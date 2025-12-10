দলে সুযোগ না-পেয়ে কোচকে বেধড়ক মার তিন ক্রিকেটারের, পড়ল 20টি সেলাই

দলে সুযোগ না-পেয়ে কোচকে বেধড়ক মার তিন ক্রিকেটারের, পড়ল 20টি সেলাই
পুলিশের কাছে তিন অভিযুক্তের নাম জানিয়েছেন হামলার শিকার হওয়া কোচ ৷
Published : December 10, 2025 at 3:16 PM IST
হায়দরাবাদ, 10 ডিসেম্বর: শোরগোল ভারতীয় ক্রিকেটে ৷ দলে সুযোগ না-পেয়ে কোচকে বেদম প্রহার তিন ক্রিকেটারের ৷ হামলার অভিঘাত এতটাই গুরুতর যে, কপালে 20টি সেলাই পড়েছে ওই কোচের ৷ নির্মম এবং একইসঙ্গে বিতর্কিত ঘটনাটি ঘটেছে পুদুচেরি ক্রিকেট অ্য়াসোসিয়েশনে ৷
'দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, চলতি সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির স্কোয়াডে জায়গা না-হওয়ায় এস ভেঙ্কটরমনকে গত সোমবার বেধড়ক মারধর করেন তিন ক্রিকেটার ৷ যিনি পুদুচেরির অনূর্ধ্ব-19 দলের কোচ ৷ মাথায় আঘাত পাওয়ার পাশাপাশি ঘটনায় কাঁধেও চিড় ধরেছে ভেঙ্কটরমনের ৷ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সেদারাপেট থানায় দায়ের হয়েছে অভিযোগ ৷ ঘটনার কথা স্বীকার করে সাব-ইন্সপেক্টর এস রাজেশ 'দ্য় ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'কে বলেন, "ভেঙ্কটরমনের কপালে 20টি সেলাই পড়েছে ৷ তবে অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল ৷ অভিযুক্তরা পলাতক ৷ তাঁদের খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে ৷"
বিতর্কিত এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে 'দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'কে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সচিব দেবজিৎ সইকিয়া বলেন, "অভিযোগ ভীষণই গুরুতর ৷ বিসিসিআই বিষয়টি খতিয়ে দেখছে ৷" ঘটনার বিবরণে পুদুচেরির অনূর্ধ্ব-19 কোচ এস ভেঙ্কটরমন পুলিশকে জানান, গত 8 ডিসেম্বর সিএপি'র ইন্ডোর নেটে তাঁর উপর হামলা চালায় তিন সিনিয়র ক্রিকেটার ৷ পুলিশকে অভিযুক্তদের নামও জানিয়েছেন পুদুচেরি ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সচিব ৷ কার্তিকেয়ন, অরবিন্দ রাজ এবং সন্তোষ কুমারনের দিকে অভিযোগের তির ভেঙ্কটরমনের ৷
পুলিশের কাছে দায়ের করা অভিযোগে ভেঙ্কটরমন স্পষ্ট করেছেন, ব্যাট দিয়ে তাঁকে পিটিয়ে হত্যা করাই উদ্দেশ্য ছিল সংশ্লিষ্ট তিন ক্রিকেটারের ৷ পাশাপাশি সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে সুযোগ না-পাওয়ার কারণেই যে তিন সিনিয়র ক্রিকেটার এমনটা ঘটিয়েছেন, তাও স্পষ্ট করেছেন তিনি ৷ তবে ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে কোচকে মারধর করার অভিযোগ উড়িয়ে ভেঙ্কটরমনকেই কাঠগড়ায় তুলেছে ভারতীদশন পণ্ডিচেরী ক্রিকেটার্স ফোরাম ৷ স্থানীয় ক্রিকেট ফোরামের প্রেসিডেন্ট সেন্থিল কুমারন বলেন, "ভেঙ্কটরমনের নামে একাধিক অভিযোগ রয়েছে ৷ স্থানীয় ক্রিকেটারদের সঙ্গে অভব্য আচরণ, গালিগালাজের জন্য পরিচিত উনি ৷"
কোচকে মারধরের বিষয়ে সরাসরি কোনও মন্তব্য এখনও আসেনি পুদুচেরি ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের তরফে ৷ তবে 'দ্য় ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-এর রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে সংস্থার সিইও রাজু মেহতা বলেন, "পুদুচেরি ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিত্ব করা সকল ক্রিকেটারকে বিসিসিআই'য়ের যোগ্যতা অর্জনের যে মানদণ্ড মেনে চলা আবশ্যিক ৷ দুর্নীতি এবং খারাপ কাজের প্রমাণ মিললে তার বিরুদ্ধে কোনওরকম বরদাস্ত (জিরো টলারেন্স) করা হবে না ৷"