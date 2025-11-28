যুব ফুটবলে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন রোনাল্ডোর পর্তুগাল, কী লিখলেন মহাতারকা ?

যুব ফুটবলে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন রোনাল্ডোর পর্তুগাল, কী লিখলেন মহাতারকা ?
শেষ চারে ব্রাজিলকে হারানোর পর ফাইনালে অস্ট্রিয়াকে হারিয়ে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হল রোনাল্ডোর দেশ ৷
Published : November 28, 2025 at 3:28 PM IST
হায়দরাবাদ, 28 নভেম্বর: ইউসেবিও'র পর্তুগাল 1966 বিশ্বকাপে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছিল ৷ প্রথমবার বিশ্ব ফুটবলের মহাযজ্ঞে সামিল হয়েই তৃতীয়স্থানাধিকারী হয়ে চমকে দিয়েছিল তাঁরা ৷ এরপর রুই কোস্তা, লুইস ফিগো, ডেকো, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোরা পালা করে এসেছেন ৷ কিন্তু বিশ্বকাপের মঞ্চে পর্তুগালের সেরা হয়ে রয়েছিল সেই ছয় দশক আগের পারফরম্য়ান্সই ৷ তবে 2025-এ এসে সেই নজির ভেঙে দিলেন দেশের যুব ফুটবলাররা ৷ হোক না অনূর্ধ্ব-17 বিশ্বকাপ, ফাইনালে অস্ট্রিয়াকে হারিয়ে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হল রোনাল্ডোর পর্তুগাল ৷
ম্য়াচের প্রথমার্ধে অ্যানিসিও ক্যাব্রালের করা একমাত্র গোলে ইতিহাস গড়ল পর্তুগাল ৷ যা আগামী বছর বিশ্বকাপের আগে অনুপ্ররণা জোগাবে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, ব্রুনো ফার্নান্ডেজদের ৷ এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো আগামী বছর যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং মেক্সিকো প্রথমবার 48 দেশীয় ফুটবল বিশ্বকাপের সাক্ষী থাকবে ৷ তবে কাতারের মাটিতে অনূর্ধ্ব-17 বিশ্বকাপের মধ্যে দিয়ে যার শুভ মহরৎ হয়ে গেল ৷
আর নয়া ফরম্য়াটে অনূর্ধ্ব-17 বিশ্বকাপ নিজেদের দখলে নিয়ে রোনাল্ডোর দেশের যুবরা জানান দিল, ভবিষ্যত সুরক্ষিত পায়েই রয়েছে ৷ টুর্নামেন্টজুড়ে অপ্রতিরোধ্য পর্তুগাল সেমিফাইনালে হারিয়েছিল ব্রাজিলকে ৷ পেনাল্টি শুটআউটে সাম্বার দেশকে হারিয়ে প্রথমবার ফাইনালের ছাড়পত্র পেয়ে গিয়েছিল ইউরোপিয়ান জায়ান্টরা ৷ আর খেতাব নির্ণায়ক ম্যাচে পর্তুগালের জয়সূচক গোলটি দুরন্ত টিমগেমের ফসল ৷
🇵🇹🏆 PORTUGAL ARE #U17WC CHAMPIONS! pic.twitter.com/63dHOIZL7x— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 27, 2025
ঠান্ডা মাথায় জালে জড়িয়ে দেশকে ঐতিহাসিক খেতাব এনে দিলেন যিনি, সেই অ্যানিসিও ক্য়াব্রালের প্রতিযোগিতায় সপ্তম গোল এল ফাইনালে ৷ তবে অল্পের জন্য গোল্ডেন বুট হাতছাড়া করলেন তিনি ৷ আটটি গোল করে বিশ্বকাপে সোনার বুট জিতে নিলেন রানার্স অস্ট্রিয়ার জোহানেস মোসের ৷ গোল হজমের পর ফাইনালের বাকি সময়টা পর্তুগিজ রক্ষণে নিরন্তর চাপ রেখে গেলেও ডেডলক ভাঙতে ব্যর্থ অস্ট্রিয়া ৷
এর আগে 1989 সালেও যুব বিশ্বকাপে অবশ্য তৃতীয়স্থানে শেষ করেছিল পর্তুগাল ৷ তবে এবার দেশের অনূর্ধ্ব-17 দল ইতিহাস স্পর্শ করায় উচ্ছ্বাস গোপন রাখেননি ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ৷ যাঁর ইউরো এবং নেশনস লিগ জেতা হলেও বিশ্বকাপ এখনও অধরা ৷ এদিন সিআর সেভেন ইনস্টা স্টোরিতে দেশের যুবদের বিশ্বজয়ের ছবি পোস্ট করে লেখেন, "দৈত্যরা ৷ অভিনন্দন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ৷"
নকআউট পর্বে যথাক্রমে বেলজিয়াম (2-1), মেক্সিকো (5-0), সুইজারল্যান্ড (2-0) ও ব্রাজিলকে (পেনাল্টি শুটআউট) হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছেছিল পর্তুগাল ৷ বৃহস্পতিবার খেতাব জিতে আগামী বছর রোনাল্ডোদের বিশ্বজয়ের স্বপ্নটাও যে দেশের যুবরা উঁচু তারে বেঁধে দিল, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না ৷