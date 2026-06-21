ঐতিহাসিক কীর্তিতে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন রুমের, গোলরক্ষকের সৌজন্যে বিশ্বকাপে প্রথম পয়েন্ট কুরাসাও'য়ের

ঐতিহাসিক কীর্তিতে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন রুমের, গোলরক্ষকের সৌজন্যে বিশ্বকাপে প্রথম পয়েন্ট কুরাসাও'য়ের
ইকুয়েডর'কে রুখে বিশ্বকাপে প্রথম পয়েন্ট অর্জন করল দেড় লক্ষ জনবসতির কুরাসাও ৷ একই গ্রুপ থেকে প্রথম দল হিসেবে নকআউটে জার্মানি ৷
Published : June 21, 2026 at 2:35 PM IST
কানসাস সিটি, 21 জুন: প্রথম ম্যাচে শক্তিশালী জার্মানির কাছে সাত গোল হজম ৷ কিন্তু সাত গোলের ধাক্কায় মুষড়ে পড়া নয়, বরং দ্বিতীয় ম্যাচে জোরালো প্রত্যাবর্তন কুরাসাও'য়ের ৷ সৌজন্যে দুর্গের শেষ প্রহরী এলয় রুম ৷ ঐতিহাসিক কীর্তি গড়ে বিশ্বকাপে দেশকে প্রথম পয়েন্ট এনে দিলেন কুরাসাও গোলরক্ষক ৷
এক ম্যাচে 15টি সেভ করে নজির গড়লেন রুম ৷ ফলস্বরূপ প্রথম ম্যাচ জার্মানির কাছে 1-7 গোলের ধাক্কা কাটিয়ে ইকুয়েডরের বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র করল দেড় লক্ষ জনবসতির দ্বীপরাষ্ট্র ৷ আইসল্যান্ডকে টপকে ক্ষুদ্রতম দেশ হিসেবে বিশ্বকাপ খেলার নজির আগেই গড়েছিল তারা ৷ এবার ফুটবলের মহামঞ্চে প্রথম পয়েন্ট অর্জন করে অনন্য কীর্তি গড়ল কুরাসাও ৷
🙌🇨🇼 Curaçao claim their first-ever #FIFAWorldCup point! pic.twitter.com/4bTpSLvJO4— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 21, 2026
কুরাসাও গোলরক্ষক রুম এদিন ছুঁয়ে ফেললেন বিশ্বকাপের একটি ম্যাচে সর্বাধিক সেভ করার নজির ৷ 12 বছর আগে বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গোলরক্ষক টিম হাওয়ার্ডের 15টি সেভের অল-টাইম রেকর্ড এদিন স্পর্শ করলেন তিনি ৷ এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো, 2014 সালে বিশ্বকাপে শেষ ষোলোর ওই ম্যাচটি গড়িয়েছিল অতিরিক্ত সময়ে ৷ অর্থাৎ, হাওয়ার্ড 15টি সেভ করেছিলেন অতিরিক্ত সময় মিলিয়ে ৷ সেদিক থেকে দেখতে গেলে প্রথম গোলরক্ষক হিসেবে বিশ্বকাপে 90 মিনিটের ম্যাচে সর্বাধিক 15টি সেভ করার নজির জুড়ল কুরাসাও গোলরক্ষকের নামের সঙ্গে ৷
Eloy Room. That's it. pic.twitter.com/9mvUCf691m— ESPN NL (@ESPNnl) June 21, 2026
যোগ্যতা অর্জন পর্বে লাতিন আমেরিকা থেকে দ্বিতীয় সর্বাধিক পয়েন্ট নিয়ে বিশ্বকাপের মূলপর্বে পৌঁছেছে ইকুয়েডর ৷ সারা ম্যাচে গোলে এদিন তারা 28টি শট নেয় ৷ এর মধ্যে 15টি অন-টার্গেট ৷ যার সবক'টি আটকে গেল রুম নামক প্রাচীরে ৷ এদিন 5-4-1 ছকে দল সাজিয়েছিলেন কুরাসাও'য়ের কিংবদন্তি ডাচ কোচ ডিক অ্যাডভোকেট ৷ অর্থাৎ, রক্ষণ সামলে অন্তত এক পয়েন্ট তুলে নেওয়ার প্রয়াস নিয়েই মাঠে নেমেছিল তারা ৷ দিনের শেষে সেই লক্ষ্যে সফল কুরাসাও ৷
🇩🇪 Germany have qualified for the Round of 32!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 20, 2026
গ্রুপ-ই'র অন্য ম্যাচে এদিন আইভরি কোস্ট'কে সংযুক্তি সময়ের গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপের নকআউটে পৌঁছল জার্মানি ৷ মেক্সিকো, যুক্তরাষ্ট্রের পর তৃতীয় দেশ হিসেবে রাউন্ড অব 32-এ ইউরোপ জায়ান্টরা ৷ ফ্র্যাঙ্ক কেসি'র গোলে প্রথমার্ধে এদিন পিছিয়ে ছিল চারবারের চ্যাম্পিয়ন জার্মানি ৷ দ্বিতীয়ার্ধে 68 মিনিটে সমতা ফেরান সুপার-সাব ডেনিজ উন্ডাভ ৷ সংযুক্তি সময়ে ম্যাচের জয়সূচক গোলটিও তাঁর ৷ এই জয়ের ফলে 2014 সালের পর প্রথমবার বিশ্বকাপের নকআউটে পৌঁছল জার্মানরা ৷