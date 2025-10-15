রুইজকে টপকে শিখরে রোনাল্ডো, তবু বিলম্বিত পর্তুগিজদের বিশ্বকাপ-যাত্রা
হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে জিতলে সোমবারই বিশ্বকাপ নিশ্চিত হয়ে যেত নেশনস লিগ চ্যাম্পিয়নদের ৷
Published : October 15, 2025 at 10:14 AM IST
হায়দরাবাদ, 15 অক্টোবর: গত মাসে হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে কার্লোজ রুইজকে স্পর্শ করেছিলেন তিনি ৷ সোমবার বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের চতুর্থ ম্য়াচে সেই হাঙ্গেরির বিরুদ্ধেই এককভাবে শীর্ষস্থান দখল করে নিলেন ক্রিশ্চিয়ানো ৷ এককভাবে শিখরে পৌঁছতে রোনাল্ডোর প্রয়োজন ছিল মাত্র একটি গোল ৷ কিন্তু হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে এদিন জোড়া গোল এল সিআর সেভেনের পা থেকে ৷ সুতরাং, প্রথম গোলের সঙ্গেই গুয়াতেমালা প্রাক্তনীকে টপকে বিশ্বকাপ কোয়ালিফায়ারে সর্বাধিক গোলের রেকর্ড গড়লেন পর্তুগিজ মহাতারকা ৷
বিশ্বকাপ কোয়ালিফায়ারে 39 গোল করে গত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এককভাবে শীর্ষে ছিলেন রুইজ ৷ গত মাসে হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে গোল একাসনে বসিয়ে দিয়েছিল চল্লিশের রোনাল্ডোকে ৷ এদিন হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে ম্য়াচের 22 মিনিটে প্রথম গোল করে রুইজকে টপকে গেলেন তিনি ৷ ম্য়াচের দ্বিতীয় গোলটিও এল গ্রহের অন্যতম সেরা ফুটবলারের পা থেকে ৷ যা বিশ্বকাপ কোয়ালিফায়ারে তাঁর গোলসংখ্য়া নিয়ে গেল 41-এ ৷
রোনাল্ডোর জোড়া গোল সত্ত্বেও হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে এদিন জয় এল না পর্তুগালের ৷ 2-2 গোলে ড্র করল রবার্তো মার্তিনেজের ছেলেরা ৷ যার ফলে বিলম্বিত হল পর্তুগিজদের বিশ্বকাপ-যাত্রা ৷ আগামী বছর 'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে' জায়গা পাকা করতে এদিন জয় দরকার ছিল পর্তুগালের ৷ কিন্তু ডমিনিক সোবস্জলাইয়ের সংযুক্তি সময়ের গোল তা হতে দেয়নি ৷ চার ম্য়াচে তিনটি জয় এবং একটি ড্র করে করে 10 পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ-এফের শীর্ষে থাকলেও বিশ্বকাপ নিশ্চিত করতে এখনও এক পয়েন্ট প্রয়োজন নেশনস লিগ চ্য়াম্পিয়নদের ৷
𝗗𝗘 𝗢𝗨𝗧𝗥𝗔 𝗚𝗔𝗟𝗔́𝗫𝗜𝗔 🪐 Cristiano Ronaldo tornou-se o melhor marcador de sempre em qualificações para o Mundial 🐐🌍 #FazHistória | #WCQ pic.twitter.com/Ivmv94ULX2— Portugal (@selecaoportugal) October 14, 2025
এদিন আট মিনিটে সোবস্জলাইয়ের কর্নার থেকে হেডে হাঙ্গেরিকে এগিয়ে দেন আত্তিলা সালাই ৷ 15 মিনিট বাদে পর্তুগালকে সমতায় ফেরান রোনাল্ডো ৷ নেলসন সেমেডোর পাস থেকে বক্সের মধ্যে ওত পাতা শিকারীর মতো গোল করে যান তিনি ৷ যা কার্লোস রুইজকে টপকে তাঁকে পৌঁছে দেয় শিখরে ৷ তবে নজির গড়েও গোলক্ষুধা কমেনি তাঁর ৷
⏹️ 90+3' TERMINA A PARTIDA EM ALVALADE ⏰#FazHistória | #PORHUN #WCQ pic.twitter.com/dkyTqFR9MD— Portugal (@selecaoportugal) October 14, 2025
প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে পর্তুগালের হয়ে 143তম আন্তর্জাতিক গোলটি করে দলকে লিড এনে দেন রোনাল্ডো ৷ নুনো মেন্ডেসের ঠিকানা লেখা সেন্টারে পয়েন্ট ব্ল্য়াঙ্ক রেঞ্জ থেকে এক্ষেত্রে গোল করে যান পর্তুগিজ ফুটবলের পোস্টার বয় ৷ 90 মিনিট পর্যন্ত সেই লিড ধরে রেখেছিল পর্তুগাল ৷ কিন্তু সংযুক্তি সময়ে ম্য়াচে দ্বিতীয়বারের জন্য পরাস্ত হয় তাঁদের রক্ষণ ৷ 91 মিনিটে প্রতি আক্রমণে লম্বা বল ধরে বক্সে প্রবেশ করেন ড্য়ানিয়েল লুকাস ৷ এরপর তিনি তা বাড়িয়ে দেন সোবস্জলাইয়ের উদ্দেশে ৷ পর্তুগিজ রক্ষণের নজর এড়িয়ে ফাঁকা গোলে বল ঠেলতে ভুল করেননি লিভারপুল মিডফিল্ডার ৷
- বিশ্বকাপ কোয়ালিফায়ারে সর্বাধিক গোল করা প্রথম পাঁচ:
- ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো- 41 গোল*
- কার্লোস রুইজ- 39 গোল
- লিয়োনেল মেসি- 36 গোল*
- আলি দায়েই- 35 গোল
- রবার্ট লেওয়ানদস্কি- 33 গোল*