প্রাক্তন সতীর্থের দলবদলের কারণে ক্ষুব্ধ, সৌদি প্রো-লিগে ম্য়াচ 'বয়কট' রোনাল্ডোর

প্রাক্তন সতীর্থের দলবদলের কারণে ক্ষুব্ধ, সৌদি প্রো-লিগে ম্য়াচ 'বয়কট' রোনাল্ডোর
পিআইএফের টাকা বণ্টন নিয়ে খুশি না-হয়ে আল-রিয়াধের বিরুদ্ধে মাঠে নামলেন না পর্তুগিজ মহাতারকা ৷
Published : February 3, 2026 at 12:37 PM IST
রিয়াধ, 3 ফেব্রুয়ারি: আল-রিয়াধকে হারিয়ে লিগ টেবলে শীর্ষে থাকা আল-হিলালের সঙ্গে পয়েন্টের ব্যবধান কমাল আল-নাসের ৷ আল-হিলালের সঙ্গে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর ক্লাবের পয়েন্টের ব্য়বধান এই মুহূর্তে মাত্র এক ৷ কিন্তু সোমবার আল-রিয়াধের বিরুদ্ধে জয়ের দিনে মাঠেই নামলেন ক্রিশ্চিয়ানো ৷ না, কোনও চোট কিংবা সাসপেনশনের কারণে নয় ৷ সৌদি আরবের পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডের (PIF) কাজে অখুশি হয়ে আল-রিয়াধ ম্য়াচ থেকে নাম প্রত্যাহার পর্তুগিজ মহাতারকার ৷
সৌদি প্রো-লিগে আল-নাসেরের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আল-হিলাল ৷ কিন্তু জানুয়ারি ট্রান্সফার উইন্ডোয় পিআইএফে'র টাকা দু'টি ক্লাবের মধ্যে সমবণ্টন না-হওয়ায় সোমবারের ম্য়াচ না-খেলার সিদ্ধান্ত নেন ক্রিশ্চিয়ানো ৷ আল ইত্তিহাদ থেকে 18 মাসের চুক্তিতে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আল-হিলালে নাম লিখিয়েছেন রিয়াল মাদ্রিদে রোনাল্ডোর প্রাক্তন সতীর্থ করিম বেনজেমা ৷ ইএসপিএন-এর রিপোর্ট অনুযায়ী ফরাসি স্ট্রাইকারের এই দলবদলে যারপরনাই ক্ষুব্ধ রোনাল্ডো ৷
Job handled. Eyes forward. 🙌🟡 pic.twitter.com/gwLlJyFq2E— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) February 2, 2026
উল্লেখ্য, বেনজেমাকে দলে নিয়ে জানুয়ারি উইন্ডোয় পঞ্চম ফুটবলার সই করাল আল-হিলাল ৷ পক্ষান্তরে জানুয়ারি উইন্ডোয় জোড়া সাইনিং হিসেবে ইরাকের অনূর্ধ্ব-23 ফুটবলার হায়দার আবদুলকরিমের পাশে সৌদি জাতীয় দলের স্ট্রাইকার আবদুল্লাহ আল-হামদানের নাম ঘোষণা করেছে রোনাল্ডোর ক্লাব ৷ সবমিলিয়ে বিনিয়োগে বৈষম্যের অভিযোগ তুলে সরব ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ৷ আল-ইত্তিহাদের সঙ্গে আগামী জুন পর্যন্ত চুক্তি ছিল বেনজেমার ৷ কিন্তু জেড্ডাহর ক্লাবের চুক্তি নবীকরনের প্রস্তাব পছন্দ না-হওয়ায় সময়ের আগেই আল-হিলালে পা বাড়ালেন ব্যালন ডি'অর জয়ী ফরাসি তারকা ৷ 18 মাসের চুক্তিতে নতুন ক্লাবে যোগ দিলেন বেনজেমা ৷ মনে করা হচ্ছে আগামী মরশুমের শুরুতে লিভারপুল থেকে মোহামেদ সালাহকে দলে টানতেই বেনজেমায় আগ্রহ হারিয়েছে আল-ইত্তিহাদ ৷
Karim Benzema is officially Hilali ✍️💙 pic.twitter.com/7YX5STm2z9— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) February 2, 2026
মঙ্গলবারই বেনজেমার ক্লাবে যোগদানের খবর সরকারিভাবে ঘোষণা করল আল-হিলাল সৌদি ক্লাব ৷ এর আগে জানুয়ারি উইন্ডোয় স্তেদ রেনেইস থেকে ফরোয়ার্ড মোহামেদ মেইতে, ফিওরেন্তিনা থেকে ডিফেন্ডার পাবলো মারি, সৌদি মিডফিল্ডার মুরাদ আল হাওসাউই ও সুলতান মানদাশকে দলে টেনেছে হিলাল ৷ সাদিও মানের করা প্রথমার্ধের গোল সোমবার আল-রিয়াধকে হারিয়েছে আল-নাসের ৷ 19 ম্য়াচে তাঁদের ঝুলিতে এখন 46 পয়েন্ট ৷ শীর্ষে থাকা আল-হিলালের সমসংখ্যক ম্য়াচে সংগ্রহ 47 পয়েন্ট ৷