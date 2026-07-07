মাধুরী অধরা রেখে বিশ্বকাপকে আলবিদা, ফুটবলের মহামঞ্চে রোনাল্ডোর গোল ও রেকর্ড নামচা একনজরে
কোন সালে কতগুলি গোল পাশাপাশি কোন কোন রেকর্ড বিশ্বকাপে করে গেলেন 'সিআর সেভেন' ৷ রইল বিস্তারিত ৷
Published : July 7, 2026 at 7:24 PM IST
হায়দরাবাদ, 7 জুলাই: ভূরি-ভূরি সাফল্য সত্ত্বেও যে কারণে বিবেক দংশন হয়, সেটা বিশ্বকাপ ৷ মঙ্গলবার সেই 'অধরা মাধুরী' ছুঁয়ে দেখার শেষ চেষ্টাটুকুতেও যবনিকা পড়ল ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো'র ৷ লিয়োনেল মেসির সঙ্গে একই পংক্তিতে উচ্চারিত হয় তাঁর নাম ৷ অথচ গত বিশ্বকাপ খেতাব জিতে ক্রিশ্চিয়ানো'কে বেশ খানিকটা পিছিয়ে দিয়েছেন আর্জেন্তাইন ৷ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে সেই ব্যবধানটুকু ঘোচানোর শেষ সুযোগ ছিল 'সিআর সেভেন'-এর সামনে ৷ কিন্তু স্পেনের কাছে হেরে শেষ হল তা ৷
ক্লাব ফুটবলের সাফল্য ব্যতিরেকে যদি দেশের জার্সিতে হিসেব করা হয় ৷ তাহলেও দেখা যাবে একটি ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের পাশাপাশি জোড়া উয়েফা নেশনস লিগ পর্তুগালকে জিতিয়েছেন এই মহাতারকা ৷ অথচ ক্রিশ্চিয়ানো আসার আগে পর্তুগিজদের এই প্রাপ্তির ভাঁড়ারটা ছিল শূন্য ৷ কিন্তু বিশ্বকাপ না-জিতলে কি মহানায়ক হওয়া যায় না ? নিশ্চয় যায় ৷ তাইতো মাধুরী অধরা রেখে প্রস্থানে গেলেও আজ রোনাল্ডো-বন্দনায় সমগ্র বিশ্ব ৷
সত্যিই বোধহয় একটা বিশ্বকাপ ট্রফি বোধহয় মহত্বের মানদন্ড হতে পারে না ৷ সোনায় মোড়া বিশ্বকাপ ট্রফিটা হয়তো পেলেন না ৷ কিন্তু 41 বছরে এসে জীবনের শেষ বিশ্বকাপেও কিছু নজির নিজের নামে করে গেলেন পাঁচবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী তারকা ৷ যার মধ্যে সবার আগে থাকবে টানা ছ'টি বিশ্বকাপের সবক'টিতে গোলের নজির ৷ যে নজির মেসির ঝুলিতেও নেই ৷
আরও একাধিক রেকর্ডে নাম তুলে রোনাল্ডো বিশ্বকাপ কেরিয়ারে ইতি টানার বিষয়ে সিলমোহর দিলেন ৷ স্পেনের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার শেষ ষোলোর ম্য়াচে হারের পর ক্রিশ্চিয়ানো বলেন, "এইভাবে বিশ্বকাপের মঞ্চকে বিদায় জানানো সত্য়িই দুঃখের ৷ আমি সবকিছু উজাড় করে দিয়েছি ৷ এ বিষয়ে আমার কোনও আক্ষেপ নেই ৷ আর হ্যাঁ এটাই আমার শেষ বিশ্বকাপ ছিল ৷ আপাতত পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে চাই ৷ তাড়াহুড়োয় কোনও সিদ্ধান্ত নিতে চাই না ৷"
" i leave with a clear conscience, i gave my all"— Sky Sports Football (@SkyFootball) July 7, 2026
cristiano ronaldo says he will take some time to think about his future after his last world cup match 🇵🇹 pic.twitter.com/Grv7k9wLW0
একনজরে দেখে নেওয়া যাক সাল রোনাল্ডোর বিশ্বকাপের পরিসংখ্যান:
- 2006 বিশ্বকাপ: ছ'ম্য়াচে একটি গোল
- 2010 বিশ্বকাপ: চার ম্য়াচে একটি গোল, একটি অ্যাসিস্ট
- 2014 বিশ্বকাপ: তিন ম্য়াচে একটি গোল, একটি অ্যাসিস্ট
- 2018 বিশ্বকাপ: চার ম্য়াচে একটি হ্য়াটট্রিক-সহ চার গোল
- 2022 বিশ্বকাপ: পাঁচ ম্য়াচে একটি গোল
- 2026 বিশ্বকাপ: চার ম্য়াচে তিনটি গোল
27 ম্য়াচে 11টি গোল ও জোড়া অ্যাসিস্ট
CRISTIANO RONALDO. FOREVER. 🇵🇹✨— Ballon d'Or (@ballondor) July 6, 2026
Cristiano Ronaldo has played his final World Cup match. 💔🏆
Thank you for the endless memories, CR7. Your legacy and your 5 Ballons d’Or are eternal. 🌕
🔗 All the information: https://t.co/mEPfVejZOO#cristianoronaldo #portugal #ballondor… pic.twitter.com/MNFH6ZacIC
- এবার যে সকল নজির রোনাল্ডোর নামে জুড়ল:
- প্রথম ফুটবলার হিসেবে ছ'টি বিশ্বকাপে গোলের নজির
- সবচেয়ে বয়স্ক ফুটবলার (41 বছর 147 দিন) হিসেবে নকআউট ম্য়াচে অংশগ্রহণ
- সবচেয়ে বয়স্ক ফুটবলার (41 বছর 147 দিন) হিসেবে নকআউট ম্য়াচে গোল