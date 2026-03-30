গ্রিন সম্পর্কে কেকেআর পুরোপুরি সচেতন, রাহানেকে পাল্টা ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার

গ্রিন সম্পর্কে কেকেআর পুরোপুরি সচেতন, রাহানেকে পাল্টা ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার
গ্রিনকে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে কেন বল হাতে দেখা গেল না ? রবিবার ম্যাচের পর এই প্রশ্নের উত্তর ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার কাছে চাইতে বলেন নাইট অধিনায়ক রাহানে ৷
Published : March 30, 2026 at 1:57 PM IST
মুম্বই, 30 মার্চ: মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের কাছে হেরে রবিবাসরীয় ওয়াংখেড়েতে আইপিএল 2026 অভিযান শুরু করেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স ৷ 220 রানে তুলেও পাঁচ বল বাকি থাকতে হার স্বভাবতই প্রশ্ন তুলে দিয়েছে নাইটদের বোলিং নিয়ে ৷ বলা ভালো চোট-আঘাতে বিপর্যস্ত কেকেআর বোলিং নিয়ে যে আশঙ্কা ছিল, সেটাই এদিন সত্যি হয়ে দেখা দিয়েছে ৷ পাশাপাশি আরেকটি বড় প্রশ্ন উঠেছে ক্যামেরন গ্রিনকে নিয়ে ৷ নাইটদের 25.20 কোটির বিদেশি কেন বোলিং করলেন না ? ম্যাচ শেষে এহেন প্রশ্নের উত্তরে নাইট অধিনায়ক জানান, জবাবটি ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার কাছে চাইতে ৷ এবার রাহানেকে তাঁর মন্তব্যের পাল্টা দিল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ৷
এটা পরিষ্কার যে পিঠের চোটের কারণে বোর্ডের নিষেধাজ্ঞার বেড়িতে আটকে গ্রিনের বোলিং ৷ আর সেই কারণেই ওয়াংখেড়েতে রবিবার বোলার হিসেবে ব্যবহার করতে পারেননি 'জিঙ্কস' ৷ তবে জঘন্য হারের পর গ্রিনকে বোলার হিসেবে ব্যবহার করতে না-পারায় রাহানেকে পরিষ্কার হতাশ দেখায় ৷ রাহানে বলেন, "আশা করছি শীঘ্রই গ্রিন বোলিং শুরু করবেন ৷ তখন কম্বিনেশনে কিছুটা বদল আসবে ৷ আমরা দুরন্ত ব্য়াটিং করেছি ৷ কিন্তু বল হাতে ভারসাম্যটা জরুরি ছিল ৷ গ্রিন কেন বোলিং করতে পারেনি সেই প্রশ্নটা আপনারা ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়াকে করুন ৷"
পাল্টা ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার মুখপাত্র বলেন, "ক্যামেরনের পিঠের নীচের অংশে একটা চোট রয়েছে ৷ সেই কারণে স্বল্প সময়ের জন্য বোলিং থেকে বিরত রয়েছে সে ৷" তাঁর সংযোজন, "ভারতে এই মুহূর্তে ক্য়ামেরন বোলিংয়ের ওয়ার্কলোড ম্য়ানেজ করছে ৷ মনে করা হচ্ছে 10-12 দিনের মধ্যে বোলিংয়ে ফিরবে ও ৷ কেকেআর পুরো বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন ৷" অর্থাৎ, ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া স্পষ্ট করেছে প্রথম কয়েকটি ম্য়াচে আইপিএলের সবচেয়ে দামি বিদেশিকে বোলিং করতে দেখা যাবে না ৷
Eyebrows were raised when Green, purchased for more than four million Australian dollars by KKR at the most recent #IPL auction, didn't bowl an over despite MI's batters chasing down a record total at Mumbai's Wankhede Stadium.— cricket.com.au (@cricketcomau) March 30, 2026
এদিন ব্যাট হাতেও মাত্র 10 বল স্থায়ী ছিল ক্য়ামেরন গ্রিনের ইনিংস ৷ একটি চার ও একটি ছক্কায় 18 রান করে সাজঘরে ফেরেন তিনি ৷ তবে অধিনায়ক রাহানে (40 বলে 67), অঙ্গকৃশ রঘুবংশীর (29 বলে 51) ব্য়াটে চার উইকেট হারিয়ে 220 রান তোলে কেকেআর ৷ পাঁচ বল বাকি থাকতে সেই টার্গেট হাসিল করে নেয় মুম্বই ৷ 'পল্টন'দের হয়ে সর্বাধিক 43 বলে 81 রান করেন ওপেনার রায়ান রিকেলটন ৷ 38 বলে 78 রান আসে রোহিত শর্মার ব্য়াটে ৷
এদিকে ফিল্ডিংয়ের সময় এদিন চোট পেয়ে মাঠে ছাড়তে হয় রাহানেকে ৷ ম্য়াচ শেষে নিজের চোট নিয়ে অবশ্য সকলকে আশ্বস্ত করেন নাইট অধিনায়ক ৷ তিনি বলেন, "আপাতত ঠিক আছি ৷ ভীষণ খিঁচ ধরেছিল পায়ে, বিশেষ করে কাফ মাসলে ৷ আশা করি পরবর্তী ম্যাচে আগে ঠিক হয়ে যাব ৷"