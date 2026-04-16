নাইট ম্য়াচে পাওয়া চোটে আইপিএল শেষ সিএসকে পেসারের

নাইট ম্য়াচে পাওয়া চোটে আইপিএল শেষ সিএসকে পেসারের
উরুর চোটে মাঝপথে আইপিএল শেষ হল সিএসকে পেসার ৷ এমএস ধোনি, ন্যাথন এলিসের পর আরও এক চেন্নাই ক্রিকেটার চোটের তালিকায় ৷
Published : April 16, 2026 at 2:15 PM IST
চেন্নাই, 16 এপ্রিল: শেষ দু'ম্য়াচে টানা জয়ে শ্রী ফিরেছে চেন্নাই সুপার কিংসের ৷ লিগ টেবলে আটে থাকতে হলেও আরও চারটি দলের সঙ্গে এই মুহূর্তে সমান চার পয়েন্টে দাঁড়িয়ে তারা ৷ সুতরাং আইপিএল টেবলে ধীরে-ধীরে উন্নতির চেষ্টায় রুতুরাজ গায়কোয়াড় অ্যান্ড কোম্পানি ৷ এমন সময় বড়সড় ধাক্কা খেল পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷ কলকাতা নাইট রাইডার্স ম্য়াচে চোট পাওয়া বাঁ-হাতি পেসার খলিল আহমেদকে বাকি আইপিএলে পাবে না ইয়েলো ব্রিগেড ৷
কেকেআরের বিরুদ্ধে গত ম্য়াচে দলের বড় জয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন খলিল ৷ 24 রান খরচ করে নাইট ওপেনার সুনীল নারিনকে ডাগআউটে ফেরান তিনি ৷ কিন্তু রান-আপের সময় সমস্যা অনুভব করায় ব্যক্তিগত চতুর্থ ওভারের শেষ বলের আগে মাঠ ছাড়তে হয়েছিল তাঁকে ৷ ডান-পায়ে ব্যথা অনুভব করছিলেন 'টঙ্ক এক্সপ্রেস' ৷ পরিবর্তে গুরজপনিত সিং অবশিষ্ট এক বল করে খলিলের ওভার সম্পূর্ণ করেন ৷
সে যাইহোক, প্রাথমিকভাবে ক্র্যাম্প বলে মনে হলেও উরুর সেই সমস্য়া বাকি টুর্নামেন্ট থেকেই ছিটকে দিল খলিলকে ৷ সিএসকে পেসারের উরুর মাংসপেশির চোট এতটাই গুরুতর যে সেরে উঠতে লম্বা সময় লাগবে ৷ এমনকী প্রয়োজনে অস্ত্রোপচারও হতে পারে বলে আইপিএলের একটি সূত্র সংবাদসংস্থা আইএএনএস'কে জানিয়েছে ৷ সূত্রের খবর, খলিলের সেরে উঠতে 12 সপ্তাহ সময় লাগতে পারে ৷
বৃহস্পতিবার দুপুরে খলিলের ছিটকে যাওয়ার খবর নিশ্চিত করা হয়েছে সিএসকে'র তরফেও ৷ মহেন্দ্র সিং ধোনি, ন্যাথন এলিসের পর এই চোট নিঃসন্দেহে বিরাট ধাক্কা চেন্নাই শিবিরে ৷ সিএসকে সোশাল মিডিয়ায় এক ঘোষণায় লিখেছে, "ডান-পায়ে উরুর মাংসপেশির চোটে 2026 আইপিএলের বাকি পর্ব থেকে ছিটকে গেলেন খলিল আহমেদ ৷ তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি আমরা ৷"
OFFICIAL ANNOUNCEMENT— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 16, 2026
Khaleel Ahmed has been ruled out of IPL 2026 after sustaining a right quadricep injury in the game against KKR.
Wishing Khaleel a speedy recovery.#WhistlePodu pic.twitter.com/PFQz3iSWRq
চেন্নাইয়ের পেস বিভাগে খলিলের অভাব কে পূরণ করবেন, তা নিয়ে চলছে চর্চা ৷ বাঁ-হাতি পেসার মুকেশ চৌধুরি তাঁর লাইক-টু-লাইক পরিবর্ত হতে পারেন ৷ দৌড়ে আছেন ডানহাতি পেসার রামকৃষ্ণ ঘোষও ৷ আগামী শনিবার সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে চলতি আইপিএলের ষষ্ঠ ম্য়াচটি খেলবে চেন্নাই সুপার কিংস ৷ সেখানেই জানা যাবে, খলিলের পরিবর্ত কে হচ্ছেন ৷