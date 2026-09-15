87 বছরের নজির ভেঙে ইতিহাসে রোনাল্ডোর ক্লাব আল-নাসের
সৌদি প্রো-লিগে টানা 94 ম্য়াচে গোল করল রোনাল্ডোর ক্লাব আল-নাসের ৷ এই নজির শীর্ষ লিগে খেলা বিশ্বের আর কোনও ফুটবল ক্লাবের নেই ৷
অভিবাদন কুড়োচ্ছেন রোনাল্ডো'রা (GETTY)
Published : September 15, 2026 at 12:10 PM IST
হায়দরাবাদ, 15 সেপ্টেম্বর: ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর কারণে এমনিতেই কয়েক বছর ধরে নিয়মিত ফুটবল অনুরাগীদের নজরে থাকে ক্লাবটি ৷ সম্প্রতি রোনাল্ডোর নেতৃত্বেই ক্লাব ফুটবলে ইতিহাস গড়ল সৌদি প্রো-লিগের ক্লাবটি ৷
- টানা সর্বাধিক ম্য়াচে গোলের নজির: সৌদি প্রো-লিগে টানা 94টি ম্য়াচে গোল করে ইতিহাসে নাম তুলল আল-নাসের ৷ দেশের সর্বোচ্চ লিগে কোনও ফুটবল ক্লাবের টানা সর্বাধিক ম্য়াচে গোলের নজির এটাই ৷
- ভাঙল 87 বছরের নজির: অনন্য এই নজির গড়ার পথে রোনাল্ডোর ক্লাব ভেঙে দিল আর্জেন্তাইন ক্লাব রিভার প্লেটের রেকর্ড ৷ 1936 থেকে 1939 পর্যন্ত, দেশের শীর্ষ লিগে টানা 93টি ম্য়াচে গোল করেছিল তারা ৷ 87 বছরের পুরনো সেই নজির ভেঙে টানা 94 ম্য়াচে গোল করল আল-নাসের ৷
- আল-নাসেরের রেকর্ডের সময়কাল: সৌদি প্রো-লিগের ক্লাব আল-নাসেরের এই ঐতিহাসিক দৌড় শুরু হয়েছিল 2023 সালের 8 ডিসেম্বর ৷ আল-রিয়াধ'কে 4-1 গোলে ওই ম্য়াচে হারিয়েছিল তারা ৷ শনিবার আল-খালিজের বিরুদ্ধে ম্য়াচে গোল করতেই ইতিহাসে নাম তুলে ফেলে আল-নাসের ৷ যদিও সেই ম্য়াচ ড্র করে দু'পয়েন্ট মাঠে রেখে আসেন রোনাল্ডো'রা ৷ প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে আল-খালিজের হয়ে ওমর মাসকারেল গোল করলে 72 মিনিটে আল-নাসেরের হয়ে তা শোধ করেন আবদুল্লাহ আল-হামদান ৷ এই মুহূর্তে সাত ম্য়াচে 16 পয়েন্ট নিয়ে সৌদি প্রো-লিগে তৃতীয়স্থানে তারা ৷
WORLD RECORD OFFICIALLY BROKEN! Al-Nassr just stamped their name in football immortality and there is nothing anyone can do about it! 🤬 pic.twitter.com/hcUg208wPh— The Nassr Tribune™️ (@AlNassrTribune) September 12, 2026
- অধিনায়ক হিসেবে ইতিহাসে জড়িয়ে গেলেন রোনাল্ডো: অধিনায়ক হিসেবে ক্লাবের এই কীর্তিতে নাম জড়িয়ে গেল সিআর সেভেনের ৷ সৌদি প্রো-লিগের এই 94 ম্য়াচে আল-নাসেরের ক্য়াপ্টেনস আর্মব্যান্ড ছিল রোনাল্ডোর হাতেই ৷ যিনি নিজে ক্লাবে যোগ দিয়েছিলেন 2023-24 মরশুমেরই শুরুতে ৷ এখনও পর্যন্ত সৌদি প্রো-লিগে 113 ম্য়াচে 105 গোল রয়েছে ক্রিশ্চিয়ানোর নামের পাশে ৷
- চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নামছে আল-নাসের: আপাতত প্রো-লিগ থেকে নজর ঘুরিয়ে মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় মনোনিবেশ করেছে আল-নাসের ৷ কারণ মঙ্গলবার এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-এলিটে'র প্রথম ম্যাচ খেলতে নামছে গত মরশুমের সৌদি প্রো-লিগ চ্যাম্পিয়নরা ৷ টুর্নামেন্ট ওপেনারে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর ক্লাব আল-আইনের মুখোমুখি তারা ৷