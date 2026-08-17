'এটাই হয়তো শেষ মরশুম', অবসর সম্ভাবনা জোরালো করলেন ক্রিশ্চিয়ানো

'এটাই হয়তো শেষ মরশুম', অবসর সম্ভাবনা জোরালো করলেন ক্রিশ্চিয়ানো
ফুটবল না-থাকায় বড় শূন্যতা তৈরি হবে ৷ তাই অবসর জীবন নিয়ে অনেক কিছু ভেবে রেখেছেন 'সিআর সেভেন' ৷
Published : August 17, 2026 at 8:35 PM IST
হায়দরাবাদ, 17 অগস্ট: বয়স একচল্লিশ হলেও এর আগে অবসর নিয়ে কোনও স্পষ্ট ঘোষণা তিনি করেননি ৷ কিন্তু শেষমেশ অবসর নিয়ে বড়সড় ইঙ্গিত দিয়েই দিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ৷ জনপ্রিয় ফ্যাশন ম্যাগাজিন ভোগ'কে (VOGUE) দেওয়া সাক্ষাৎকারে সম্প্রতি গ্রহের অন্যতম সেরা ফুটবলার জানিয়ে দিলেন, সম্ভবত এটাই তাঁর ফুটবল কেরিয়ারের শেষ মরশুম ৷ যা শুনে বেশ মনখারাপ তাঁর অনুরাগীদের ৷
2026 বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে বয়স চল্লিশ পেরোলেও অবসর ভাবনাকে সেভাবে প্রশ্রয় দেননি সিআর সেভেন ৷ কিন্তু গত মাসে শেষ হওয়া বিশ্বকাপে আশানরূপ ফল করতে ব্য়র্থ তাঁর দেশ পর্তুগাল ৷ শেষ ষোলোয় স্পেনের কাছে হেরে বিদায় নিয়েছে তারা ৷ আর তারপরই সম্ভবত প্রথমবার কোনও সাক্ষাৎকারে অবসরের সম্ভাব্য দিনক্ষণ উল্লেখ করলেন রোনাল্ডো ৷
সৌদি প্রো-লিগের ক্লাব আল-নাসেরের সঙ্গে 2027 সালের জুন মাস পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ রয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো ৷ তাহলে কি তারপরই বর্ণময় ফুটবল কেরিয়ারে ইতি টানলেন আন্তর্জাতিক ফুটবলের সর্বাধিক গোলদাতা ? সম্ভাবনা জোরালো হল বৈকি ৷ সম্প্রতি সাক্ষাৎকারে রোনাল্ডো বলেন, "হয়তো চলতি মরশুমটাই আমার ফুটবল কেরিয়ারের শেষ ৷ আমি একটা আকর্ষণীয় লেগ্য়াসি রেখে যেতে চাই ৷"
গত বছর নভেমম্বরেও রোনাল্ডো জানিয়েছিলেন আরও এক দু'বছর খেলা চালিয়ে য়াওয়ার প্রত্য়াশা রাখছেন তিনি ৷ তবে 2026 সংস্করণ যে বিশ্বকাপ হিসেবে তাঁর শেষ, সেটা নিশ্চিত করেছিলেন তিনি ৷ আর এবার ফুটবল কেরিয়ারেই ইতি টানার বড় ইঙ্গিত দিয়ে দিলেন 976 কেরিয়ার গোলের মালিক ৷ এমনকী অবসর পরবর্তী সময়ের পরিকল্পনাও যে তিনি শুরু করেছেন, তাও নিশ্চিত করেন ম্য়াঞ্চেস্টার ইউনাইটেড, রিয়াল মাদ্রিদের কিংবদন্তি ৷
🎞️✨ Cristiano Ronaldo: “I have my future planned”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2026
“I want to leave a spectacular legacy”, told Vogue. pic.twitter.com/rK2yPx7FNH
রোনাল্ডো সংশ্লিষ্ট ফ্যাশন ম্য়াগাজিন'কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, "আমি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা মোটামুটি ছকে ফেলেছি ৷ অনেক বিষয় রয়েছে যা নিয়ে আমি ব্যস্ত থাকব অবসর জীবনে ৷ তার মধ্যে যে কোনও একটা বিষয় এই মুহূর্তে বেছে নেওয়া মুশকিল ৷" রোনাল্ডোর সংযোজন, "ফুটবল না-থাকায় আমার জীবনে একটা বড় শূন্যতা তৈরি হবে ৷ ফলত বহু কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে হবে ৷ যে কোনও একটা কাজে হবে না ৷ আরও বেশি মজা করা, ঘুরে বেড়ানো তো রয়েইছে ৷ হাজার হোক 25 বছর তো অনেক কিছু ত্যাগ করতে হয়েছে ৷"
সম্প্রতি দীর্ঘদিনের বান্ধবী জর্জিনা রড্রিগেজের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন রোনাল্ডো ৷ এমনকী বিয়ের পর আল-নাসেরের অনুশীলনেও ইতিমধ্যে যোগ দিয়েছেন তিনি ৷ আগামী 25 অগস্ট সৌদি প্রো-লিগের দ্বিতীয় ম্য়াচে আল-ইত্তেফাকের মুখোমুখি হবে তাঁর দল ৷ সেই ম্য়াচই ক্লাবের হয়ে ক্রিশ্চিয়ানো'র বিশ্বকাপ পরবর্তী প্রথম ম্য়াচ ৷