সঞ্জুকে দিয়ে জাড্ডুকে চাইছে রয়্যালস, সোশাল মিডিয়ায় অবস্থান স্পষ্ট করল সিএসকে

সঞ্জুকে দিয়ে জাড্ডুকে চাইছে রয়্যালস, সোশাল মিডিয়ায় অবস্থান স্পষ্ট করল সিএসকে
সঞ্জুকে দিয়ে ট্রেডিং উইন্ডোয় চেন্নাইয়ের দুই ক্রিকেটারকে পেতে ঝাঁপিয়েছে রাজস্থান ৷ কিন্তু রয়্যালসের সম্পূর্ণ দাবি মানতে নারাজ পাঁচবারের চ্য়াম্পিয়নরা ৷ পুরো বিষয়টি ঠিক কী ?
Published : November 9, 2025 at 1:45 PM IST
হায়দরাবাদ, 9 নভেম্বর: আসন্ন আইপিএলের মিনি নিলামের আগে আগামী 15 নভেম্বরের মধ্যে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোকে তাঁদের ধরে রাখা ক্রিকেটারের তালিকা জমা দিতে হবে ৷ তার আগে অবশ্য ট্রেডিং উইন্ডোয় ফ্র্য়াঞ্চাইজিগুলো তাঁদের পছন্দের ক্রিকেটারদের দলে টানার প্রক্রিয়া জারি রেখেছে ৷ আর সেই উইন্ডোয় সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে বেশি চর্চা চলছে রাজস্থান রয়্য়ালস এবং চেন্নাই সুপার কিংসের মধ্যে ডিল নিয়ে ৷ যে চুক্তিতে তারকা স্টাম্পার-ব্যাটার সঞ্জু স্যামসনকে দিয়ে চেন্নাই থেকে রবীন্দ্র জাদেজাকে দলে নিতে চাইছে রয়্যালসরা ৷ এই বিষয়ে শনিবার সোশাল মিডিয়ায় এক ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট করা হল সিএসকে'র তরফে ৷
ক্রিকবাজের রিপোর্টে প্রকাশ, চুক্তি চূড়ান্ত না-হলেও সঞ্জু স্যামসন ও রবীন্দ্র জাদেজার মধ্যে সোয়্যাপ ডিল নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে গম্ভীর আলোচনা চলছে এই মুহূর্তে ৷ রয়্যালসের অন্যতম মালিক মনোজ বাদালে মুম্বইয়ে এসে এই সোয়্য়াপ ডিলের বিষয়টি দেখছেন বলেও রিপোর্টে প্রকাশ ৷ তবে সমস্য়া দানা বেঁধেছে অন্য জায়গায় ৷ কেবল জাদেজাকে চেয়েই ক্ষান্ত নয়, সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্য়াটার ডেওয়াল্ড ব্রেভিসকেও চাইছে আইপিএলের প্রথম চ্যাম্পিয়নরা ৷ রয়্য়ালসের সেই দাবি অবশ্য মানতে নারাজ পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷
ক্রিকবাজের রিপোর্ট বলছে, জাদেজাকে ছাড়তে রাজি হলেও সঞ্জুর বদলে প্রোটিয়া ক্রিকেটারকে কোনওভাবেই ছাড়তে রাজি নয় পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷ যিনি গত মরশুমে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিলেন মাঝপথে যোগ দিয়ে ৷ তাই, চুক্তি যে দিনের আলো দেখবে তেমনটা বলার জায়গা এখনও আসেনি ৷ সবমিলিয়ে বল এখন রাজস্থান রয়্য়ালসের কোর্টে ৷ এমতাবস্থায় শনিবার সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করা হয় ইয়েলো ব্রিগেডের তরফে ৷ যেখানে দায়বদ্ধাতার জায়গা থেকে বলা হয়েছে, "দলবদল নিয়ে গুজবে কান দিলে মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে ৷ তাই আনুষ্ঠানিক ঘোষণার জন্য অপেক্ষা করে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ ৷"
We heard your questions 💬— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 8, 2025
Here’s Kasi Sir’s a̶n̶s̶w̶e̶r̶ twist! 😂
Use #LeoHotline and ask your questions! 💛👇 #WhistlePodu pic.twitter.com/59gBKCrr2L
ট্রেড উইন্ডো নিয়ে চারদিকে চলতে থাকা গুজবের মধ্যে অবশ্য সিএসকে অনুরাগীদের জন্য ভালো খবর মহেন্দ্র সিং ধোনিকে নিয়ে ৷ এমএসডি যে আগামী বছরও খেলছেন, সে ব্য়াপারে নিশ্চিত করেছেন খোদ চেন্নাই সুপার কিংস সিইও কাশী বিশ্বনাথন ৷ 2025 আইপিএলে রুতুরাজ গায়কোয়াড় চোটের কারণে ছিটকে যাওয়ায় টুর্নামেন্টের মাঝপথে সিএসকে'র নেতৃত্বের ব্য়াটন পুনরায় তুলে দেওয়া হয়েছিল ধোনির কাঁধে ৷ যদিও পয়েন্ট তালিকায় সবার নীচে শেষ করতে হয়েছিল ইয়েলো ব্রিগেডকে ৷ শুক্রবার সংবাদসংস্থা আইএএনএস'কে কাশী বিশ্বনাথন বলেন, "এখনও পর্যন্ত যা পরিস্থতি তাতে পরবর্তী আইপিএলে ও (ধোনি) খেলছে ৷"