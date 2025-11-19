ভাঙল আইসল্য়ান্ডের রেকর্ড, ক্ষুদ্রতম হিসেবে বিশ্বকাপে দেড় লক্ষ বসতির কুরাকাও

ভাঙল আইসল্য়ান্ডের রেকর্ড, ক্ষুদ্রতম হিসেবে বিশ্বকাপে দেড় লক্ষ বসতির কুরাকাও
প্রতিযোগিতার ইতিহাসে ক্ষুদ্রতম দেশের অংশগ্রহণের সাক্ষী থাকবে 2026 ফিফা বিশ্বকাপ ৷ জামাইকাকে হারিয়ে বিশ্বকাপের মূলপর্বে কুরাকাও ৷
Published : November 19, 2025 at 1:57 PM IST
হায়দরাবাদ, 19 নভেম্বর: মাসখানেক আগে কেপ ভের্দের বিশ্বকাপে উত্থানের কথা নিশ্চয় মনে আছে ৷ এসওয়াতিনিকে হারিয়ে 'দ্য গ্রেটেস্ট শো আর্থ'-এ জায়গা করে নিয়েছিল আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের সওয়া পাঁচ লক্ষের দ্বীপরাষ্ট্রটি ৷ জনসংখ্য়ার নিরিখে দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম দেশ হিসেবে বিশ্বকাপে পৌঁছেছিল তাঁরা ৷ সামনে ছিল কেবল আইসল্যান্ড ৷ বুধবার ভেঙে গেল আইসল্য়ান্ডের নজিরও ৷ ক্ষুদ্রতম দেশ হিসেবে বিশ্বকাপের মূলপর্বে পৌঁছে গেল কুরাকাও ৷ কনকাকাফ কোয়ালিফায়ারে গ্রুপ-বি'র শীর্ষে থেকে ইতিহাস গড়ল 444 বর্গকিলোমিটার আয়তনের দ্বীপরাষ্ট্র ৷
2024 সালে বিশ্ব ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী বিশ্বকাপে পৌঁছনো ওলন্দাজ-ক্য়ারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জটির জনসংখ্য়া 1 লক্ষ 56 হাজারের মতো (যা পশ্চিমবঙ্গে একটি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটারসংখ্য়ার চেয়েও কম) ৷ যোগ্যতা অর্জন পর্বে অপরাজিত থেকে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং মেক্সিকোর টিকিট কেটে ফেলল কুরাকাও ৷ ছয় ম্য়াচে তাঁদের সংগ্রহে 12 পয়েন্ট ৷
বুধবার শেষ ম্য়াচে শক্তিশালী জামাইকার বিরুদ্ধে আর যাইহোক হারা কোনওভাবেই চলত না কুরাকাওয়ের ৷ ড্র করলেও বিশ্বকাপ নিশ্চিত ৷ এমতাবস্থায় ঠিক যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুতেই কার্যসিদ্ধি করল 'বলু ওয়েভ' (অনুরাগীরা ভালোবেসে এই নামেই ডাকেন ফুটবল দলকে) ৷ জামাইকার মুহুর্মুহু আক্রমণ রুখে ইতিহাস গড়ল তাঁরা ৷ ম্য়াচের দ্বিতীয়ার্ধে জামাইকার তিন-তিনটি শট প্রতিহত হয় পোস্টে ৷ শেষবেলায় একটি পেনাল্টির সিদ্ধান্তও যায় তাঁদের বিপক্ষে ৷ কিন্তু, ওই যে ভাগ্যদেবতাও সহায় ছিল দেড় লক্ষ জনবসতির রাষ্ট্রের সঙ্গে ৷ শেষমেশ ম্যাচ গোলশূন্য ড্র রেখে বিশ্বকাপে প্রবেশ করে যায় কুরাকাও ৷ অভিজ্ঞ ডাচ কোচ ডিক অ্য়াডভোকেট এদিন ব্যক্তিগত কারণে সাইডলাইনে না-থাকলেও তাঁর ফুটবলমস্তিষ্কেই বাজিমাত ওলন্দাজ-ক্য়ারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জটির ৷
An island dream! Curaçao qualify for their first-ever #FIFAWorldCup. 🇨🇼🤩#WeAre26 pic.twitter.com/QXsBTbNjzh— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 19, 2025
- ভেঙে গেল আইসল্যান্ডের রেকর্ড: এতদিন পর্যন্ত ক্ষুদ্রতম দেশ হিসেবে বিশ্বকাপ খেলার নজিরটি ছিল আইসল্যান্ডের ঝুলিতে ৷ 2018 রাশিয়া বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করেছিল সাড়ে তিন লক্ষ জনবসতির দেশটি ৷ 2026 বিশ্বকাপে তাঁদের রেকর্ড ভেঙে যাওয়ার পথে ৷
- বিশ্বকাপে পৌঁছল হাইতি ও পানামাও: কনকাকাফ কোয়ালিফায়ারে এদিন ঐতিহাসিক কীর্তি কেবল কুরাকাওয়েই আটকে নেই ৷ নিকারাগুয়াকে হারিয়ে 1974 সালের পর ফের বিশ্বকাপে জায়গা পেল হাইতি ৷ দেশজুড়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা উপেক্ষা করেই 52 বছর বাদে বিশ্বকাপ খেলবে তাঁরা ৷ 48টি দেশকে নিয়ে প্রথমবার অনুষ্ঠিত হতে চলা বিশ্বকাপে কানকাকাফ কোয়ালিফায়ার থেকে এছাড়াও জায়গা করে নিল পানামা ৷ এল সালভাদোরকে 3-0 গোলে হারাল মধ্য আমেরিকার দেশটি ৷ কনকাকাফ থেকে বিশ্বকাপে সরাসরি তিনটি দেশেরই যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ ছিল ৷