জোড়া গোলে প্রত্যাবর্তন, সৌদির ক্লাবের হয়ে শততম লিগ ম্য়াচ স্মরণীয় রাখলেন রোনাল্ডো

জোড়া গোলে প্রত্যাবর্তন, সৌদির ক্লাবের হয়ে শততম লিগ ম্য়াচ স্মরণীয় রাখলেন রোনাল্ডো
ফেব্রুয়ারির শেষে চোট পেয়ে ছিটকে গিয়েছিলেন সিআর সেভেন ৷ দেশের হয়ে জোড়া প্রাক-বিশ্বকাপ ফ্রেন্ডলিতেও স্কোয়াডে ছিলেন না পর্তুগিজ তারকা ৷
Published : April 4, 2026 at 3:18 PM IST
রিয়াধ, 4 এপ্রিল: চ্যাম্পিয়নদের কখনও সন্দেহ করতে নেই ৷ এহেন প্রমাণ বর্ণময় কেরিয়ারে এর আগে বহুবার দিয়ে এসেছেন তিনি ৷ শুক্রবার আরও একবার দিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ৷ প্রায় একমাসেরও বেশি সময় বাদে আল নাসেরের হয়ে প্রত্যাবর্তনে জোড়া গোল করলেন পর্তুগিজ মহাতারকা ৷ রোনাল্ডোর জোড়া গোলে লিগ টেবলে একেবারে শেষে থাকা আল-নাজমাকে হারিয়ে শীর্ষে অবস্থান পোক্ত করল আল-নাসের ৷
রোনাল্ডোর প্রত্যাবর্তন ম্য়াচে আল-নাসের জিতল 5-2 গোলে ৷ ফেব্রুয়ারির শেষদিকে হ্য়ামস্ট্রিংয়ের চোটে গত একমাস মাঠের বাইরে ছিলেন সিআর সেভেন ৷ আল-নাসেরের হয়ে জোড়া লিগ ম্য়াচের পাশাপাশি প্রাক-বিশ্বকাপের দু'টি ফ্রেন্ডলিতে জাতীয় দলের স্কোয়াডেও ছিলেন না রোনাল্ডো ৷ তবে তারকা ফুটবলারের চোট যে গুরুতর নয় এবং বিশ্বকাপে তাঁর খেলার বিষয়ে যে কোনও সংশয় নেই, তা নিশ্চিত করেছিলেন জাতীয় দলের কোচ রবার্তো মার্তিনেজ ৷ এদিন ক্লাবের হয়ে প্রত্যাবর্তনে যেন বিশ্বকাপের আগে প্রচ্ছন্ন বার্তাটা ছুড়ে দিলেন পর্তুগিজ ফুটবলের পোস্টার বয় ৷
উল্লেখযোগ্যভাবে এদিন আল-নাসেরের হয়ে সৌদি প্রো-লিগের শততম ম্য়াচ খেলতে নেমেছিলেন রোনাল্ডো ৷ জোড়া গোলে তা স্মরণীয় করে রাখলেন তিনি ৷ রোনাল্ডো ছাড়াও জোড়া গোল এল সেনেগাল তারকা সাদিয়ো মানের পা থেকে ৷ একটি গোল আবদুল্লাহ হামদানের ৷ প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে এদিন দলকে সমতায় ফেরান হামদান-ই ৷ কারণ 44 মিনিটে গোল করে ম্য়াচে লিড নিয়েছিল আল-নাজমা ৷ এরপর সংযুক্তি সময়েই নিজের প্রথম গোলটি করেন মানে ৷ 2-1 এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় দশবারের লিগজয়ীরা ৷
দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে গোল শোধ করে সমতা ফেরায় আল-নাজমা ৷ এরপর পেনাল্টি থেকে গোল করে ম্য়াচে দ্বিতীয়বারের জন্য দলকে এগিয়ে দেন রোনাল্ডো ৷ পর্তুগিজ ফুটবলারেরই নেওয়া একটি ফ্রি-কিক বক্সের মধ্যে বিপক্ষ এক ডিফেন্ডার হাত দিয়ে বাধা দিলে পেনাল্টি পায় আল-নাসের ৷ যা থেকে গোল করতে ভুল করেননি রোনাল্ডো ৷ এরপর 73 মিনিটে কেরিয়ারের 967তম গোলটি করে দলের জয় কার্যত নিশ্চিত করে দেন তিনি ৷ অর্থাৎ, হাজার গোলের অনন্য মাইলস্টোন থেকে আর মাত্র 33টি দূরে রোনাল্ডো ৷
ম্য়াচের সংযুক্তি সময়ে পাঁচ গোলের বৃত্ত সম্পূর্ণ করেন মানে ৷ এই জয়ের ফলে 27 ম্যাচে 70 পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষে জায়গা মজবুত করল আল-নাসের ৷ দ্বিতীয়স্থানে থাকে আল-হিলালের ঝুলিতে এক ম্য়াচ কম খেলে এই মুহূর্তে 64 পয়েন্ট ৷