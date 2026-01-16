বয়কট প্রত্যাহার ক্রিকেটারদের, অচলাবস্থা কাটিয়ে ফের চালু বাংলাদেশ প্রিমিয়র লিগ

বয়কট প্রত্যাহার ক্রিকেটারদের, অচলাবস্থা কাটিয়ে ফের চালু বাংলাদেশ প্রিমিয়র লিগ
বৃহস্পতিবার অনেক রাতে সেদেশের ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে কোয়াব-এর আলোচনায় গলল বরফ ৷
Published : January 16, 2026 at 1:48 PM IST
ঢাকা, 16 জানুয়ারি: বাংলাদেশ ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার অ্য়াসোসিয়েশন (CWAB) এবং সেদেশের ক্রিকেট বোর্ডের (BCB) মধ্যে বৃহস্পতিবার রাতের বৈঠকে গলল বরফ ৷ অচলাবস্থা কাটিয়ে শুক্রবার থেকে ক্রিকেট ফিরল বাংলাদেশ প্রিমিয়র লিগে ৷ দু'পক্ষের আশ্বাসেই বয়কট প্রত্যাহার করে নিলেন ক্রিকেটাররা ৷ গতকাল রাত 12টার কিছু আগে সাংবাদিক বৈঠক করে শুক্রবার থেকে বিপিএল পুনরায় চালুর কথা ঘোষণা করেন কোয়াব (CWAB) প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মিঠুন এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের ডিরেক্টর ইফতিখর রহমান ৷
সাংবাদিক সম্মেলনে এদিন মহম্মদ মিঠুন বলেন, "ক্রিকেট নিয়ে বৃহত্তর স্বার্থের কথা মাথায় রেখে আমরা আগামিকাল থেকে খেলা পুনরায় চালু করছি ৷" তিনি আরও জানান, বোর্ডের তরফে আমাদের সমস্ত দাবিদাওয়া পূরণের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে ৷ একইসঙ্গে বিসিবি ডিরেক্টর নাজমুল ইসলামের সঙ্গে কথা বলার বিষয়েও বোর্ড আশ্বাস দিয়েছে বলে জানান তিনি ৷
নাজমুলের বিরুদ্ধে 'বিদ্রোহ' ঘোষণা করে ক্রিকেটাররা লিগের ম্য়াচ বয়কট করার পর ফিনান্স কমিটির চেয়ারম্য়ান হিসেবে বিসিবি সরিয়ে দেয় তাঁকে ৷ তবে বোর্ডের ডিরেক্টর পদে এখনও রয়ে গিয়েছেন তিনি ৷ আগামিদিনে বিষয়টি পর্যালোচনার পর ডিরেক্টর পদে নাজমুল ইসলামকে রাখা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহিত হবে ৷ তার আগে ফিনান্স কমিটি থেকে সরিয়ে কোয়াবের সঙ্গে আলোচনার রাস্তা সাফ করে বোর্ড ৷ বিদ্রোহী ক্রিকেটাররা এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানালেও নাজমুলের প্রকাশ্য ক্ষমা চাওয়ার দাবিতে এখনও অনড় তাঁরা ৷
এ ব্যাপারে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের অন্যতম ডিরেক্টর ইফতিখর রহমান সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, "তাঁকে উত্তর দেওয়ার জন্য 48 ঘণ্টা সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে ৷ যা শনিবার দুপুরে শেষ হচ্ছে ৷ পরবর্তীতে নিয়ম মেনে বিষয়টি শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির কাছে যাবে ৷"
দিনকয়েক ধরেই বিতর্কিত মন্তব্য করে বাংলাদেশ ক্রিকেটে চর্চার কেন্দ্রে ছিলেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের ফিনান্স কমিটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান নাজমুল ইসলাম ৷ ভারতে বিশ্বকাপ অংশগ্রহণের প্রশ্নে বিসিসিআই'য়ের সঙ্গে সদর্থক আলোচনার জন্য বিসিবিকে প্রস্তাব দিলে প্রাক্তন অধিনায়ক তামিম ইকবালকে 'ভারতের এজেন্ট' আখ্যা দিয়েছিলেন নাজমুল ৷ প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার স্মরণসভায় বুধবার মাত্রা ছাড়িয়ে যান তিনি ৷ বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে না-যাওয়ার সিদ্ধান্তে অনড় থাকলে ক্রিকেটারদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনার সিদ্ধান্ত উড়িয়ে দেন তিনি ৷ নাজমুল বলেন, "আমরা ক্রিকেটারদের জন্য কোটি-কোটি টাকা খরচ করি ৷ কিন্তু ওরা যদি বিশ্বকাপে গিয়ে খারাপ পারফরম্য়ান্স করে দেশে ফেরে তাহলে কি আমরা টাকা ফেরত চাইব ?"
⚠️ Match Ticket Announcement:— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) January 16, 2026
Those who purchased tickets for the match scheduled on 15 January 2026 will receive a refund through the same platform or mode used for the purchase.
Accordingly, tickets for 15 January 2026 will not be valid for the match scheduled on 16 January… pic.twitter.com/BwHUpnGwbY
নাজমুলের লাগাতার নেতিবাচক মন্তব্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে ক্রিকেটারদের মধ্যে ৷ ফলশ্রুতি হিসেবে চলতি বিপিএলের ম্য়াচ বয়কটের সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা ৷ যেখানে জাতীয় দলের প্রায় সমস্ত ক্রিকেটারই অংশ নিয়ে থাকেন ৷ কোয়াব (CWAB)-এর তরফে জানিয়ে দেওয়া হয় নাজমুল ইসলাম পদত্যাগ না-করা পর্যন্ত কোনওরকম ক্রিকেট নয় ৷ কিন্তু নাজমুল ইসলাম পদত্যাগ করতে অস্বীকার করলে ক্রিকেটাররাও লিগ বয়কটের সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন ৷ ফলত পরিত্যক্ত হয়ে যায় বৃহস্পতিবারের জোড়া ম্যাচ ৷ শুক্রবার ইতিমধ্যেই দিনের প্রথম ম্য়াচটি শুরু হয়েছে ৷