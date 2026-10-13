ক্ষেপণাস্ত্র হামলার আশঙ্কা উড়িয়ে গোল রোনাল্ডোর, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এলিটে জিতল আল-নাসের

ক্ষেপণাস্ত্র হামলার আশঙ্কা উড়িয়ে গোল রোনাল্ডোর, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এলিটে জিতল আল-নাসের
হুথি-হামলার আশঙ্কায় নির্ধারিত সময়ের এক ঘণ্টা পর সোমবার রিয়াধে শুরু হল রোনাল্ডোদের চ্য়াম্পিয়ন্স লিগের ম্য়াচ ৷
Published : October 13, 2026 at 1:06 PM IST
রিয়াধ, 13 অক্টোবর: ইয়েমেনের ইরান সমর্থিত হুথি এবং সৌদি-নেতৃত্বাধীন জোটের সংঘাত সম্প্রতি তীব্র হয়েছে ৷ রিয়াধের কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে শনি এবং রবিবার হুথিদের লাগাতার ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় দশেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন, আহতের সংখ্যা তিনশোরও অধিক ৷ এমন সময় নিরাপত্তাজনিত কারণে সোমবার ঘরের মাঠে আল-নাসেরের চ্য়াম্পিয়ন্স লিগের ম্য়াচ নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন দানা বেঁধেছিল ৷ ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় আশঙ্কায় ম্যাচ শুরু হল এক ঘণ্টা দেরিতে ৷ তবে শেষমেশ গোল করে দলকে জেতালেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ৷
দেশের অসামরিক প্রতিরক্ষা বাহিনীর নির্দেশে আল-আওয়াল পার্কে সোমবার আল-নাসের বনাম উজবেকিস্তানের নেফৎচি ফারগানার ম্য়াচ নির্ধারিত সময়ের এক ঘণ্টা দেরিতে শুরু হয় ৷ রিয়াধে পুনরায় হুথি-হামলার আঁচ পেয়ে নিরাপত্তা সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করা হয় দেশের সিভিল ডিফেন্সের তরফে ৷ পরে সৌদি-নেতৃত্বাধীন জোটের তরফে জানানো হয়, রিয়াধকে লক্ষ্য করে হুথিদের ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্র মাঝ আকাশেই সফলভাবে নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে ৷ সে যাইহোক, মাঠে নেমে নিরাপত্তা সংক্রান্ত আশঙ্কা উড়িয়ে ফের গোল করলেন সিআর সেভেন ৷
উল্লেখ্য, নেশনস লিগ চলাকালীন পর্তুগাল শিবির ছাড়ার ঘটনায় রোনাল্ডোর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে সেদেশের ফুটবল ফেডারেশন ৷ যতদিন না তদন্ত শেষ হচ্ছে ততদিন প্রাথমিকভাবে নিলম্বিত করা হয়েছে মহাতারকাকে ৷ রোনাল্ডো ইতিমধ্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করে জানিয়েছেন, যে কোনও শাস্তি তিনি মাথা পেতে নেবেন ৷ তবে কেরিয়ারে সহস্র গোলের লক্ষ্যে স্থির তিনি ৷ দিনকয়েক আগে সৌদি প্রো-লিগে কেরিয়ারের 980তম গোল করেছিলেন তিনি ৷ আর মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় সোমবার 981তম গোলটি করলেন ক্রিশ্চিয়ানো ৷
🔚 | صافـرة النهايـة! 👏 النصر 3 - 1 نيفيتشي مبروك يا عالميين 💛 #النصر_نيفيتشي https://t.co/OkXXvFYRxD— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) October 12, 2026
এছাড়াও স্কোরশিটে নাম তুললেন অ্যাঞ্জেলো গ্যাব্রিয়েল ৷ আরেকটি আত্মঘাতী গোলের সুবাদে ঘরের মাঠে এদিন 3-1 গোলে জিতল গত মরশুমের সৌদি প্রো-লিগ চ্যাম্পিয়নরা ৷ এদিন 33 মিনিটে গোল করে সৌদির ক্লাবকে এগিয়ে দেন অ্যাঞ্জেলো গ্যাব্রিয়েল ৷ এরপর 42 মিনিটে বাঁ-দিক থেকে সাদিও মানের ভেসে আসা ক্রস রোনাল্ডোকে চেস্ট ট্র্যাপ করে সাজিয়ে দেন আয়মান ইয়াহিয়া ৷ সেখান থেকে বল জালে জড়াতে ভুল করেননি পর্তুগিজ তারকা ৷
এরপর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ব্যবধান কমায় উজবেকিস্তানের ক্লাবটি ৷ তবে 78 মিনিটে আত্মঘাতী গোলে জয় নিশ্চিত হয়ে যায় আল-নাসেরের ৷ উল্লেখ্য প্রথম ম্য়াচে ড্রয়ের পর চলতি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এলিটে এটি রোনাল্ডোর ক্লাবের পয়লা জয় ৷ দু'ম্য়াচে তিন পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ-বি'তে আপাতত অষ্টমস্থানে আল-নাসের ৷