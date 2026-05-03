অধিনায়কের ব্যাটে ফের এল-ক্লাসিকোয় জয়ী চেন্নাই, প্লে-অফের সম্ভাবনা কি রইল হার্দিকদের ?

অধিনায়কের ব্যাটে ফের এল-ক্লাসিকোয় জয়ী চেন্নাই, প্লে-অফের সম্ভাবনা কি রইল হার্দিকদের ?
শনিবার হারের পর প্লে-অফে যাওয়ার বিষয়টি আর নিজেদের হাতে থাকল না মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ৷ তবু কোন অঙ্কে খোলা রয়েছে পথ ? জেনে নিন ৷
Published : May 3, 2026 at 9:58 AM IST
চেন্নাই, 3 মে: চলতি মরশুমে আইপিএলের প্রথম এল-ক্লাসিকোয় ওয়াংখেড়েয় গিয়ে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে হারিয়েছিল তারা ৷ শনিবার ঘরের মাটিতে 'পল্টন'দের বিরুদ্ধে লিগ-ডাবল সম্পূর্ণ করল চেন্নাই সুপার কিংস ৷ বোলারদের ঈর্ষণীয় পারফরম্য়ান্সের পর ব্য়াট হাতে চিপকে এদিন দলের চতুর্থ জয় নিশ্চিত করলেন অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড় ৷ 160 রান তাড়া করে 11 বল বাকি থাকতে আট উইকেটে জিতল ইয়েলো ব্রিগেড ৷
ঘরের মাঠে এই জয় চেন্নাইকে লিগ টেবলে ছ'য়ে তুলে আনল ৷ একইসঙ্গে প্লে-অফসের দৌড়ে দারুণভাবে রাখল ৷ উল্টোদিকে সপ্তম হারে প্লে-অফের আশা কার্যত শেষ মুম্বইয়ের ৷ অ্যাওয়ে ম্য়াচে এদিন টস জিতে প্রথম ব্য়াটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল অ্যাওয়ে টিম ৷ কিন্তু নমন ধিরের হাফসেঞ্চুরি ছাড়া সিএসকে বোলারদের সামনে নখ-দাঁতহীন মুম্বইয়ের অন্য়ান্য় ব্য়াটাররা ৷ 37 বলে ধিরের 57 রানই দেড়শো পেরোতে সাহায্য করে মুম্বইকে ৷ গত ম্য়াচের সেঞ্চুরিয়ন ওপেনার রায়ান রিকেলটন করেন 24 বলে 37 রান ৷ রোহিত শর্মা ও কুইন্টন ডি'কক এই ম্য়াচেও খেলতে না-পারায় উইল জ্যাকস ও রায়ান রিকেলটন ওপেনিং জুটিতেই ভরসা রেখেছিল মায়ানগরীর দল ৷
32 রান তিন উইকেট নিয়ে চেন্নাইয়ের সবচেয়ে সফল বোলার অংশুল কম্বোজ ৷ টুর্নামেন্টে এখনও পর্যন্ত 17 উইকেট নিয়ে ভুবনেশ্বর কুমারের সঙ্গে যুগ্মভাবে বেগুনি টুপির দৌড়ে শীর্ষে তিনি ৷ নিয়ন্ত্রিত বোলিং করেন জেমি ওভারটন, নূর আহমেদরা ৷ ইংরেজ পেসার চার ওভারে মাত্র 23 রান দিয়ে নেন এক উইকেট ৷ আফগান স্পিনার নূরের ঝুলিতে 26 রানে দুই উইকেট ৷
Victory 4 us! 🦁💛#WhistlePodu #CSKvMI pic.twitter.com/0xTc8Rk64g— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) May 2, 2026
জবাবে সঞ্জু স্যামসন (11) ও উর্ভিল প্যাটেল (24) সস্তায় আউট হলেও তৃতীয় উইকেটে অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড় ও কার্তিক শর্মা জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন চেন্নাইকে ৷ দু'জনের অবিভক্ত জুটিতে ওঠে 98 রান ৷ অধিনায়ক রুতুরাজ চলতি আইপিএলের দ্বিতীয় হাফসেঞ্চুরিটি পূর্ণ করে অপরাজিত থাকেন 67 রানে ৷ তাঁর 48 বলের ইনিংসে ছিল পাঁচটি চার ও দু'টি ছয় ৷
An unorthodox finishing touch to a classic rivalry! 🎬— IndianPremierLeague (@IPL) May 2, 2026
🎥 @ChennaiIPL complete the double over their arch-rivals #MI in style 💛
Scorecard ▶️ https://t.co/VVAjldiiC0#TATAIPL | #KhelBindaas | #CSKvMI | @ChennaiIPL pic.twitter.com/yeBWsXZ6Lu
হাফসেঞ্চুরি করেন সিএসকে'র 14.20 কোটির ব্য়াটার কার্তিক শর্মাও ৷ তিনি 40 বলে 54 রানে অপরাজিত থেকে যান ৷ 11 বল বাকি থাকতে দুই উইকেটে 160 রান তুলে ম্য়াচ জেতে চেন্নাই ৷
- মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের প্লে-অফের সম্ভাবনা: এদিন আইপিএল ক্লাসিকোয় হারের পর প্লে-অফে যাওয়ার সম্ভাবনা মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের জন্য কার্যত শেষ ৷ তবে পুরোপুরি শেষ নয় ৷ প্লে-অফে যেতে গেলে তাঁদের বাকি পাঁচ ম্য়াচের সবক'টি তো জিততে হবেই, পাশাপাশি অন্য়ান্য়দের দিকে চেয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই ৷ সবমিলিয়ে মুম্বইয়ের প্লে-অফে যাওয়ার বিষয়টি আর নিজেদের হাতে নেই ৷
শুধু জিতলেই হবে না ৷ মাথায় রাখতে হবে নেট-রানরেটের বিষয়টিও ৷ বাকি সবক'টি ম্য়াচ জিতলে মুম্বইয়ের পয়েন্ট গিয়ে দাঁড়াবে 14 ৷ 2026 মরশুম আইপিএলের ষষ্ঠ সংস্করণ যেখানে দশটি দল অংশগ্রহণ করছে (2011, 2022, 2023, 2024, 2025 সালের পর) ৷ বিগত পাঁচটি সংস্করণে মাত্র একবারই একটি দল 14 পয়েন্ট নিয়ে প্লে-অফের যোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছে ৷ 2024 সালে নেট-রানরেটে চেন্নাই সুপার কিংস'কে পিছনে ফেলে 14 পয়েন্ট নিয়ে প্লে-অফে পৌঁছেছিল রয়্য়াল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ৷