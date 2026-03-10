'ট্রফিটা পারিবারিক সম্পত্তি নয়', বিশ্বজয়ী ভারতীয় দলকে ধিক্কার তৃণমূল সাংসদের

'ট্রফিটা পারিবারিক সম্পত্তি নয়', বিশ্বজয়ী ভারতীয় দলকে ধিক্কার তৃণমূল সাংসদের
ট্রফি নিয়ে হনুমান মন্দিরে যাওয়ায় ভারত অধিনায়কের উপর বেজায় চটেছেন কীর্তি আজাদ ৷
Published : March 10, 2026 at 1:32 PM IST|
Updated : March 10, 2026 at 1:40 PM IST
হায়দরাবাদ, 10 মার্চ: তৃতীয়বার টি-20 ক্রিকেটে বিশ্বসেরা হয়েছে ভারতীয় দল ৷ সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটে খেতাব ধরে রেখে অভিনন্দনের বন্যায় ভাসছে সূর্যকুমার যাদব অ্যান্ড কোম্পানি ৷ ইতিমধ্যেই ভারতীয় দলের জন্য বিরাট অঙ্কের আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে বিসিসিআই'য়ের তরফে ৷ এমন সময় সূর্যকুমার যাদব নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দলকে ছি-ছিক্কার করলেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ কীর্তি আজাদ ৷ যিনি নিজেও 1983 বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় দলের সদস্য বটে ৷
কপিল দেব নেতৃত্বাধীন বিশ্বজয়ী ভারতীয় দলের তুলনা টেনেই সোমবার সূর্যকুমারদের বিঁধলেন তৃণমূল সাংসদ ৷ কীর্তি আজাদের অভিযোগের তির মূলত ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ও আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহের দিকে ৷ উল্লেখ্য, রবিবার রাতে বিশ্বজয়ের পর ট্রফি নিয়ে আমেদাবাদ স্টেডিয়াম সংলগ্ন হনুমান মন্দিরে গিয়েছিলেন দলের কোচ সূর্যকুমার ও অধিনায়ক গৌতম গম্ভীর ৷ তাঁদের সঙ্গী হয়েছিলেন আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ ৷ মূলত ভগবানের কাছে আশীর্বাদ নিতেই সূর্যদের মন্দিরে যাওয়া ৷ কিন্তু সেই ঘটনাতেই বেজায় চটেছেন কীর্তি আজাদ ৷
ঘটনায় ক্ষোভ উগরে দিয়ে এক্স হ্য়ান্ডল পোস্টে তিনি লেখেন, "ভারতীয় দলের প্রতি একরাশ ঘৃণা ৷ কপিল দেবের নেতৃত্বে 1983 সালে আমরা যখন বিশ্বকাপ জিতেছিলাম তখন হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান সকল ধর্মের ক্রিকেটার ছিল দলে ৷ আমরা ট্রফি নিয়ে এসেছিলাম আমাদের মাতৃভূমি ইন্ডিয়া, ভারত, হিন্দুস্তানে ৷ কিন্তু এখন কেন ভারতীয় দল ট্রফি নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করছে ?"
SHAME ON TEAM INDIA! 😡— Kirti Azad (@KirtiAzaad) March 9, 2026
When we won the World Cup under Kapil Dev in 1983, we had Hindu Muslim Sikh and Christian in the team.
We brought the trophy to our religious birth place our motherland India Bharat Hindustan
Why The Hell Is The Indian Cricket Trophy is being Dragged.…
কেন ট্রফি মসজিদে, গির্জায় কিংবা গুরুদ্বারে নিয়ে যাওয়া হল না, প্রশ্ন তুলে কীর্তি আজাদের সংযোজন, "দলটা ভারতের- সূর্যকুমার যাদব কিংবা জয় শাহের পরিবারের নয় ৷ কই সিরাজ তো কখনও ট্রফি নিয়ে মসজিদে যায়নি ৷ সঞ্জু তো কখনও গির্জায় যায়নি ৷ সঞ্জুর তো বিশ্বকাপ জয়ে সবচেয়ে বড় ভূমিকা এবং টুর্নামেন্টের সেরাও ও ৷ ট্রফিটা 140 কোটি ভারতবাসীর বিশ্বাসের ৷ কোনও ধর্মের ভিকট্রি ল্যাপ নয় ৷" সবমিলিয়ে ট্রফিজয়ের পর তা নিয়ে কোচ, অধিনায়ক ও প্রাক্তন বোর্ড সচিবের মন্দির দর্শনে যারপরনাই ক্ষুব্ধ কীর্তি আজাদ ৷
বিশ্বজয়ের রাতে হনুমান মন্দির দর্শনের পরদিন অর্থাৎ, সোমবার সকালে বিশ্বকাপ ট্রফি নিয়ে গান্ধিনগরের কাছে বিখ্য়াত আদালজ মন্দিরে ফটোসেশন সেরেছেন ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ৷ যদিও সেই ফটোসেশন আয়োজন করা হয়েছিল বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি'র তরফে ৷