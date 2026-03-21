বিশ্বকাপের আগে পর্তুগালের হয়ে জোড়া ফ্রেন্ডলিতে নেই রোনাল্ডো

বিশ্বকাপের আগে পর্তুগালের হয়ে জোড়া ফ্রেন্ডলিতে নেই রোনাল্ডো
প্রীতি ম্য়াচের স্কোয়াডে না-থাকলেও রোনাল্ডোর বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে কোনও সংশয় নেই বলে জানিয়েছেন পর্তুগাল কোচ মার্তিনেজ ৷
Published : March 21, 2026 at 12:16 PM IST
লিসবন, 21 মার্চ: চোটের কবলে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ৷ যা তাঁকে ছিটকে দিল বিশ্বকাপের আগে পর্তুগালের জোড়া প্রস্তুতি ম্য়াচের স্কোয়াড থেকে ৷ শুক্রবার জোড়া প্রীতি ম্যাচের জন্য কোচ রবার্তো মার্তিনেজ 27 জনের যে স্কোয়াড ঘোষণা করেছেন, সেখানে নাম নেই পর্তুগাল ফুটবলের পোস্টার বয় রোনাল্ডোর ৷
আগামী 28 এবং 31 মার্চ যথাক্রমে মেক্সিকো ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জোড়া প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে পর্তুগাল ৷ যেখানে দেখা যাবে না সর্বাধিক আন্তর্জাতিক গোলস্কোরারকে ৷ তবে সিআর সেভেনের বিশ্বকাপ খেলার প্রশ্নে কোনওরকম আশঙ্কার কথা উড়িয়ে দিয়েছেন মার্তিনেজ ৷ গত 28 ফেব্রুয়ারি সৌদি-প্রো লিগে আল-ফেইহা'র বিরুদ্ধে ম্য়াচে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছিলেন আল-নাসের তারকা ৷ সৌদিতেই প্রাথমিকভাবে রিহ্যাব শুরু করলেও পরবর্তী চিকিৎসার জন্য মাদ্রিদে উড়ে গিয়েছেন কেরিয়ারে 965 গোলের মালিক ৷
তবে রোনাল্ডোর চোট কাটিয়ে উঠতে এক্ষেত্রে প্রয়োজনের থেকে বেশি সময় লাগছে বলে বিভিন্ন রিপোর্টে প্রকাশ ৷ কয়েকটি রিপোর্ট আবার জানিয়েছে, বিশ্বকাপ খেলার প্রশ্নে কোনওরকম ফাঁক রাখতে নারাজ পর্তুগিজ মহাতারকা ৷ সে কারণেই ফিটনেসের বিষয়ে একশো শতাংশ নিশ্চিত হয়ে তবেই মাঠে ফিরতে চাইছেন তিনি ৷ আর সে কারণেই জোড়া প্রীতি ম্য়াচে পর্তুগালের হয়ে নামা হচ্ছে না তাঁর ৷ মার্তিনেজ বিশ্বকাপে ক্রিশ্চিয়ানোর অংশগ্রহণের প্রশ্নে বলেন, "বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে কোনওরকম ঝুঁকি নেই ৷ এটা খুবই সামান্য একটা পেশির চোট ৷ আমাদের মনে হয় ও এক-দু'সপ্তাহের মধ্যেই মাঠে ফিরবে ৷"
Os convocados para a dupla jornada nas " américas" ✈️🌍
তবে কেবল রোনাল্ডো নন ৷ বিশ্বকাপের দুই আয়োজক দেশের বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচের স্কোয়াডে আরেক তারকা বার্নার্দো সিলভাকেও রাখেননি মার্তিনেজ ৷ ম্যাঞ্চেস্টার সিটি মিডফিল্ডারকে অবশ্য টেকনিক্যাল কারণে রাখা হয়নি বলে নিশ্চিত করেছেন পর্তুগাল কোচ ৷ আগামী সপ্তাহে মেক্সিকোয় বিশ্বকাপের প্রস্তুতি শিবির শুরু করছে পর্তুগাল ৷ মেক্সিকোর বানোর্তে আজটেকা স্টেডিয়ামেই প্রথম ফ্রেন্ডলি ম্য়াচটি খেলবে পর্তুগাল ৷ দ্বিতীয়টি তারা খেলবে আটালান্টায় ৷ বিশ্বকাপে গ্রুপ-কে'তে উজবেকিস্তান, কলম্বিয়ার সঙ্গে রয়েছে 2016-র ইউরো চ্য়াম্পিয়নরা ৷ গ্রুপের আরেকটি দল নিশ্চিত নয় এখনও ৷
প্রীতি ম্যাচের জন্য ঘোষিত 27 জনের পর্তুগাল স্কোয়াড:
- গোলরক্ষক: দিয়োগো কোস্তা, জোস সা, রুই সিলভা
- ডিফেন্ডার: ম্য়াথিউজ নুনেস, দিয়োগো ডালোট, জোয়াও ক্য়ানসেলো, নুনো মেন্ডেস, গন্সালো ইনাসিয়ো, রেনাতো ভেইগা, আন্তোনিয়ো সিলভা, টমাস আরাউজো
- মিডফিল্ডার: রুবেনে নেভেস, সামু কোস্তা, ম্য়াথিউজ ফার্নান্ডেজ, জোয়াও নেভেস, ভিটিনহা, ব্রুনো ফার্নান্ডেজ, রড্রিগো মোরা
- ফরোয়ার্ড: রিকার্ডো হোর্টা, পেদ্রো গন্সালভেস, জোয়াও ফেলিক্স, ফ্রান্সিসকো ট্রিনকাও, ফ্রান্সিসকো কনসেইকাও, রাফায়েল লিয়াও, পেদ্রো নেতো, গন্সালো গুয়েডেস ও গন্সালো রামোস ৷