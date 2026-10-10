980তম কেরিয়ার গোল, বিতর্ক পেরিয়ে ক্রিশ্চিয়ানোকে ছন্দে ফেরাল আল-নাসের

980তম কেরিয়ার গোল, বিতর্ক পেরিয়ে ক্রিশ্চিয়ানোকে ছন্দে ফেরাল আল-নাসের
প্রথম ফুটবলার হিসেবে সহস্র গোলের মাইলস্টোন ছুঁতে গেলে আর মাত্র 20টি গোল করতে হবে রোনাল্ডোকে ৷
Published : October 10, 2026 at 10:33 AM IST
রিয়াধ, 10 অক্টোবর: জাতীয় দলের কোচ জর্জ জেসুসের সিদ্ধান্তে ক্ষুণ্ণ হয়ে নেশনস লিগে ডেনমার্ক ম্য়াচের আগে পর্তুগাল শিবির ছেড়েছিলেন তিনি ৷ যা নিয়ে সমালোচনার ঝড় বয়ে গিয়েছে ফুটবলমহলে ৷ ঘটনায় জাতীয় দলে তাঁর প্রত্যাবর্তনের বিষয়টিও এখন বড়সড় প্রশ্নচিহ্নের মুখে ৷ সবমিলিয়ে জাতীয় দলে কোণঠাসা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে শুক্রবার রাজকীয় অভ্যর্থনা জানাল তাঁর ক্লাব আল-নাসের ৷ কেরিয়ারের 980তম গোল করে সেই আস্থার মর্যাদা দিলেন সিআর সেভেনও ৷
'মহত্ব অর্জন করতে হয়' ৷ বিতর্কে জর্জরিত রোনাল্ডোর দুঃসময়ে পাশে দাঁড়িয়ে এমনই লেখা এক বিশাল টিফো নিয়ে এদিন রিয়াধের আলওয়াল পার্কে এসেছিলেন আল-নাসের অনুরাগীরা ৷ ম্যাচের 23 মিনিটে গোল করে রোনাল্ডোও অনুরাগীদের ভালোবাসা ফিরিয়ে দিলেন ৷ আন্তর্জাতিক বিরতির পর দিরিয়া ক্লাবের বিরুদ্ধে এদিন সৌদি প্রো-লিগে প্রত্যাবর্তন করল আল-নাসের ৷ আর প্রত্যাবর্তনে 3-0 ব্যবধানে জিতল তারা ৷ রোনাল্ডো ছাড়াও গোল করলেন সামু কোস্তা ও কিংসলে কোম্য়ান ৷ যদিও শিরোনামে সেই রোনাল্ডো ৷ 980তম গোল করে কেরিয়ারে সহস্র গোলের আরেকটু কাছে পৌঁছলেন গ্রহের অন্যতম সেরা ফুটবলার ৷
هؤلاء العشّاق .. كل ماتحتاج من أجل كسب قلوبهم .. أن تحب نصرهم وتكون وفيًا له 💛 https://t.co/3rSFYxZPGT— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) October 9, 2026
এই জয়ে আল-কাদসিয়াহর সঙ্গে পয়েন্টের নিরিখে শীর্ষে পৌঁছে গেলেও গোলপার্থক্যে আপাতত দ্বিতীয়স্থানে রোনাল্ডোর ক্লাব ৷ আট ম্যাচ খেলে দু'টি ক্লাবের ঝুলিতেই এখন 19 পয়েন্ট ৷ এদিন 21 মিনিটে স্কোরশিটে নাম তোলেন বছর একচল্লিশের রোনাল্ডো ৷ বক্সের মধ্যে কোম্য়ানের শট বিপক্ষ গোলরক্ষক সেভ করলেও ফিরতি বল ওত পাতা শিকারির মতো জালে প্রবেশ করান পর্তুগিজ মহাতারকা ৷ এরপর প্রথমার্ধেই ব্যবধান দ্বিগুণ করেন কোস্তা ৷ দ্বিতীয়ার্ধে স্কোরশিটে নাম তোলেন কোম্যান ৷
🔚 | صافـرة النهايـة! 💛 النصر 3 - 0 الدرعية ⚽ كريستيانو رونالدو ⚽️ سامو كوستا ⚽️ كينجسلي كومان #النصر_الدرعية https://t.co/gVsDZ8mvMi— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) October 9, 2026
উল্লেখ্য, চলতি বছর মে-তে আল-নাসেরের জার্সিতে সৌদি-প্রো লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন ক্রিশ্চিয়ানো ৷ তখন ক্লাবের কোচ ছিলেন বর্তমানে পর্তুগালের জাতীয় কোচ জর্জ জেসুস ৷ অথচ নেশনস লিগের ম্য়াচগুলোতে আন্তর্জাতিক ফুটবলে সর্বকালের সর্বাধিক গোলস্কোরারকে দল রাখতে নারাজ ছিলেন তিনি ৷ আর সেই ঘোষণা সংবাদমাধ্যমের সামনে করতেই শিবির ছাড়েন রোনাল্ডো ৷ আগামী সোমবার এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের দ্বিতীয় ম্যাচে নামবে আল-নাসের ৷