বল না-খেলেই ক্লিন বোল্ড ব্য়াটার ! বিগ-ব্যাশের বিচিত্র নিয়মে অবাক আউট দেখল ক্রিকেটবিশ্ব
দেরিতে ক্রিজে নামার শাস্তি ৷ স্টাম্প থেকে পাঁচ মিটার দূরত্বে দাঁড়িয়ে নিজেকে আউট হতে দেখলেন ডিন্ড্রা ডটিন ৷
Published : November 26, 2026 at 2:15 PM IST
মেলবোর্ন, 26 নভেম্বর: বছরপাঁচের আগে বিগ-ব্যাশ লিগে আত্মপ্রকাশ হয়েছিল বিচিত্র এক নিয়মের ৷ কিন্তু গত পাঁচটি সংস্করণে সেই বিচিত্র নিয়মের জাঁতাকলে পড়তে হয়নি কোনও ব্য়াটারকে ৷ কিন্তু বুধবার শেষমেশ পড়লেন ডিন্ড্রা ডটিন ৷ বিবিএলের বিচিত্র 'টাইমড-আউট' নিয়মের চক্করে বল না-খেলেই বোল্ড হয়ে ডাগআউটে ফিরলেন ক্যারিবিয়ান অলরাউন্ডার ৷ মহিলাদের বিগ-ব্যাশ লিগে মেলবোর্ন রেনেগেডস বনাম ব্রিসবেন হিট ম্য়াচে অবাক এই আউট দেখে হতবাক ক্রিকেটবিশ্ব ৷
2021-22 সালে অস্ট্রেলিয়ার জনপ্রিয় এই ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ পরিচিত হয়েছিল বিচিত্র টাইমড-আউট নিয়মের সঙ্গে ৷ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে একজন আউটের পর নয়া ব্যাটারের ক্রিজে নামার জন্য বরাদ্দ থাকে দু'মিনিট ৷ সেই সময়ের মধ্যে ক্রিজে নামতে না-পারলে টাইম-আউটের শিকার হতে হয় নয়া ব্য়াটারকে ৷ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথম এই নিয়মের পাল্লায় পড়ে আউট হয়েছিলেন শ্রীলঙ্কার অ্যাঞ্জেলো ম্য়াথিউজ ৷ আজ থেকে তিন বছর আগে 2023 বিশ্বকাপে সেই আউট ঘিরে মিশে ছিল বিতর্ক ৷ কিন্তু বিবিএলে এই নিয়ম খানিকটা আলাদা ৷
অস্ট্রেলিয়ার টুর্নামেন্টে নয়া ব্যাটারের ক্রিজে নামার জন্য হাতে থাকে 75 সেকেন্ড ৷ সেই সময়ের মধ্যে নয়া ব্যাটার ক্রিজে আসতে না-পারলে তাঁকে সরাসরি টাইম-আউট করা হয় না বরং একটি বল মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়ে থাকে ৷ যদিও স্বাভাবিক পজিশনে দাঁড়িয়ে নয়, এক্ষেত্রে স্টাম্পের লাইন থেকে পাঁচ মিটার দূরত্বে দাঁড়াতে হয় সংশ্লিষ্ট ব্যাটারকে ৷ অর্থাৎ, ফাঁকা স্টাম্পে বল করার সুযোগ মেলে বিপক্ষ বোলারের ৷ এদিন সেই টাইম-আউটের শিকার হয়ে লেগসাইডে পাঁচ মিটার দূরত্বে দাঁড়িয়ে নিজেকে বোল্ড হতে দেখলেন রেনেগেডস ব্য়াটার ডটিন ৷
Extraordinary. Deandra Dottin was late to the middle. Now she's out after Sarah Glenn hit the stumps with a ball she couldn't face! #WBBL12 https://t.co/lsG3SZAw8b— Weber Women's Big Bash League (@WBBL) November 25, 2026
বিবিএল ইতিহাসে প্রথম ব্য়াটার হিসেবে এহেন আউটের শিকার হলেন তিনি ৷ উল্টোদিকে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে নজির নাম তুলে ফেললেন ব্রিসবেন হিট বোলার সারাহ গ্লেন ৷ ফাঁকা স্টাম্পে বল করে ডটিনকে বোল্ড করেন তিনি ৷ যদিও ম্য়াচে শেষ হাসি হাসে রেনেগেডসই ৷
ব্রিসবেন হিট টস জিতে প্রথমে ব্য়াটিং করে সাত উইকেটে 137 রান তোলে ৷ জবাবে শেষ বলে রান তাড়া করে উত্তেজক ছিনিয়ে নেয় মেলবোর্ন রেনেগেডস ৷ তিন উইকেটে জয় পায় তারা ৷ ম্য়াচের পর ডটিনের অবাক আউট নিয়ে রেনেগেডস অধিনায়িকা সোফি মোলিনেক্স বলেন, "এমন ঘটনা ক্রিকেটে কখনও আমি দেখিনি ৷ গ্লেনিকে বাহবা বলটা সঠিক জায়গায় রাখার জন্য ৷"