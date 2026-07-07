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মাধুরী অধরা রেখে বিশ্বকাপকে আলবিদা, ফুটবলের মহামঞ্চে রোনাল্ডোর গোল ও রেকর্ড নামচা একনজরে

কোন সালে কতগুলি গোল পাশাপাশি কোন কোন রেকর্ড বিশ্বকাপে করে গেলেন 'সিআর সেভেন' ৷ রইল বিস্তারিত ৷

RONALDO BIDS FAREWELL WORLD CUP
বিশ্বকাপকে বিদায় রোনাল্ডোর (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 7, 2026 at 7:24 PM IST

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হায়দরাবাদ, 7 জুলাই: ভূরি-ভূরি সাফল্য সত্ত্বেও যে কারণে বিবেক দংশন হয়, সেটা বিশ্বকাপ ৷ মঙ্গলবার সেই 'অধরা মাধুরী' ছুঁয়ে দেখার শেষ চেষ্টাটুকুতেও যবনিকা পড়ল ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো'র ৷ লিয়োনেল মেসির সঙ্গে একই পংক্তিতে উচ্চারিত হয় তাঁর নাম ৷ অথচ গত বিশ্বকাপ খেতাব জিতে ক্রিশ্চিয়ানো'কে বেশ খানিকটা পিছিয়ে দিয়েছেন আর্জেন্তাইন ৷ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে সেই ব্যবধানটুকু ঘোচানোর শেষ সুযোগ ছিল 'সিআর সেভেন'-এর সামনে ৷ কিন্তু স্পেনের কাছে হেরে শেষ হল তা ৷

ক্লাব ফুটবলের সাফল্য ব্যতিরেকে যদি দেশের জার্সিতে হিসেব করা হয় ৷ তাহলেও দেখা যাবে একটি ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের পাশাপাশি জোড়া উয়েফা নেশনস লিগ পর্তুগালকে জিতিয়েছেন এই মহাতারকা ৷ অথচ ক্রিশ্চিয়ানো আসার আগে পর্তুগিজদের এই প্রাপ্তির ভাঁড়ারটা ছিল শূন্য ৷ কিন্তু বিশ্বকাপ না-জিতলে কি মহানায়ক হওয়া যায় না ? নিশ্চয় যায় ৷ তাইতো মাধুরী অধরা রেখে প্রস্থানে গেলেও আজ রোনাল্ডো-বন্দনায় সমগ্র বিশ্ব ৷

সত্যিই বোধহয় একটা বিশ্বকাপ ট্রফি বোধহয় মহত্বের মানদন্ড হতে পারে না ৷ সোনায় মোড়া বিশ্বকাপ ট্রফিটা হয়তো পেলেন না ৷ কিন্তু 41 বছরে এসে জীবনের শেষ বিশ্বকাপেও কিছু নজির নিজের নামে করে গেলেন পাঁচবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী তারকা ৷ যার মধ্যে সবার আগে থাকবে টানা ছ'টি বিশ্বকাপের সবক'টিতে গোলের নজির ৷ যে নজির মেসির ঝুলিতেও নেই ৷

আরও একাধিক রেকর্ডে নাম তুলে রোনাল্ডো বিশ্বকাপ কেরিয়ারে ইতি টানার বিষয়ে সিলমোহর দিলেন ৷ স্পেনের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার শেষ ষোলোর ম্য়াচে হারের পর ক্রিশ্চিয়ানো বলেন, "এইভাবে বিশ্বকাপের মঞ্চকে বিদায় জানানো সত্য়িই দুঃখের ৷ আমি সবকিছু উজাড় করে দিয়েছি ৷ এ বিষয়ে আমার কোনও আক্ষেপ নেই ৷ আর হ্যাঁ এটাই আমার শেষ বিশ্বকাপ ছিল ৷ আপাতত পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে চাই ৷ তাড়াহুড়োয় কোনও সিদ্ধান্ত নিতে চাই না ৷"

একনজরে দেখে নেওয়া যাক সাল রোনাল্ডোর বিশ্বকাপের পরিসংখ্যান:

  • 2006 বিশ্বকাপ: ছ'ম্য়াচে একটি গোল
  • 2010 বিশ্বকাপ: চার ম্য়াচে একটি গোল, একটি অ্যাসিস্ট
  • 2014 বিশ্বকাপ: তিন ম্য়াচে একটি গোল, একটি অ্যাসিস্ট
  • 2018 বিশ্বকাপ: চার ম্য়াচে একটি হ্য়াটট্রিক-সহ চার গোল
  • 2022 বিশ্বকাপ: পাঁচ ম্য়াচে একটি গোল
  • 2026 বিশ্বকাপ: চার ম্য়াচে তিনটি গোল

27 ম্য়াচে 11টি গোল ও জোড়া অ্যাসিস্ট

  • এবার যে সকল নজির রোনাল্ডোর নামে জুড়ল:
  1. প্রথম ফুটবলার হিসেবে ছ'টি বিশ্বকাপে গোলের নজির
  2. সবচেয়ে বয়স্ক ফুটবলার (41 বছর 147 দিন) হিসেবে নকআউট ম্য়াচে অংশগ্রহণ
  3. সবচেয়ে বয়স্ক ফুটবলার (41 বছর 147 দিন) হিসেবে নকআউট ম্য়াচে গোল

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CRISTIANO RONALDO
RONALDO BIDS FAREWELL WORLD CUP
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