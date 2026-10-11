কোচের সঙ্গে মনোমালিন্য, নেশনস লিগের মাঝপথে শিবির ছাড়ায় সাসপেন্ড রোনাল্ডো

কোচের সঙ্গে মনোমালিন্য, নেশনস লিগের মাঝপথে শিবির ছাড়ায় সাসপেন্ড রোনাল্ডো
শনিবারই রোনাল্ডোর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের তদন্ত শুরু করেছে FPF ৷ মামলাটি রয়েছে ফেডারেশনের ডিসিপ্লিনারি ইনভেস্টিগেশন কমিশনের হাতে ৷
Published : October 11, 2026 at 11:37 AM IST
লিসবন, 11 অক্টোবর: নেশনস লিগ চলাকালীন ডেনমার্কের বিরুদ্ধে ম্য়াচের আগে শিবির ছাড়ায় সাসপেন্ড হলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ৷ কোচের সঙ্গে মনোমালিন্যের জেরে নেশনস লিগের তৃতীয় ম্যাচের আগে শিবির ত্যাগ করে মাদ্রিদ পাড়ি দিয়েছিলেন সিআর সেভেন ৷ সেই ঘটনায় এবার তারকা ফুটবলারের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের তদন্ত শুরু করল পর্তুগাল ফুটবল ফেডারেশন ৷ আর সেকারণেই আপাতত জাতীয় দল থেকে নিলম্বিত আন্তর্জাতিক ফুটবলে সর্বকালের সর্বাধিক গোলদাতা ৷
এক বিবৃতি মারফৎ সেদেশের ফুটবল ফেডারেশনের তরফে জানানো হয়েছে যে, শনিবারই তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ মামলাটি রয়েছে ফেডারেশনের ডিসিপ্লিনারি ইনভেস্টিগেশন কমিশনের হাতে ৷ যা খবর, তাতে জরুরি ভিত্তিতে বিষয়টির তদন্ত চলছে ৷ তদন্ত পরবর্তী সময়ে রোনাল্ডোর উপর নতুন করে নিষেধাজ্ঞা আরোপ হতে পারে ৷ কিন্তু যতদিন না তদন্ত শেষ হচ্ছে ততদিন পর্যন্তও নিলম্বিত থাকতে হবে 980টি কেরিয়ার গোলের মালিককে ৷ তদন্ত সম্পূর্ণ না-হওয়া পর্যন্ত পুরো বিষয়টিতে চরম গোপনীয়তা রক্ষা করা হচ্ছে ৷
শিবির ছাড়ার ঘটনায় ক্ষমাপ্রার্থনা করে রোনাল্ডো অবশ্য আগেই জানিয়েছেন, যা শাস্তি তাঁকে দেওয়া হবে তিনি মাথা পেতে গ্রহণ করবেন ৷ একইসঙ্গে জাতীয় দলের হয়ে খেলা চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছেও প্রকাশ করেছেন তিনি ৷ যা খবর তাতে এক থেকে ছয় মাসের সাসপেনপেনশন এবং সঙ্গে জরিমানা আরোপ হতে পারে রোনাল্ডোর উপর ৷
ঘটনার সূত্রপাত সেপ্টেম্বরের শেষ পর্বে পর্তুগালের নেশনস লিগের ম্য়াচ চলাকালীন ৷ গত 28 সেপ্টেম্বর নরওয়ের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্য়াচে স্কোয়াডে রাখা হলেও রোনাল্ডোকে পুরো ম্য়াচে বেঞ্চে বসিয়ে রেখেছিলেন নতুন কোচ জর্জ জেসুস ৷ এর পরবর্তী কোপেনহেগেনে ডেনমার্ক ম্য়াচেও সিআর সেভেনকে না-খেলানোর কথা সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেছিলেন বর্ষীয়ান কোচ ৷ এরপরই কোচের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে শিবির ছেড়েছিলেন রোনাল্ডো ৷ তাঁর অভিযোগ ছিল, তাঁকে গেমটাইম দেওয়ার বিষয়ে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন কোচ ৷ যদি ও পরবর্তীতে সতীর্থদের থেকে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলেন তিনি ৷
🚨 OFFICIAL: Cristiano Ronaldo has been provisionally suspended by Portuguese Federation after disciplinary case opened. Cristiano Ronaldo has been “provisionally suspended”, now waiting for the final verdict and decisions about the case. It was Cristiano himself to suggest a punishment in a public statement after he apologised for leaving Portugal’s camp. The official statement from the Portuguese Federation ⤵️ “The initiation of disciplinary proceedings against Cristiano Ronaldo, by deliberation of the Non-Professional Section, of October 9, 2026, with the purpose of the investigation of any disciplinary relevance of the facts participated on October 7”. “Without prejudice to the automatic preventive suspension to which he was subject until the date of establishment, the non-automatic preventive suspension of the player was determined and the urgent nature was attributed to the process”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 10, 2026
জাতীয় দলের তরফে নিলম্বিত হওয়ার মাঝেই অবশ্য ক্লাব ফুটবলে আল-নাসেরের হয়ে প্রত্যাবর্তন হয়েছে পর্তুগিজ মহাতারকার ৷ শুক্রবার সৌদি প্রো-লিগে দিরিয়া ক্লাবের বিরুদ্ধে একটি গোল এসেছে রোনাল্ডোর পা থেকে ৷ যা তাঁর কেরিয়ারের 980তম ৷ অর্থাৎ, সহস্র গোল থেকে আর মাত্র 20 ধাপ দূরে গ্রহের অন্যতম সেরা ফুটবলার ৷ রোনাল্ডোর গোলের সঙ্গে ম্য়াচটি 3-0 ব্যবধানে জিতেছে আল-নাসের ৷