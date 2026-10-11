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কোচের সঙ্গে মনোমালিন্য, নেশনস লিগের মাঝপথে শিবির ছাড়ায় সাসপেন্ড রোনাল্ডো

শনিবারই রোনাল্ডোর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের তদন্ত শুরু করেছে FPF ৷ মামলাটি রয়েছে ফেডারেশনের ডিসিপ্লিনারি ইনভেস্টিগেশন কমিশনের হাতে ৷

CRISTIANO RONALDO SUSPENDED
ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 11, 2026 at 11:37 AM IST

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লিসবন, 11 অক্টোবর: নেশনস লিগ চলাকালীন ডেনমার্কের বিরুদ্ধে ম্য়াচের আগে শিবির ছাড়ায় সাসপেন্ড হলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ৷ কোচের সঙ্গে মনোমালিন্যের জেরে নেশনস লিগের তৃতীয় ম্যাচের আগে শিবির ত্যাগ করে মাদ্রিদ পাড়ি দিয়েছিলেন সিআর সেভেন ৷ সেই ঘটনায় এবার তারকা ফুটবলারের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের তদন্ত শুরু করল পর্তুগাল ফুটবল ফেডারেশন ৷ আর সেকারণেই আপাতত জাতীয় দল থেকে নিলম্বিত আন্তর্জাতিক ফুটবলে সর্বকালের সর্বাধিক গোলদাতা ৷

এক বিবৃতি মারফৎ সেদেশের ফুটবল ফেডারেশনের তরফে জানানো হয়েছে যে, শনিবারই তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ মামলাটি রয়েছে ফেডারেশনের ডিসিপ্লিনারি ইনভেস্টিগেশন কমিশনের হাতে ৷ যা খবর, তাতে জরুরি ভিত্তিতে বিষয়টির তদন্ত চলছে ৷ তদন্ত পরবর্তী সময়ে রোনাল্ডোর উপর নতুন করে নিষেধাজ্ঞা আরোপ হতে পারে ৷ কিন্তু যতদিন না তদন্ত শেষ হচ্ছে ততদিন পর্যন্তও নিলম্বিত থাকতে হবে 980টি কেরিয়ার গোলের মালিককে ৷ তদন্ত সম্পূর্ণ না-হওয়া পর্যন্ত পুরো বিষয়টিতে চরম গোপনীয়তা রক্ষা করা হচ্ছে ৷

শিবির ছাড়ার ঘটনায় ক্ষমাপ্রার্থনা করে রোনাল্ডো অবশ্য আগেই জানিয়েছেন, যা শাস্তি তাঁকে দেওয়া হবে তিনি মাথা পেতে গ্রহণ করবেন ৷ একইসঙ্গে জাতীয় দলের হয়ে খেলা চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছেও প্রকাশ করেছেন তিনি ৷ যা খবর তাতে এক থেকে ছয় মাসের সাসপেনপেনশন এবং সঙ্গে জরিমানা আরোপ হতে পারে রোনাল্ডোর উপর ৷

ঘটনার সূত্রপাত সেপ্টেম্বরের শেষ পর্বে পর্তুগালের নেশনস লিগের ম্য়াচ চলাকালীন ৷ গত 28 সেপ্টেম্বর নরওয়ের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্য়াচে স্কোয়াডে রাখা হলেও রোনাল্ডোকে পুরো ম্য়াচে বেঞ্চে বসিয়ে রেখেছিলেন নতুন কোচ জর্জ জেসুস ৷ এর পরবর্তী কোপেনহেগেনে ডেনমার্ক ম্য়াচেও সিআর সেভেনকে না-খেলানোর কথা সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেছিলেন বর্ষীয়ান কোচ ৷ এরপরই কোচের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে শিবির ছেড়েছিলেন রোনাল্ডো ৷ তাঁর অভিযোগ ছিল, তাঁকে গেমটাইম দেওয়ার বিষয়ে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন কোচ ৷ যদি ও পরবর্তীতে সতীর্থদের থেকে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলেন তিনি ৷

জাতীয় দলের তরফে নিলম্বিত হওয়ার মাঝেই অবশ্য ক্লাব ফুটবলে আল-নাসেরের হয়ে প্রত্যাবর্তন হয়েছে পর্তুগিজ মহাতারকার ৷ শুক্রবার সৌদি প্রো-লিগে দিরিয়া ক্লাবের বিরুদ্ধে একটি গোল এসেছে রোনাল্ডোর পা থেকে ৷ যা তাঁর কেরিয়ারের 980তম ৷ অর্থাৎ, সহস্র গোল থেকে আর মাত্র 20 ধাপ দূরে গ্রহের অন্যতম সেরা ফুটবলার ৷ রোনাল্ডোর গোলের সঙ্গে ম্য়াচটি 3-0 ব্যবধানে জিতেছে আল-নাসের ৷

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ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর সাসপেনশন
CRISTIANO RONALDO SUSPENDED

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