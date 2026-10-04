ইংল্যান্ডের সাত গোলে কেন-সাকার জোড়া, সবচেয়ে লজ্জার হারের স্বাদ পেল ক্রোয়েশিয়া

ইংল্যান্ডের সাত গোলে কেন-সাকার জোড়া, সবচেয়ে লজ্জার হারের স্বাদ পেল ক্রোয়েশিয়া
2023 সালের পর নেশনস লিগে সবচেয়ে বড় জয় পেল ইংল্যান্ড ৷
Published : October 4, 2026 at 3:10 PM IST
রিজেকা (ক্রোয়েশিয়া), 4 অক্টোবর: আট বছর আগে স্পেনের বিরুদ্ধে 0-6 গোলে পরাজয় ৷ যা এতদিন সবচেয়ে বড় ব্যবধানে হারের নজির ছিল ক্রোয়েশিয়ার জন্য ৷ শনিবার সবচেয়ে বড় ব্যবধানে হারের লজ্জাটা আরেকটু বাড়ল লুকা মদ্রিচদের ৷ উয়েফা নেশনস লিগের ম্য়াচে ইংল্যান্ডের বিধ্বংসী আক্রমণের সামনে সাত গোল হজম করল ক্রোয়েশিয়া ৷
ইংল্য়ান্ডের হয়ে জোড়া গোল করলেন অধিনায়ক হ্যারি কেন ও বুকায়ো সাকা ৷ বাকি গোলগুলি করলেন জুড বেলিংহ্যাম, অ্যান্থনি গর্ডন ও মরগ্যান রজার্সের ৷ এই ফলাফল যেমন ক্রোয়েশিয়ার ফুটবল ইতিহাসে সবচেয়ে লজ্জাজনক, তেমনই 2023 পরবর্তী সময় উয়েফা নেশনস লিগে এটি সবচেয়ে বড় জয় ইংল্য়ান্ডের জন্য ৷ 2023 সালে নেশনস লিগে নর্থ ম্যাসেডোনিয়াকেও 7-0 গোলে হারিয়েছিল 'থ্রি-লায়ন্স' ৷
জুড বেলিংহ্যামের বাড়ানো থ্রু ধরে ইংল্যান্ডকে এগিয়ে দিতে অ্যাওয়ে ম্য়াচে এদিন মাত্র আট মিনিট সময় নেন কেন ৷ 21 মিনিটে অ্যান্থনি গর্ডনের ক্রস থেকে স্কোরশিটে নাম তোলেন বেলিংহ্যাম নিজেই ৷ 39 মিনিটে জারেল কুয়ানশর ক্রস থেকে আবার গোল করে যান বেলিংহ্যামকে অ্যাসিস্ট করা গর্ডন ৷ প্রথমার্ধে একটিই মাত্র ইতিবাচক সুযোগ এসেছিল ক্রোয়েশিয়ার কাছে ৷ কিন্তু ফাঁকা গোলের সামনে মাতেও কোভাচিচ ছ'গজের বক্সের ভিতর থেকে বল বাইরে মারেন ৷
প্রথমার্ধের শেষদিকে চতুর্থ গোলটি বুকায়ো সাকার ৷ প্রতি-আক্রমণে বেলিংহ্যামের পাস ধরে 4-0 করেন আর্সেনাল উইঙ্গার ৷ বিরতির পরেও ইংল্যান্ডের দাপট অব্যাহত থাকে ৷ দ্বিতীয়ার্ধে প্রথম গোল পেতে মাত্র সাত মিনিট সময় নেয় টমাস টুখেলের ইংল্যান্ড ৷ এলিয়ট অ্যান্ডারসনের ক্রস থেকে 53 মিনিটে ম্য়াচে তাঁর দ্বিতীয় গোলটি করেন কেন ৷ 68 মিনিটে দ্বিতীয় গোলটি করেন সাকা ৷
A phenomenal performance in Croatia 👏 pic.twitter.com/ecRMYl7tSZ— England (@England) October 3, 2026
এরপর 87 মিনিটে ক্রোয়েশিয়ার কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেন পরিবর্ত মরগ্যান রজার্স ৷ বেলিংহ্যামের বাড়ানো লম্বা বল ধরে 7-0 করে যান চেলসি তারকা ৷ অ্যালেক্স স্কটের একাদশে প্রথম আবির্ভাবের দিনে একটি গোল ও তিন অ্যাসিস্টে ইংল্যান্ডের জয়ে সবচেয়ে উজ্জ্বল বেলিংহ্যাম ৷
অন্য ম্য়াচে চেকিয়াকে 3-1 গোলে হারিয়ে গ্রুপ-সি'র শীর্ষে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন স্পেন ৷ তিন ম্য়াচে নয় পয়েন্ট তাদের ৷ তিন ম্য়াচে ছয় পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয়স্থানে অবস্থান মজবুত করল ইংল্যান্ড ৷ তিন পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয়স্থানে থাকা ক্রোয়েশিয়া তিন ম্য়াচে 12 গোল হজম করল ৷