন, পিচের চরিত্র কেমন হচ্ছে তা সিএবি প্রেষিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায় স্বয়ং পরীক্ষা করে দেখবেন ৷ তিনি ভালো উইকেট তৈরি ব্যাপারে অনুরোধ করেছেন ৷ যা বরাবর করে থাকেন ৷ সবমিলিয়ে বলা যায় লক্ষ্মীবারের সন্ধ্যায় ইডেনের পিচ বড় রানের জন্য তৈরি ৷ কিন্তু কেকেআর সেই সুবিধা কাজে লাগিয়ে জয় তুলে নিতে কি পারবে ? উত্তর সময়ের হাতে ৷