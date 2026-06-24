ক্রিশ্চিয়ানোর ইতিহাস, নবাগতদের দুরমুশ করে নকআউটের পথ চওড়া করল পর্তুগাল

ক্রিশ্চিয়ানোর ইতিহাস, নবাগতদের দুরমুশ করে নকআউটের পথ চওড়া করল পর্তুগাল
প্রথম ফুটবলার হিসেলে ছ'টি বিশ্বকাপে স্কোরশিটে নাম তুললেন পর্তুগিজ ফুটবল মায়েস্ত্রো ৷ উজবেকিস্তান হারল 0-5 গোলে ৷
Published : June 24, 2026 at 2:13 AM IST
হাউস্টন, 23 জুন: চ্যাম্পিয়নদের সন্দেহ করতে নেই ৷ বুঝিয়ে দিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ৷ লিয়োনেল মেসি, কিলিয়ান এমবাপে, আর্লিং হ্যালান্ডদের গোলের ভীড়ে প্রথম ম্যাচে যেন কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলেন সিআর সেভেন ৷ কঙ্গোর বিরুদ্ধে ড্র করে মাঠ ছাড়তে হয়েছিল পর্তুগালকেও ৷ অনুরাগীদের অপেক্ষা দীর্ঘায়িত না-করে মঙ্গলবার দ্বিতীয় ম্যাচে জ্বলে উঠলেন ক্রিশ্চিয়ানো ৷ জ্বলে উঠল পর্তুগালও ৷ নবাগত উজবেকিস্তানকে গোলের মালা পরাল ইউসেবিও'র দেশ ৷
এশিয়ার দেশটিকে 5-0 গোলে হারাল রবার্তো মার্তিনেজ প্রশিক্ষণাধীন পর্তুগাল ৷ জোড়া গোল করলেন রোনাল্ডো ৷ ইউরোপ জায়ান্টদের হয়ে বাকি গোলগুলি নুনো মেন্ডেস ও রাফায়েল লিয়াও'য়ের ৷ একটি গোল আত্মঘাতী ৷ উজবেকিস্তানের বিরুদ্ধে চলতি বিশ্বকাপে এদিন প্রথম গোল করার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বকাপে ইতিহাস গড়লেন রোনাল্ডো ৷ প্রথম ফুটবলার হিসেবে ফুটবলে সর্ববৃহৎ মঞ্চে ছ'বার আবির্ভাবের সবক'টিতেই গোল করলেন পর্তুগিজ ফুটবলের পোস্টার বয় ৷
সর্বাধিক ষষ্ঠবার বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করে লিয়োনেল মেসির সঙ্গে নজির রোনাল্ডো ভাগ করে নিয়েছেন আগেই ৷ কিন্তু উল্লেখযোগ্যভাবে 2010 সালে বিশ্বকাপে মেসি পাঁচ ম্যাচ খেলে একটিও গোল করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন ৷ অর্থাৎ, ছ'বার বিশ্বকাপ খেললেও লিয়ো সবক'টিতে গোল করতে ব্যর্থ ৷ আর এখানেই অনুজকে টেক্কা দিয়ে গেলেন অগ্রজ রোনাল্ডো ৷
Cristiano Ronaldo: The first man to score at six #FIFAWorldCup tournaments pic.twitter.com/i6IxCcXl8o— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 23, 2026
এদিন উজবেকিস্তানের বিরুদ্ধে পরিষ্কার ফেভারিট হয়েই নেমেছিল সাম্প্রতিক অতীতে জোড়া উয়েফা নেশনস লিগ জয়ী দেশ পর্তুগাল ৷ প্রত্যাশায় সিলমোহর দিয়ে ছ'মিনিটে দলকে এগিয়ে দেন একচল্লিশের রোনাল্ডো ৷ জোয়াও ক্যান্সেলোর ডানপ্রান্তিক ক্রস থেকে আল-নাসের তারকার জোরালো সাইডভলিতে এগিয়ে যায় পর্তুগাল ৷ 17 মিনিটে ফ্রি-কিক থেকে 2-0 করেন মেন্ডেস ৷
39 মিনিটে রোনাল্ডোর দ্বিতীয় গোলটি ব্রুনো ফার্নান্ডেজের থ্রু ধরে ৷ দূরহ কোণ থেকে 3-0 করেন গ্রহের অন্যতম সেরা ফুটবলার ৷ পর্তুগালের বাকি দু'টি গোল বিরতির পর ৷ 60 মিনিটে কর্নার থেকে আত্মঘাতী গোল হজম করে বসে উজবেকিস্তান রক্ষণ ৷ পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নামার মিনিট চারেকের মধ্যে পর্তুগালের হয়ে পঞ্চম গোলটি করেন লিয়াও ৷
A 5️⃣ star Portugal performance! #FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 23, 2026
87 মিনিটে বক্সের মধ্যে জোরালো শটে 5-0 করেন এসি মিলান স্ট্রাইকার ৷ বিপক্ষ গোলরক্ষক একাধিক ভালো সেভ করায় হ্যাটট্রিক হাতাছাড়া হয় রোনাল্ডোর ৷ কিন্তু জোড়া গোলই বা কম কীসে ? কেরিয়ারের শেষ আবির্ভাবে রোনাল্ডোর খেতাব জয়ের তাগিদটা এদিনের পারফরম্যান্সে স্পষ্ট ৷ সবমিলিয়ে রোনাল্ডোর ইতিহাসে নাম তোলার দিনে নকআউটের পথ প্রশস্ত করল পর্তুগাল ৷ দু'ম্যাচে চার পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ কে'র শীর্ষে থাকা রোনাল্ডোরা শেষ ম্যাচে কলম্বিয়ার মুখোমুখি ৷ অন্যদিকে টানা দু'ম্যাচ হেরে বিদায় নিল উজবেকিস্তান ৷