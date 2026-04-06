এশিয়ান কাপে জঘন্য ফলাফল, পুরনো কোচকেই ফেরানো হচ্ছে ভারতীয় দলের দায়িত্বে

এশিয়ান কাপে জঘন্য ফলাফল, পুরনো কোচকেই ফেরানো হচ্ছে ভারতীয় দলের দায়িত্বে
অ্যামিলিয়া ভালভের্ডের পরিবর্তে ভারতীয় মহিলা ফুটবল টিমের দায়িত্বে ফিরছেন ক্রিসপিন ছেত্রী ৷ ফেডারেশনের টেকনিক্যাল কমিটির বৈঠকে গৃহিত হয়েছে সিদ্ধান্ত ৷
Published : April 6, 2026 at 6:56 PM IST
হায়দরাবাদ, 6 এপ্রিল: অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে মহিলা এশিয়ান কাপে জঘন্য পারফরম্য়ান্সের জের ৷ এর ফলে কোস্টারিকার কোচ অ্যামিলিয়া ভালভের্ডেকে যে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন ছেঁটে ফেলতে চলেছে, সেটা একপ্রকার পরিষ্কার ছিল ৷ পরিবর্ত হিসেবে কাকে নিয়ে আসা হবে ? তা নিয়ে চলছিল জল্পনা ৷ পুরনো কোচ ক্রিসপিন ছেত্রীকেই সেক্ষেত্রে ভারতীয় মহিলা দলের দায়িত্বে ফেরানো হচ্ছে বলে টাইমস অব ইন্ডিয়া'র রিপোর্টে প্রকাশ ৷
উল্লেখ্য ক্রিসপিন ছেত্রীর হাত ধরেই দু'দশকেরও বেশি সময় বাদে মহাদেশীয় প্রতিযোগীতার মূলপর্বে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছিল দেশের প্রমিলা ফুটবল দল ৷ এর আগে শেষবার 2003 সালে এশিয়ান কাপে খেলেছিল ভারতীয় দল ৷ সে যাইহোক, ছেত্রী দলকে এশিয়ান কাপে তুললেও প্রতিযোগিতা শুরুর আগে অ্যামিলিয়া ভালভের্ডেকে মনীষা কল্যাণদের কোচ করে এনেছিল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন ৷
কিন্তু তারকা কোচের অধীনে ক্যাঙারুর দেশে এশিয়ান কাপে মুখ থুবড়ে পড়ে ভারতীয় দল ৷ ভিয়েতনাম, জাপান ও চিনা তাইপেইয়ের কাছে গ্রুপ পর্বের সবক'টি ম্য়াচ হেরে বিদায় নেয় 'ব্লু টাইগ্রেসেস' ৷ এর মধ্যে জাপানের বিরুদ্ধে 11-0 গোলে হারতে হয় ভারতীয় দলকে ৷ এরপর এআইএফএফ টেকনিক্যাল কমিটির প্রধান তথা কিংবদন্তি ফুটবালর আইএম বিজয়ন ভালভের্ডের চুক্তি নবীকরণের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছিলেন ৷
সেইমতো টেকনিক্যাল কমিটির সর্বশেষ বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে ভালভের্ডের পরিবর্ত হিসেবে দেশীয় কোচের হাতেই দায়িত্ব রাখার সিদ্ধান্ত হয় ৷ সেক্ষেত্রে ক্রিসপিন ছেত্রীতেই আস্থা রাখা হয় ৷ এ বিষয়ে জানিয়ে রাখা ভালো ভালভের্ডের কোচিং স্টাফের অংশ ছিলেন ছেত্রী ৷ সবমিলিয়ে কোস্টারিকা কোচের আড়াই মাসের মেয়াদ শেষে ফের ছেত্রীর হাতে ভারতীয় মহিলা দলের গুরুদায়িত্ব ৷
এক টেকনিক্য়াল কমিটির সদস্য এ বিষয়ে টাইমস অব ইন্ডিয়া'কে বলেছেন, "ক্রিসপিন অতীতে এই দলের দায়িত্ব সামলানোয় খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রথম পছন্দ ছিলেন তিনি ৷ আমাদের হাতে বিকল্প থাকলেও ক্রিসপিনের বাইরে আমরা যেতে চাইনি ৷ কারণ আমাদের হাতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিশেষ সুযোগ নেই ৷ "