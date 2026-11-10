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স্য়ান্ডপেপার-গেট পুনঃতদন্তের কোনও প্রয়োজন নেই, সাফ জানাল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া

আত্মজীবনীতে খোয়াজা যে দাবি করেছেন, তা এক ভিডিয়োবার্তার মাধ্যমে সমর্থন জানিয়েছেন ডেভিড ওয়ার্নার ৷

USMAN KHAWAJA AUTOBIOGRAPHY
এই আত্মজীবনীতেই স্যান্ডপেপার-গেট নিয়ে বিস্ফোরক সব দাবি করেছেন উসমান খোয়াজা (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : November 10, 2026 at 5:42 PM IST

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মেলবোর্ন, 10 নভেম্বর: স্যান্ডপেপার-গেট কাণ্ড পুনরায় তদন্তের কোনও প্রয়োজনীয়তাই নেই ৷ আত্মজীবনীতে উসমান খোয়াজা বোমা ফাটানোর পর বিভিন্নমহলে ওঠা দাবির পরিপ্রেক্ষিতে এমনটাই জানাল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ৷

2018 দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে কলঙ্কিত স্য়ান্ডপেপার-গেট কাণ্ডে তদন্তের পর তিন ক্রিকেটারকে নির্বাসিত করেছিল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ৷ অথচ বিষয়টি কেবল তিন ক্রিকেটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না ৷ বরং গোটা ড্রেসিংরুম ঘটনাটি সম্পর্কে অবগত ছিল ৷ আত্মজীবনী 'সাবর'-এ এমনই বিস্ফোরক দাবি করেছেন সংশ্লিষ্ট সফরে অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট স্কোয়াডের সদস্য উসমান খোয়াজা ৷ নিউল্য়ান্ডসে তৃতীয় টেস্ট চলাকালীন ক্যামেরন ব্যানক্রফট টেলিভিশন ক্যামেরায় ধরা পড়লেও তার আগে দ্বিতীয় টেস্টেও বল বিকৃতি ঘটেছিল ৷ আত্মজীবনীতে এমনটাও দাবি করেছেন খোয়াজা ৷

মঙ্গলবারই মুক্তি পেয়েছে 'ব্যাগি গ্রিন' শিবিরের হয়ে 88টি টেস্ট ম্য়াচ খেলা খোয়াজার আত্মজীবনী ৷ যার সামান্য একটি অংশ উদ্ধৃত করে সম্প্রতি সিডনি মর্নিং হেরাল্ডকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রাক্তন বাঁ-হাতি ওপেনার বলেন, "আলাদা করে ব্য়াটার, বোলার কিংবা কোচিং স্টাফেরা নন ৷ বিষয়টি সম্পর্কে ড্রেসিংরুমে আমরা সকলে অবগত ছিলাম ৷" সবচেয়ে বড় কথা এমন বিস্ফোরক দাবির পর ঘটনায় প্রাক্তন সতীর্থ ডেভিড ওয়ার্নারের বাহবা কুড়িয়েছেন খোয়াজা ৷ যিনি স্যান্ডপেপার-গেট কাণ্ডের অন্যতম অভিযুক্ত ৷ এক ভিডিয়োবার্তায় ওয়ার্নার খোয়াজাকে সত্য়ি সামনে আনার জন্য ধন্যবাদ দিয়েছেন ৷ পাশাপাশি ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তদন্তকে 'ত্রুটিপূর্ণ'ও আখ্য়া দিয়েছেন তিনি ৷

নেপালে বসে সোমবার এক ভিডিয়োবার্তায় ওয়ার্নার বলেন, "আট বছর আগে শেষবার আমি এই বিষয়ে কথা বলেছিলাম ৷ আর উজি (উসমান খোয়াজা) আজ এই বিষয়ে তোমার মন্তব্য়ের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ছুড়ে দিলাম ৷ তুমি যা করেছ সেজন্য ধন্যবাদ ৷ তোমার কথা 100 ভাগ সত্য ৷" আত্মজীবনীতে খোয়াজার বিষয়টি তুলে ধরা প্রসঙ্গে ওয়ার্নারের সংযোজন, "এবার মানুষ সত্যটা জানবে ৷ মানুষ যেটা জানতে চেয়েছিল সেটাই তুমি জানিয়েছ ৷ হয়তো মানুষ বলবে কেন আট বছর বাদে ? এটা কি বই বিক্রির কৌশল ৷ কিন্তু না, এটা উসমানের গল্প ৷ সেদিন থেকে ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনা উজি লিখেছে ৷ উজিকে তাই ধন্যবাদ ৷" এরপর থেকেই জোরালো হচ্ছিল বিষয়টি পুনঃতদন্তের দাবি ৷

কিন্তু ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার প্রধান টড গ্রিনবার্গ সেই দাবি নস্য়াৎ করলেন ৷ SEN রেডিয়োকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "পুনরায় তদন্ত প্রক্রিয়া চালু করার কোনও প্রয়োজনীয় কারণই আমাদের চোখে পড়ছে না ৷" তাঁর সংযোজন, "নতুন করে তদন্ত করে আর কিছু হবে বলে আমার মনে হয় না ৷" উল্লেখ্য, স্যান্ডপেপার-গেট কাণ্ডের তদন্তে তিন ক্রিকেটার স্টিভ স্মিথ, ডেভিড ওয়ার্নার এবং ক্যামেরন ব্যানক্রফটকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ৷ এর মধ্যে প্রথম দু'জনকে একবছর এবং তৃতীয়জনকে ন'মাসের জন্য সবধরনের ক্রিকেটে নিষিদ্ধ করেছিল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ৷

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