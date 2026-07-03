'তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নয়', ক্রোয়েশিয়া ম্য়াচের পর অবসর নিয়ে বড় ঘোষণা ক্রিশ্চিয়ানোর

'তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নয়', ক্রোয়েশিয়া ম্য়াচের পর অবসর নিয়ে বড় ঘোষণা ক্রিশ্চিয়ানোর
সম্প্রতি রোনাল্ডোর বোন দাবি করেন পর্তুগালের জার্সিতে 'সিআর সেভেনে'র জার্নি বিশ্বকাপ পর্যন্তই ৷ তার পরিপ্রেক্ষিতে কী বললেন পর্তুগিজ মহাতারকা ?
Published : July 3, 2026 at 8:53 PM IST
টরন্টো, 3 জুলাই: অবসর নিয়ে কথা বলার উপযুক্ত সময় এটা নয় ৷ এই মর্মে বিশ্বকাপ পর্ব মিটতেই তাঁর অবসর ঘোষণার জল্পনায় জল ঢাললেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ৷ তবে বিশ্বকাপ শেষের পর তিনি যে বর্ণময় কেরিয়ারে ইতি টানবেন না, এমন নিশ্চয়তাও দিলেন না পর্তুগিজ ফুটবল মায়েস্ত্রো ৷
আসলে সাম্প্রতিক সময়ে ক্রিশ্চিয়ানোর বোন কাটিয়া আভেইরো'র একটি মন্তব্য শোরগোল ফেলেছে ৷ স্থানীয় একটি সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কাটিয়া দাবি করেছিলেন বিশ্বকাপ পর্ব শেষ করেই আন্তর্জাতিক কেরিয়ারকে বিদায় জানাবেন সিআর সেভেন ৷ তাঁর কথায়, "যেটুকু তথ্য আমার হাতে রয়েছে তাতে বিশ্বস্ত সূত্র মোতাবেক এটাই ওর (ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো) শেষ টুর্নামেন্ট ৷" তাঁর সংযোজন, "সঙ্গেই সঙ্গেই হয়তো নয় ৷ তবে শীঘ্রই রোনাল্ডোর তরফে ঘোষণাটা চলে আসবে ৷ আমার দৃঢ় বিশ্বাস এটাই ওর ফেয়ারওয়েল টুর্নামেন্ট ৷"
শুক্রবার ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে 2-1 গোলে জিতে পর্তুগাল শেষ ষোলোয় পৌঁছনোর পর এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয় পর্তুগিজ অধিনায়ককে ৷ তিনি বলেন, "এই সময় দাঁড়িয়ে এই বিষয়ে কথা বলাটা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয় ৷" তিনি আরও বলেন, "টুর্নামেন্ট শেষ হওয়ার পর আমার কাছে সময় রয়েছে পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করার ৷ তাই পরিবারের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার পরই উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব আমি ৷"
🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Cristiano Ronaldo has 𝑫𝑬𝑵𝑰𝑬𝑫 reports that he is retiring from international football.— 433 (@433) July 3, 2026
“I don’t make reckless decisions,” he told Caze.
“I will decide after the tournament, not now.” pic.twitter.com/y4hAvFmxep
রোনাল্ডো এও বলেন যে, "তাড়াহুড়োয় আমি কোনওরকম সিদ্ধান্ত নিতে চাই না ৷ এই মুহূর্তটাকে উপভোগ করা এবং জাতীয় দলকে সাহায্য করাই এখন আমার লক্ষ্য ৷" উল্লেখ্য়, শুক্রবার রাউন্ড অব-32'র ম্য়াচে বিশ্বকাপে প্রথম নকআউটে গোলের স্বাদ পেয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো ৷ সেই গোলের সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক কীর্তিও গড়ে ফেলেছেন তিনি ৷ লিয়োনেল মেসি'কে টপকে সবচেয়ে বয়স্ক ফুটবলার হিসেবে বিশ্বকাপের নকআউটে গোলের নজির গড়েছেন 'সিআর সেভেন' ৷ 41 বছর 147 দিন বয়সে সবচেয়ে বয়স্ক ফুটবলার হিসেবে বিশ্বকাপের নকআউটে খেলার নজিরও এদিন জুড়ে গিয়েছে রোনাল্ডোর নামের সঙ্গে ৷
দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ইভান পেরিসিচের গোলেক্রোয়েশিয়া এদিন এগিয়ে গেলে পেনাল্টি থেকে গোল করে সমতায় পর্তুগালকে সমতায় ফেরান রোনাল্ডো ৷ এরপর সংযুক্তি সময়ে রাফায়েল লিয়াও'য়ের সেন্টার থেকে পর্তুগালের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন সুপার-সাব গন্সালো রামোস ৷