অবসর কবে ? বিশ্বকাপের আগে বড় ঘোষণা সিআর সেভেনের
আগামী শুক্রবার আয়ারল্যান্ডকে হারালে বিশ্বকাপের মূলপর্বে পৌঁছে যাবে রোনাল্ডোর পর্তুগাল ৷
Published : November 12, 2025 at 2:57 PM IST
হায়দরাবাদ, 12 নভেম্বর: চল্লিশে মানুষ নাকি চালশে হয় ৷ কিন্তু ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর ক্ষেত্রে সেই আপ্তবাক্য সত্যি নয় কোনওভাবেই ৷ 2025-26 মরশুমের শুরুতে সৌদির ক্লাব আল নাসেরের সঙ্গে নতুন করে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন ৷ চলতি মরশুমে 11 ম্যাচে ইতিমধ্যেই 10 গোল জুড়ে গিয়েছে তাঁর নামের পাশে, অ্যাসিস্ট দু'টি ৷ চলতি বছর আবার দেশের জার্সিতে দ্বিতীয়বার উয়েফা নেশনস লিগ জিতে আগামী বছর বিশ্বকাপে মনোনিবেশ করছেন সিআর সেভেন ৷ এমন সময় অবসর নিয়ে বড় ঘোষণা করে দিলেন গ্রহের অন্যতম সেরা ফুটবলার ৷
সম্প্রতি রিয়াধে একটি ট্যুর সামিটের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে 953টি কেরিয়ার গোলের মালিক পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, আর হয়তো এক-দু'বছর; তারপরই বর্ণময় কেরিয়ারকে বিদায় জানাবেন তিনি ৷ তবে বিশ্বকাপ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে পর্তুগিজ ফুটবল মায়েস্ত্রো নিশ্চিত করেছেন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর মাটিতেই শেষ বিশ্বকাপটি খেলবেন তিনি ৷ যেটি তাঁর ষষ্ঠ বিশ্বকাপ হতে চলেছে ৷
2026 বিশ্বকাপটাই কি শেষ ? এমন প্রশ্নের উত্তরে সংশ্লিষ্ট সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া রোনাল্ডো বলেন, "নিশ্চয় ওটাই আমার শেষ বিশ্বকাপ ৷ আমি সে সময় 41 বছরের হয়ে যাব ৷ বিশ্বকাপের মতো টুর্নামেন্টে ওটাই শেষ অংশগ্রহণ বলে আমার মনে হয় ৷" তবে এখনও যে তিনি ফুটবল উপভোগ করছেন, তাও স্পষ্ট করেছেন আল নাসের ফুটবলার ৷ এখনও পর্যন্ত আগামী বছর বিশ্বকাপে জায়গা পাকা হয়নি পর্তুগালের ৷ তবে বিশ্বকাপের মূলপর্বে পা দেওয়ার কিনারে দাঁড়িয়ে রয়েছে রবার্তো মার্তিনেজ প্রশিক্ষণাধীন দল ৷ চার ম্যাচে 10 পয়েন্ট নিয়ে এই মুহূর্তে গ্রুপ-এফের শীর্ষে রয়েছে পর্তুগাল ৷ আগামী শুক্রবার আয়ারল্যান্ডকে হারালেই বিশ্বকাপের টিকিট কেটে ফেলবে সিআর সেভেন অ্যান্ড কোম্পানি ৷
Cristiano Ronaldo says that not only will next summer's World Cup be his last, but he may also retire in the next one or two years 🥲— B/R Football (@brfootball) November 11, 2025
(via @cnnsport) pic.twitter.com/RmDMwK3KFs
2016 সালে ইউরো, দু'বার দেশকে নেশনস লিগ এনে দিলেও যুযুধান প্রতিদ্বন্দ্বী লিয়োনেল মেসির সঙ্গে একটি বড় জায়গাতে পিছিয়ে রয়েছেন রোনাল্ডো ৷ তা হল বিশ্বকাপ ৷ 36 বছরের খরা কাটিয়ে 2022 সালে 'লা আলবিসেলেস্তে'কে বিশ্বসেরা করেছেন এলএম টেন ৷ রোনাল্ডো এবার সেই অধরা মাধুরীর লক্ষ্যে ৷
🗣️ Cristiano Ronaldo: “Yes, 2026 will be my last World Cup, 100%. I will be 41 years old.” pic.twitter.com/qKAxykz7a3— Madrid Xtra (@MadridXtra) November 11, 2025
পাশাপাশি ব্যক্তিগত স্তরে একটি রেকর্ডও ধাওয়া করে চলেছেন চল্লিশের রোনাল্ডো ৷ আন্তর্জাতিক ফুটবলে 143টি গোলের মালিক কেরিয়ারের হাজার গোলের নজির পূরণের লক্ষ্যে ৷ আপাতত সেই মাইলস্টোন থেকে 47 গোল দূরে তিনি ৷ বিশ্বকাপের মঞ্চে কি সেই লক্ষ্যপূরণ হবে সিআর সেভেনের ? উত্তরের অপেক্ষায় আপামর ফুটবলপ্রেমী জনতা ৷