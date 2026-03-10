ETV Bharat / sports

'ট্রফিটা পারিবারিক সম্পত্তি নয়', বিশ্বজয়ী ভারতীয় দলকে ধিক্কার তৃণমূল সাংসদের

ট্রফি নিয়ে হনুমান মন্দিরে যাওয়ায় ভারত অধিনায়কের উপর বেজায় চটেছেন কীর্তি আজাদ ৷

KIRTI AZAD
কীর্তি আজাদ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 10, 2026 at 1:32 PM IST

Updated : March 10, 2026 at 1:40 PM IST

হায়দরাবাদ, 10 মার্চ: তৃতীয়বার টি-20 ক্রিকেটে বিশ্বসেরা হয়েছে ভারতীয় দল ৷ সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটে খেতাব ধরে রেখে অভিনন্দনের বন্যায় ভাসছে সূর্যকুমার যাদব অ্যান্ড কোম্পানি ৷ ইতিমধ্যেই ভারতীয় দলের জন্য বিরাট অঙ্কের আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে বিসিসিআই'য়ের তরফে ৷ এমন সময় সূর্যকুমার যাদব নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দলকে ছি-ছিক্কার করলেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ কীর্তি আজাদ ৷ যিনি নিজেও 1983 বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় দলের সদস্য বটে ৷

কপিল দেব নেতৃত্বাধীন বিশ্বজয়ী ভারতীয় দলের তুলনা টেনেই সোমবার সূর্যকুমারদের বিঁধলেন তৃণমূল সাংসদ ৷ কীর্তি আজাদের অভিযোগের তির মূলত ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ও আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহের দিকে ৷ উল্লেখ্য, রবিবার রাতে বিশ্বজয়ের পর ট্রফি নিয়ে আমেদাবাদ স্টেডিয়াম সংলগ্ন হনুমান মন্দিরে গিয়েছিলেন দলের কোচ সূর্যকুমার ও অধিনায়ক গৌতম গম্ভীর ৷ তাঁদের সঙ্গী হয়েছিলেন আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ ৷ মূলত ভগবানের কাছে আশীর্বাদ নিতেই সূর্যদের মন্দিরে যাওয়া ৷ কিন্তু সেই ঘটনাতেই বেজায় চটেছেন কীর্তি আজাদ ৷

ঘটনায় ক্ষোভ উগরে দিয়ে এক্স হ্য়ান্ডল পোস্টে তিনি লেখেন, "ভারতীয় দলের প্রতি একরাশ ঘৃণা ৷ কপিল দেবের নেতৃত্বে 1983 সালে আমরা যখন বিশ্বকাপ জিতেছিলাম তখন হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান সকল ধর্মের ক্রিকেটার ছিল দলে ৷ আমরা ট্রফি নিয়ে এসেছিলাম আমাদের মাতৃভূমি ইন্ডিয়া, ভারত, হিন্দুস্তানে ৷ কিন্তু এখন কেন ভারতীয় দল ট্রফি নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করছে ?"

কেন ট্রফি মসজিদে, গির্জায় কিংবা গুরুদ্বারে নিয়ে যাওয়া হল না, প্রশ্ন তুলে কীর্তি আজাদের সংযোজন, "দলটা ভারতের- সূর্যকুমার যাদব কিংবা জয় শাহের পরিবারের নয় ৷ কই সিরাজ তো কখনও ট্রফি নিয়ে মসজিদে যায়নি ৷ সঞ্জু তো কখনও গির্জায় যায়নি ৷ সঞ্জুর তো বিশ্বকাপ জয়ে সবচেয়ে বড় ভূমিকা এবং টুর্নামেন্টের সেরাও ও ৷ ট্রফিটা 140 কোটি ভারতবাসীর বিশ্বাসের ৷ কোনও ধর্মের ভিকট্রি ল্যাপ নয় ৷" সবমিলিয়ে ট্রফিজয়ের পর তা নিয়ে কোচ, অধিনায়ক ও প্রাক্তন বোর্ড সচিবের মন্দির দর্শনে যারপরনাই ক্ষুব্ধ কীর্তি আজাদ ৷

বিশ্বজয়ের রাতে হনুমান মন্দির দর্শনের পরদিন অর্থাৎ, সোমবার সকালে বিশ্বকাপ ট্রফি নিয়ে গান্ধিনগরের কাছে বিখ্য়াত আদালজ মন্দিরে ফটোসেশন সেরেছেন ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ৷ যদিও সেই ফটোসেশন আয়োজন করা হয়েছিল বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি'র তরফে ৷

