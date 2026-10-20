গুরু পাপে লঘু দণ্ড ! সামান্য জরিমানার সঙ্গে 30 দিনের সাসপেনশনে রেহাই রোনাল্ডোর
ফেডারেশনের জানিয়েছে, অন্য়ায় স্বীকার করে নেওয়ায় এবং অতীতে সেই অর্থে রোনাল্ডোর নামে কোনও শৃঙ্খলাভঙ্গের নজির না-থাকায় শাস্তির পরিমাণ লঘু হয়েছে ৷
Published : October 20, 2026 at 10:36 AM IST
লিসবন, 20 অক্টোবর: বড়সড় শাস্তির আশঙ্কা উড়িয়ে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে ন্যূনতম দণ্ডেই রেহাই দিল পর্তুগিজ ফুটবল ফেডারেশন ৷ 30 দিনের জন্য নিলম্বিত করার পাশাপাশি মহাতারকাকে 255 ইউরো জরিমানা করা হল ৷ ভারতীয় মুদ্রায় যা কমবেশি 27 হাজার টাকা ৷
গতমাসের শেষদিকে নেশনস লিগ চলাকালীন নয়া কোচ জর্জ জেসুসের সঙ্গে মনোমালিন্যের জেরে পর্তুগাল শিবির ছেড়েছিলেন রোনাল্ডো ৷ ডেনমার্কের বিরুদ্ধে ম্য়াচের আগে আচমকা শিবির ছেড়ে মাদ্রিদ পাড়ি দিয়েছিলেন সিআর সেভেন ৷ পরবর্তীতে ঘটনার জন্য দুঃখপ্রকাশ করে নিয়েছিলেন রোনাল্ডো নিজে ৷ তিনি জানিয়েছিলেন, ফেডারেশন তাঁকে যাই শাস্তি দিক না কেন মাথা পেতে নেবেন তিনি ৷ একইসঙ্গে জাতীয় দলের হয়ে তিনি যে খেলা চালিয়ে যেতে চান, তাও স্পষ্ট করেছিলেন রোনাল্ডো ৷
পর্তুগিজ ফেডারেশনের তরফে জানানো হয়েছে, অন্য়ায় স্বীকার করে নেওয়ায় এবং অতীতে সেই অর্থে রোনাল্ডোর নামে কোনও শৃঙ্খলাভঙ্গের নজির না-থাকায় শাস্তির পরিমাণ লঘু হয়েছে ৷ উল্লেখযোগ্য়ভাবে, পর্তুগিজ ফুটবল ফেডারেশনের তরফে রোনাল্ডোকে 30 দিনের জন্য নিলম্বিত করার সময়কালও গত 30 সেপ্টেম্বর থেকে গণ্য করা হবে ৷ সেক্ষেত্রে চলতি মাসের 30 তারিখ পর্যন্ত সাসপেনশনের আওতায় থাকবেন আল-নাসের তারকা ৷ এই সময়কালের মধ্যে পর্তুগালের কোনও ম্যাচ না-থাকায় নিলম্বিত হওয়ার জেরে আদতে কিছুই মিস করছেন না ক্রিশ্চিয়ানো ৷
কোচ জর্জ জেসুসের বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগ এনে পর্তুগাল শিবির ছাড়ায় ফেডারেশনের প্রাথমিক সাসপেনশনের আওতায় রোনাল্ডো আগেই পড়েছেন ৷ একইসঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত চালাচ্ছিল ফেডারেশনের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি ৷ সেই কমিটির তদন্তের শেষে সোমবার চূড়ান্ত শাস্তি ঘোষণা হল ৷ দলের মহাতারকার লঘু শাস্তি প্রসঙ্গে পর্তুগিজ ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট পেদ্রো প্রোয়েঙ্কা জানিয়েছেন, তাঁরা এখনও রোনাল্ডোকে দলের মূল শক্তি বলেই মনে করেন ৷ পাশাপাশি কোচের সঙ্গে অধিনায়ক সব মনোমালিন্য দূর করে ফেলবেন বলেই ফেডারেশনের বিশ্বাস ৷
🚨🇵🇹 OFFICIAL: Cristiano Ronaldo has been suspended for 30 days plus fined for €255. The decision has been made by Portugal Federation after he left the national team’s camp in Denmark. Cristiano himself had suggested a punishment after apologizing for that. https://t.co/oXEXM4JaI7— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 19, 2026
আগামী 14 এবং 17 নভেম্বর উয়েফা নেশনস লিগের পরবর্তী দু'টি ম্যাচ পর্তুগাল খেলবে যথাক্রমে ডেনমার্ক এবং ওয়েলসের বিরুদ্ধে ৷ 30 অক্টোবর শাস্তির মেয়াদ শেষ হতে চলায় পরবর্তী দু'টি ম্য়াচে আল-নাসের তারকাকে পেতে কোনও সমস্যা নেই পর্তুগালের ৷ এখন দেখার কোচ জেসুস রোনাল্ডোকে স্কোয়াডে রাখেন কি না ৷ এদিকে গোল ডট কমের রিপোর্টে প্রকাশ, রোনাল্ডো যে পারিশ্রমিক আল-নাসেরের থেকে পান, তার নিরিখে ফেডারেশেনের জরিমানার অঙ্ক প্রত্যেক 38 সেকেন্ডে উপার্জন করেন মহাতারকা ৷ অর্থাৎ, ফেডারেশনের তরফে রোনাল্ডোকে করা জরিমানার অঙ্ক নেহাতই সামান্য ৷