রোনাল্ডো শিবির ছাড়ায় পর্তুগালের সাত নম্বর জার্সির হাতবদল, কে পেলেন আইকনিক জার্সি ?

রোনাল্ডো শিবির ছাড়ায় পর্তুগালের সাত নম্বর জার্সির হাতবদল, কে পেলেন আইকনিক জার্সি ?
শিবির ছাড়ার আসল কারণ পরবর্তীতে দেশের ফুটবল অনুরাগীদের জানাবেন ৷ ইনস্টাগ্রাম পোস্টে তেমনটাই লিখেছেন রোনাল্ডো ৷
Published : October 1, 2026 at 8:12 PM IST
কোপেনহেগেন, 1 অক্টোবর: নেশনস লিগে ডেনমার্কের বিরুদ্ধে নামার আগে পর্তুগাল শিবিরে বড়সড় অশান্তি ৷ সেই অশান্তির অভিঘাত এতোটাই যে, কোপেনহেগেনে বুধবার প্রস্তুতি শিবির ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ৷ মহাতারকার প্রস্থানে হইচই বিশ্ব ফুটবলে ৷ এরইমধ্যে জানা গিয়েছে, রোনাল্ডোর আইকনিক সাত নম্বর জার্সি আসন্ন নেশনস লিগের ম্য়াচগুলোতে উঠবে অন্য কারও গায়ে ৷
ক্রিশ্চিয়ানোর শিবির ছাড়ার পর চব্বিশ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্য়ে উয়েফার তরফে পর্তুগালের পরিবর্তিত স্কোয়াড সামনে আনা হয়েছে ৷ যেখানে দেখা যাচ্ছে রোনাল্ডোর পরিবর্তে ডেনমার্কের বিরুদ্ধে সাত নম্বর জার্সিতে আত্মপ্রকাশ করছেন রাফায়েল লিয়াও ৷ আর তারপর থেকেই ফুটবল বিশ্বে আলোচনা, তাহলে কি পর্তুগাল ফুটবলে নতুন যুগের সূচনা হতে চলল ?
তবে সিআর সেভেন কোপেনহেগেনে শিবির ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার অর্থ তিনি আন্তর্জাতিক কেরিয়ার থেকে সন্ন্য়াস নিয়েছেন এমনটা নয় ৷ এমনকী সোশাল মিডিয়ায় ঘোষণায় তিনি এমনটা কোথাও উল্লেখ করেননি ৷ তবে সে দেশের সংবাদমাধ্যম 'ও জোগো'র একটি রিপোর্টে প্রকাশ রোনাল্ডো যে আর জাতীয় দলের জার্সি গায়ে চাপাবেন না, সেটা নিশ্চিতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন ৷ সবমিলিয়ে লিওনেল মেসি পরবর্তী সময় ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোরও আন্তর্জাতিক কেরিয়ার থেকে বিদায়ের সিদ্ধান্ত হয়তো সময়ের অপেক্ষা বলে মনে করা হচ্ছে ৷ অতীতে 17 নম্বর জার্সি পরে জাতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করতেন লিয়াও ৷ 2026 বিশ্বকাপেও 17 নম্বর জার্সিতেই দেখা গিয়েছে চলতি মরশুমে এসি মিলান থেকে তুরস্কের ক্লাব গালাতাসারেতে যোগদান করা ফুটবলারকে ৷
- কী কারণে শিবির ছেড়েছেন রোনাল্ডা: বিশ্বকাপে হতাশাজনক পারফরম্য়ান্সের পর রবার্তো মার্তিনেজকে সরিয়ে পর্তুগাল জাতীয় দলের দায়িত্ব নিয়েছেন বর্ষীয়ান কোচ জর্জ জেসুস ৷ ডেনমার্কের বিরুদ্ধে ম্য়াচের আগে সাংবাদিক সম্মেলনে নবাগত কোচ আচমকা বিস্ফোরক একটি মন্তব্য করে বসেন ৷ তিনি সাফ জানিয়ে দেন, ডেনমার্কের বিরুদ্ধে নেশনস লিগের ম্য়াচে ক্রিশ্চিয়ানোকে খেলানো হবে না ৷ কোচের সেই মন্তব্যের পরই গ্রহের অন্যতম সেরা ফুটবলার শিবির ছাড়েন ৷ পর্তুগাল ফুটবল ফেডারেশনও সেই খবরে পরবর্তী সময়ে সিলমোহর প্রদান করে ৷ শিবির ছাড়ার পর ব্যক্তিগত জেটে করে রোনাল্ডো মাদ্রিদে পাড়ি দিতে চলেছেন বলেও 'মার্কা'-র রিপোর্টে দাবি করা হয়েছিল ৷
🚨🇵🇹 UEFA confirm Rafael Leão has been listed as Portugal No7 for the next two games following Cristiano leaving. pic.twitter.com/GXCxdVVJiG— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 1, 2026
উল্লেখ্য, গত রবিবার নরওয়ের বিরুদ্ধে ম্য়াচেও রোনাল্ডোকে পুরো বেঞ্চে বসিয়ে রেখেছিলেন জেসুস ৷ যদিও এই ঘটনায় রোনাল্ডোর সঙ্গে তাঁর কোনওরকম সংঘাতের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছিলেন পর্তুগিজ কোচ ৷ যিনি এর আগে 2025-26 মরশুমে ক্লাব ফুটবলে রোনাল্ডোকে কোচিং করিয়েছেন ৷ শিবির ছাড়ার বিষয়ে এক ইনস্টাগ্রাম পোস্টে কোচের সাংবাদিক সম্মেলনে করা মন্তব্যকেই কাঠগড়ায় তুলেছেন সিআর সেভেন ৷ তবে তিনি লেখেন, "পরবর্তীতে সকল সকল পর্তুগিজদের শিবির ছাড়ার আসল কারণ আমি জানাব ৷ যাদের প্রতি আমি সবসময় দায়বদ্ধ থেকেছি ৷" একইসঙ্গে সতীর্থদের শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন তিনি ৷