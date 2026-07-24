আগামী বছর ভারতের মাটিতে অ্য়াশেজ ? পথ খোলা রাখছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া

আগামী বছর ভারতের মাটিতে অ্য়াশেজ ? পথ খোলা রাখছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া
আগামী বছর অ্য়াশেজের 150তম বর্ষপূর্তি ৷ সেই উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ ম্য়াচ ভারতে আয়োজনের জন্য ভাবনাচিন্তা করতে পারে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ৷
Published : July 24, 2026 at 5:54 PM IST
মেলবোর্ন, 24 জুলাই: চলতি বছর ভারতের মাটিতে অনুষ্ঠিত হবে অস্ট্রেলিয়ার জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ বিগ ব্য়াশের উদ্বোধনী ম্যাচ ৷ সেই পথ ধরে আগামী বছর কি অ্য়াশেজও অনুষ্ঠিত হবে ভারতে ? তেমনই সম্ভাবনার কথা শোনালেন ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার মুখ্য আধিকারিক টড গ্রিনবার্গ ৷
এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো, অ্যাশেজের 150তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে আগামী বছর মার্চে একটি বিশেষ ম্য়াচ খেলবে অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যান্ড ৷ যে ম্যাচের আয়োজক অস্ট্রেলিয়া ৷ ভারতের বাজারে ক্রিকেটের বিপুল চাহিদার কথা মাথায় রেখে সেই বিশেষ ম্য়াচটিই এদেশে খেলানোর কথা ভাবনায় রয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার ৷ সেকথা স্বীকার করে নিয়েছেন খোদ ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার মুখ্য আধিকারিক ৷
বিবিসি'র একটি পডকাস্টে এই সংক্রান্ত প্রশ্নে টড গ্রিনবার্গ বলেন, "আমরা সমস্ত সম্ভাবনার পথ খোলা রাখছি ৷" তাঁর সংযোজন, "ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড এবং ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে আমাদের মজবুত সম্পর্ক ৷ আর নিশ্চিতভাবে কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ভারতের মাটিতে সুযোগ এবং সম্ভাবনা অনেক বেশি ৷ এমনটা নয় আমরা পরিকল্পনা করছি তবে ভারতের মাটিতে ম্য়াচ আয়োজন নিয়ে চিন্তাভাবনার পথ খোলা রাখছি ৷"
ভাবনাচিন্তার পথ খোলা রাখলেও ভারতের মাটিতে পাঁচদিনের অ্যাশেজ টেস্ট আয়োজন খুব একটা সহজ হবে না বলেও জানিয়েছেন গ্রিনবার্গ ৷ তাছাড়া মার্চে ভারতের মাটিতে অ্যাশেজের ম্যাচ আয়োজনের জন্য পর্যাপ্ত উইন্ডো পাওয়া যাবে কি না, তা নিয়েও সন্দেহ রয়েছে ৷ আন্তর্তাজিক ম্য়াচ তো রয়েইছে পাশাপাশি আগামী বছর আইপিএলের উইন্ডো খানিকটা এগিয়ে আনার পরিকল্পনায় রয়েছে বিসিসিআই ৷ তাই ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া চাইলেও অন্তরায় হতে পারে ঠাসা সূচি ৷
Could Ashes rivals England and Australia be playing a Test match in India soon? 🏏 pic.twitter.com/EXgJYIxgiG— Test Match Special (@bbctms) July 23, 2026
তবে তার আগেই চলতি বছর 12 ডিসেম্বর বিগ ব্যাশের উদ্বোধনী ম্য়াচ আয়োজিত হতে চলেছে চেন্নাইয়ের চিপকে ৷ সাম্প্রতিক সময়ে অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়ে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানেসের সঙ্গে যৌথভাবে সেই সূচির ঘোষণা করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এই প্রথম অস্ট্রেলিয়ার বাইরে অনুষ্ঠিত হবে বিবিএলের কোনও ম্য়াচ ৷ চিপকে বিবিএলের 16তম সংস্করণের উদ্বোধনী ম্য়াচে ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন পারথ স্কর্চার্সের মুখোমুখি হবে মেলবোর্ন রেনেগেডস ৷