স্য়ান্ডপেপার-গেট পুনঃতদন্তের কোনও প্রয়োজন নেই, সাফ জানাল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া

স্য়ান্ডপেপার-গেট পুনঃতদন্তের কোনও প্রয়োজন নেই, সাফ জানাল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া
আত্মজীবনীতে খোয়াজা যে দাবি করেছেন, তা এক ভিডিয়োবার্তার মাধ্যমে সমর্থন জানিয়েছেন ডেভিড ওয়ার্নার ৷
Published : November 10, 2026 at 5:42 PM IST
মেলবোর্ন, 10 নভেম্বর: স্যান্ডপেপার-গেট কাণ্ড পুনরায় তদন্তের কোনও প্রয়োজনীয়তাই নেই ৷ আত্মজীবনীতে উসমান খোয়াজা বোমা ফাটানোর পর বিভিন্নমহলে ওঠা দাবির পরিপ্রেক্ষিতে এমনটাই জানাল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ৷
2018 দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে কলঙ্কিত স্য়ান্ডপেপার-গেট কাণ্ডে তদন্তের পর তিন ক্রিকেটারকে নির্বাসিত করেছিল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ৷ অথচ বিষয়টি কেবল তিন ক্রিকেটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না ৷ বরং গোটা ড্রেসিংরুম ঘটনাটি সম্পর্কে অবগত ছিল ৷ আত্মজীবনী 'সাবর'-এ এমনই বিস্ফোরক দাবি করেছেন সংশ্লিষ্ট সফরে অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট স্কোয়াডের সদস্য উসমান খোয়াজা ৷ নিউল্য়ান্ডসে তৃতীয় টেস্ট চলাকালীন ক্যামেরন ব্যানক্রফট টেলিভিশন ক্যামেরায় ধরা পড়লেও তার আগে দ্বিতীয় টেস্টেও বল বিকৃতি ঘটেছিল ৷ আত্মজীবনীতে এমনটাও দাবি করেছেন খোয়াজা ৷
মঙ্গলবারই মুক্তি পেয়েছে 'ব্যাগি গ্রিন' শিবিরের হয়ে 88টি টেস্ট ম্য়াচ খেলা খোয়াজার আত্মজীবনী ৷ যার সামান্য একটি অংশ উদ্ধৃত করে সম্প্রতি সিডনি মর্নিং হেরাল্ডকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রাক্তন বাঁ-হাতি ওপেনার বলেন, "আলাদা করে ব্য়াটার, বোলার কিংবা কোচিং স্টাফেরা নন ৷ বিষয়টি সম্পর্কে ড্রেসিংরুমে আমরা সকলে অবগত ছিলাম ৷" সবচেয়ে বড় কথা এমন বিস্ফোরক দাবির পর ঘটনায় প্রাক্তন সতীর্থ ডেভিড ওয়ার্নারের বাহবা কুড়িয়েছেন খোয়াজা ৷ যিনি স্যান্ডপেপার-গেট কাণ্ডের অন্যতম অভিযুক্ত ৷ এক ভিডিয়োবার্তায় ওয়ার্নার খোয়াজাকে সত্য়ি সামনে আনার জন্য ধন্যবাদ দিয়েছেন ৷ পাশাপাশি ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তদন্তকে 'ত্রুটিপূর্ণ'ও আখ্য়া দিয়েছেন তিনি ৷
Cricket Australia CEO Todd Greenberg says there’s ‘no reason’ to reopen the sandpaper investigation. It follows Usman Khawaja’s call for the whole team to take responsibility for the 2018 scandal. https://t.co/OmuVworLHR— Test Match Special (@bbctms) November 10, 2026
নেপালে বসে সোমবার এক ভিডিয়োবার্তায় ওয়ার্নার বলেন, "আট বছর আগে শেষবার আমি এই বিষয়ে কথা বলেছিলাম ৷ আর উজি (উসমান খোয়াজা) আজ এই বিষয়ে তোমার মন্তব্য়ের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ছুড়ে দিলাম ৷ তুমি যা করেছ সেজন্য ধন্যবাদ ৷ তোমার কথা 100 ভাগ সত্য ৷" আত্মজীবনীতে খোয়াজার বিষয়টি তুলে ধরা প্রসঙ্গে ওয়ার্নারের সংযোজন, "এবার মানুষ সত্যটা জানবে ৷ মানুষ যেটা জানতে চেয়েছিল সেটাই তুমি জানিয়েছ ৷ হয়তো মানুষ বলবে কেন আট বছর বাদে ? এটা কি বই বিক্রির কৌশল ৷ কিন্তু না, এটা উসমানের গল্প ৷ সেদিন থেকে ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনা উজি লিখেছে ৷ উজিকে তাই ধন্যবাদ ৷" এরপর থেকেই জোরালো হচ্ছিল বিষয়টি পুনঃতদন্তের দাবি ৷
কিন্তু ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার প্রধান টড গ্রিনবার্গ সেই দাবি নস্য়াৎ করলেন ৷ SEN রেডিয়োকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "পুনরায় তদন্ত প্রক্রিয়া চালু করার কোনও প্রয়োজনীয় কারণই আমাদের চোখে পড়ছে না ৷" তাঁর সংযোজন, "নতুন করে তদন্ত করে আর কিছু হবে বলে আমার মনে হয় না ৷" উল্লেখ্য, স্যান্ডপেপার-গেট কাণ্ডের তদন্তে তিন ক্রিকেটার স্টিভ স্মিথ, ডেভিড ওয়ার্নার এবং ক্যামেরন ব্যানক্রফটকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ৷ এর মধ্যে প্রথম দু'জনকে একবছর এবং তৃতীয়জনকে ন'মাসের জন্য সবধরনের ক্রিকেটে নিষিদ্ধ করেছিল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ৷